Техника
Евгения Евсеева

Tula Microphones запустила продажу портативных микрофонов Tula Mic для подкастеров и работников на удалёнке Статьи редакции

Стоимость устройства — $199.

3 3 комментария
432 просмотров

Российско-американская компания Tula Microphones запустила продажу портативных микрофонов со встроенным шумоподавлением Tula Mic.

Микрофон создан, чтобы предоставить звук студийного качества создателям контента и профессионалам, работающим дома. Tula Mic имеет встроенную память 8 ГБ, позволяет записывать до 14 часов аудио и совместим с Mac, Windows, iOS и Android.

Заказать Tula Mic можно на сайте компании за $199. Микрофон доступен для продажи в США, цена для России пока неизвестна.

Tula Microphones

«Я давно мечтал о создании микрофона, который принёс в массы качественный звук. На фоне роста подкастов и каналов на YouTube, а также перехода на удалёнку, кажется, что не может быть лучшего времени для такого продукта, как Tula Mic», — поделился сооснователь и гендиректор Tula Microphones Дэвид Браун.

Российско-американская компания Soyuz Microphones представила линейку микрофонов под брендом Tula в сентябре 2020 года. Для сбора средств компания запустила краудфандинг в Indiegogo.

Дэвид Браун совместно с предпринимателем Павлом Баздыревым производит микрофоны под брендом Soyuz Microphones — они познакомились в 2013 году.

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Денис Седов

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Выглядит стильно, если ещё и по тактильным ощущениям гуд то будет пушка 🔥 Готов встать очередь на заказ !)

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Юрий

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нормальная пряжка от ремня

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Кирилл Половинкин

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Спасибо за возрождение Октавы 

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