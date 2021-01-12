Стоимость устройства — $199.

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Российско-американская компания Tula Microphones запустила продажу портативных микрофонов со встроенным шумоподавлением Tula Mic.

Микрофон создан, чтобы предоставить звук студийного качества создателям контента и профессионалам, работающим дома. Tula Mic имеет встроенную память 8 ГБ, позволяет записывать до 14 часов аудио и совместим с Mac, Windows, iOS и Android.

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Заказать Tula Mic можно на сайте компании за $199. Микрофон доступен для продажи в США, цена для России пока неизвестна.

Tula Microphones

«Я давно мечтал о создании микрофона, который принёс в массы качественный звук. На фоне роста подкастов и каналов на YouTube, а также перехода на удалёнку, кажется, что не может быть лучшего времени для такого продукта, как Tula Mic», — поделился сооснователь и гендиректор Tula Microphones Дэвид Браун.

Российско-американская компания Soyuz Microphones представила линейку микрофонов под брендом Tula в сентябре 2020 года. Для сбора средств компания запустила краудфандинг в Indiegogo.