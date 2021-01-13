Техника
Таня Боброва

Продажи планшетов в России выросли впервые за шесть лет — до 2,5 млн штук Статьи редакции

В 2021 году спрос на устройства сохранится за счёт нужд бизнеса, считают эксперты.

  • По итогам 2020 года рынок планшетов в России вырос на 19% в штуках (до 2,5 млн) и на 45% в деньгах (41,4 млрд рублей), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо». Издание отмечает, что в количественном выражении продажи начали расти впервые с 2014 года.
  • В «Ситилинке» говорят, что продажи устройств выросли на 50% в деньгах и на 25% в штуках год к году; в МТС — +35% и +8% соответственно. По данным «Яндекс.Маркета», за год россияне заказали на 19% больше планшетов, рост в деньгах — 30%. В Ozon спрос на устройства вырос почти вдвое в штуках.
  • Опрошенные «Ъ» дистрибьюторы рассказали, что лучше всего продавались устройства из среднего сегмента стоимостью 15–20 тысяч рублей и наиболее дорогие модели дороже 60 тысяч. Средний чек вырос на 20% и составил 16,5 тысяч рублей. Лидерство удерживают Huawei, Samsung и Apple.
  • Продажи смартфонов выросли на 2,3% в штуках и на 14,3% в деньгах по итогам 2020 года — до 31 млн устройств и 572 млрд рублей соответственно. При этом продажи дешёвых устройств снизились на фоне роста дорогих, писала газета.
  • Использование мобильных устройств выросло на фоне «самоизоляции» во время пандемии, отметили опрошенные «Ъ» эксперты. По их мнению, в 2021 году спрос сохранится — в основном, за счёт закупок корпоративного сектора.

#новость #исследования

549 просмотров
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Юрий Белоножкин

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У меня ребёнок уронил айпад. Кроме покупки другого айпада даже ничего подходящего и нет (дискутируемо)

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Airat Kafman

Юрий
1

Это в телефонном сегменте все дискутируемо, а вот в стане планшетов, даже я - лютый айфонофоб, понимаю, что лучше уж вообще без планшета, чем с непонятно чем с ГэлэксиТабами и Медиападами. Использую рабочий iPad чисто для просмотра кино в самолете или на кухне, или иногда побаловаться в ГаражБэнде. В остальное время только телефон и комп.

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Dmitry Yashin

Юрий
0

Попробуйте защищённый Делл. Можно хоть зароняться.

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Юрий Белоножкин

Dmitry
0

Время работы от батарей типа 35 минут? Экран 16:9? 

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Dmitry Yashin

Юрий
0

34 Втч, 1920 x 1080

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Mini Jack

Юрий
0

Почините

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alex twit

1

В «Ситилинке» говорят

В Сберлинке, ну

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Артур

0

Люди думали что планшеты могут быть достойной альтернативой компьютеру при работе из дома

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Dmitry Myachin

0

Прошил на днях на свой Nexus 7 2013 Android 11. Поработает ещё.

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Roy Zergoff

Dmitry
0

А на моем память сдохла. Почти год назад😭

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