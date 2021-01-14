А также беспроводные наушники Buds Pro и Bluetooth-маячки SmartTag.

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S21 Ultra, S21+, S21

Samsung ведёт презентацию Galaxy Unpacked 2021 на YouTube. Базовая модель S21 оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 6,2 дюйма с динамической частотой обновления картинки — от 48 до 120 Гц. Экран получил функцию автоматического управления фильтром голубого света в зависимости от времени.

S21

Вырез для фронтальной камеры расположен посередине в верхней части экрана — как и в S20. Сенсор отпечатка пальцев, встроенный в нижнюю часть дисплея, увеличился в 1,7 раз по сравнению с прошлым поколением. Ёмкость аккумулятора не изменилась — 4000 мА·ч. Смартфон получил поддержку 5G.

S21+

S21+ отличается увеличенным экраном диагональю 6,7 дюймов и аккумулятором большего объема — 4800 мА·ч (на 300 мА·ч больше, чем в S20).

S21+

Смартфоны S21 и S21+ оснащены блоком из трёх камер: широкоугольная с матрицей 12МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F2.2, и телефотокамера с трёхкратным оптическим увеличением — 64 МП, F2.0. Фронтальная камера получила матрицу 10 МП и диафрагму F2.2.

Смартфоны могут снимать видео с разрешением до 8K и частотой 60 кадров в секунду. Samsung также представила новый интерфейс для съёмки, позволяющий записывать изображение одновременно с фронтальной и основной камеры.

По словам компании, в S21 и S21+ улучшена работа портретного режима благодаря использованию AI-алгоритмов, распознающих объекты в кадре и фон, а также стабилизация при использовании телефотокамеры.

S21 Ultra

В модель Ultra установлен экран 6,8 дюймов с динамической частотой обновления картинки от 10 до 120 Гц. Дисплей ярче и контрастнее, чем в S21 и S21+, утверждают в Samsung. Его яркость достигает 1500 кд/м², а контрастность 3 000 000:1.

S21 Ultra

Cмартфон Ultra оснащён блоком из четырёх камер: основная широкоугольная с матрицей 108 МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F 2.2, две телефотокамеры с десятикратным и трёхкратным оптическим увеличением — 10 МП, F4,9 и 10 МП, F2,4 соответственно.

Совместная работа телефотокамер позволяет делать снимки со 100-кратным увеличением. Также в блоке камер установлен лазерный сенсор для автофокусировки. Для фронтальной камеры Ultra используется матрица 40 МП. Смартфон может сохранять фотографии в 12-битном RAW-формате для последующего редактирования.

Ultra поддерживает работу со стилусом и Wi-Fi 6E.

S21 Ultra

Модель Ultra будет доступна в серебристом и чёрном корпусе, S21+ — в фиолетовом, чёрном и сером исполнении, а S21 — в фиолетовом, розовом, сером и белом цвете.

Цены для России:

Galaxy S21 — 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128 ГБ.

Galaxy S21+ — 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ.

Galaxy S21 Ultra — 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ.



Компания открыла предзаказ в интернет-магазине, официальных магазинах бренда и партнёров с 14 января. В продажу устройства поступят 5 февраля. При предзаказе Galaxy S21 или S21+ компания обещает в подарок чёрные Galaxy Buds Live и чёрный Smart Tag. При предзаказе Galaxy S21 Ultra — Galaxy Buds Pro и Smart Tag.

Доступные цвета моделей S21 Ultra, S21+ и S21

Вместе с новой линейкой смартфонов Samsung представила беспроводные наушники Buds Pro с активным шумоподавлением и защитой от воды и пыли IPX7. Наушники распознают голос владельца и автоматически отключают воспроизведение во время разговора.

В Buds Pro установлено три микрофона и «умная» система, удаляющая шум ветра и посторонние звуки во время разговора. Наушники могут автоматически переключаться между устройствами экосистемы Galaxy. Время автономной работы составляет 18 часов.

Наушники будут стоить 17 990 рублей и поступят в продажу с 5 февраля 2021 года.

Также Samsung показала «умные» метки Galaxy SmartTag. Устройство можно будет использовать в качестве брелока для отслеживания местоположения вещей через приложение SmartThings на смартфоне. Маячок будет стоить $29,99 (около 2 тысяч рублей), пишет The Verge.