Помогла пандемия и переход на удаленную работу.

Рынок персональных компьютеров масштабно вырос впервые за 10 лет, пишет The Verge. По разным данным, поставки выросли на более чем 10% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает исследовательская компания Canalys, поставки ПК достигли 297 млн единиц в 2020 году — на 11% больше, чем в 2019 году. IDC оценивает годовой объем поставок в 302 млн компьютеров — на 13,1% больше. По данным Gartner, в 2020 году произошел рост произошел самый большой рост ПК с 2010 года — 275 млн единиц в 2020 году, на 4,8% больше данных 2019 года.

Спрос на ПК вырос на фоне пандемии коронавируса, пишет издание. При этом представитель IDC уверен, что это еще не предел. Важными факторами роста стали переход на удаленную работу и домашнее обучение, но люди также покупают ПК и ноутбуки для развлечения, заявил он.

«Цифровая трансформация последнего года не имеет себе равных, и ПК были в основе этого изменения. Будет чрезвычайно сложно списать со счетов ПК, как мы это сделали несколько лет назад», — говорит директор по исследованиям Canalys Рушаб Доши.

По данным Canalys и IDC, ведущим поставщиком ПК в 2020 году была Lenovo (выросла на 11,9% по данным Canalys, на 12% по данным IDC), за ней следуют HP (рост в 7,1-7,5%) на втором месте и Dell на третьем (8,1-8,2%). Apple занимает четвертое место: по данным Canalys, её поставки выросли на 17%, или на 29% по оценкам IDC.