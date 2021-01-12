Техника
Рая Хачатрян

Мировой рынок ПК вырос более чем на 10% в 2020 году впервые за десять лет Статьи редакции

Помогла пандемия и переход на удаленную работу.

Рынок персональных компьютеров масштабно вырос впервые за 10 лет, пишет The Verge. По разным данным, поставки выросли на более чем 10% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает исследовательская компания Canalys, поставки ПК достигли 297 млн единиц в 2020 году — на 11% больше, чем в 2019 году. IDC оценивает годовой объем поставок в 302 млн компьютеров — на 13,1% больше. По данным Gartner, в 2020 году произошел рост произошел самый большой рост ПК с 2010 года — 275 млн единиц в 2020 году, на 4,8% больше данных 2019 года.

Спрос на ПК вырос на фоне пандемии коронавируса, пишет издание. При этом представитель IDC уверен, что это еще не предел. Важными факторами роста стали переход на удаленную работу и домашнее обучение, но люди также покупают ПК и ноутбуки для развлечения, заявил он.

«Цифровая трансформация последнего года не имеет себе равных, и ПК были в основе этого изменения. Будет чрезвычайно сложно списать со счетов ПК, как мы это сделали несколько лет назад», — говорит директор по исследованиям Canalys Рушаб Доши.

По данным Canalys и IDC, ведущим поставщиком ПК в 2020 году была Lenovo (выросла на 11,9% по данным Canalys, на 12% по данным IDC), за ней следуют HP (рост в 7,1-7,5%) на втором месте и Dell на третьем (8,1-8,2%). Apple занимает четвертое место: по данным Canalys, её поставки выросли на 17%, или на 29% по оценкам IDC.

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Sergei Timofeyev

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Народ вдруг понял, что на планшете далеко не уедешь. 

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Airat Kafman

Sergei
1

Все же планшетами пользуется очень малый процент людей. В основном скорее всего дело в том, что большинство хоть и имело комп/ноут дома, особо им не пользовалось до пандемии, сидя после работы в телефончиках. А вот локдаун дал повод присмотреться к недостаткам домашнего ПК и немного (полностью) обновить его.

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Sergei Timofeyev

Airat
1

Для меня что планшет, что телефон - одно и то же. А так, конечно, вы правы.

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ivan krapivin

Sergei
0

Надо быть уверенным пользователем ПК.

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Sergei Timofeyev

ivan
2

Я что-то нажал и вы куда-то исчезли (с)

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