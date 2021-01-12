Tula Microphones запустила продажу портативных микрофонов Tula Mic для подкастеров и работников на удалёнке Статьи редакции
Стоимость устройства — $199.
Российско-американская компания Tula Microphones запустила продажу портативных микрофонов со встроенным шумоподавлением Tula Mic.
Микрофон создан, чтобы предоставить звук студийного качества создателям контента и профессионалам, работающим дома. Tula Mic имеет встроенную память 8 ГБ, позволяет записывать до 14 часов аудио и совместим с Mac, Windows, iOS и Android.
Заказать Tula Mic можно на сайте компании за $199. Микрофон доступен для продажи в США, цена для России пока неизвестна.
«Я давно мечтал о создании микрофона, который принёс в массы качественный звук. На фоне роста подкастов и каналов на YouTube, а также перехода на удалёнку, кажется, что не может быть лучшего времени для такого продукта, как Tula Mic», — поделился сооснователь и гендиректор Tula Microphones Дэвид Браун.
Российско-американская компания Soyuz Microphones представила линейку микрофонов под брендом Tula в сентябре 2020 года. Для сбора средств компания запустила краудфандинг в Indiegogo.
Дэвид Браун совместно с предпринимателем Павлом Баздыревым производит микрофоны под брендом Soyuz Microphones — они познакомились в 2013 году.
Выглядит стильно, если ещё и по тактильным ощущениям гуд то будет пушка 🔥 Готов встать очередь на заказ !)
Блоги компаний
Показать еще