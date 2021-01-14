Samsung представила смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra по цене от 74 990 рублей Статьи редакции
А также беспроводные наушники Buds Pro и Bluetooth-маячки SmartTag.
Samsung ведёт презентацию Galaxy Unpacked 2021 на YouTube.
Базовая модель S21 оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 6,2 дюйма с динамической частотой обновления картинки — от 48 до 120 Гц. Экран получил функцию автоматического управления фильтром голубого света в зависимости от времени.
Вырез для фронтальной камеры расположен посередине в верхней части экрана — как и в S20. Сенсор отпечатка пальцев, встроенный в нижнюю часть дисплея, увеличился в 1,7 раз по сравнению с прошлым поколением. Ёмкость аккумулятора не изменилась — 4000 мА·ч. Смартфон получил поддержку 5G.
S21+ отличается увеличенным экраном диагональю 6,7 дюймов и аккумулятором большего объема — 4800 мА·ч (на 300 мА·ч больше, чем в S20).
Смартфоны S21 и S21+ оснащены блоком из трёх камер: широкоугольная с матрицей 12МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F2.2, и телефотокамера с трёхкратным оптическим увеличением — 64 МП, F2.0. Фронтальная камера получила матрицу 10 МП и диафрагму F2.2.
Смартфоны могут снимать видео с разрешением до 8K и частотой 60 кадров в секунду. Samsung также представила новый интерфейс для съёмки, позволяющий записывать изображение одновременно с фронтальной и основной камеры.
По словам компании, в S21 и S21+ улучшена работа портретного режима благодаря использованию AI-алгоритмов, распознающих объекты в кадре и фон, а также стабилизация при использовании телефотокамеры.
В модель Ultra установлен экран 6,8 дюймов с динамической частотой обновления картинки от 10 до 120 Гц. Дисплей ярче и контрастнее, чем в S21 и S21+, утверждают в Samsung. Его яркость достигает 1500 кд/м², а контрастность 3 000 000:1.
Cмартфон Ultra оснащён блоком из четырёх камер: основная широкоугольная с матрицей 108 МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F 2.2, две телефотокамеры с десятикратным и трёхкратным оптическим увеличением — 10 МП, F4,9 и 10 МП, F2,4 соответственно.
Совместная работа телефотокамер позволяет делать снимки со 100-кратным увеличением. Также в блоке камер установлен лазерный сенсор для автофокусировки. Для фронтальной камеры Ultra используется матрица 40 МП. Смартфон может сохранять фотографии в 12-битном RAW-формате для последующего редактирования.
Ultra поддерживает работу со стилусом и Wi-Fi 6E.
Модель Ultra будет доступна в серебристом и чёрном корпусе, S21+ — в фиолетовом, чёрном и сером исполнении, а S21 — в фиолетовом, розовом, сером и белом цвете.
Цены для России:
- Galaxy S21 — 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128 ГБ.
- Galaxy S21+ — 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ.
- Galaxy S21 Ultra — 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ.
Компания открыла предзаказ в интернет-магазине, официальных магазинах бренда и партнёров с 14 января. В продажу устройства поступят 5 февраля. При предзаказе Galaxy S21 или S21+ компания обещает в подарок чёрные Galaxy Buds Live и чёрный Smart Tag. При предзаказе Galaxy S21 Ultra — Galaxy Buds Pro и Smart Tag.
Вместе с новой линейкой смартфонов Samsung представила беспроводные наушники Buds Pro с активным шумоподавлением и защитой от воды и пыли IPX7. Наушники распознают голос владельца и автоматически отключают воспроизведение во время разговора.
В Buds Pro установлено три микрофона и «умная» система, удаляющая шум ветра и посторонние звуки во время разговора. Наушники могут автоматически переключаться между устройствами экосистемы Galaxy. Время автономной работы составляет 18 часов.
Наушники будут стоить 17 990 рублей и поступят в продажу с 5 февраля 2021 года.
Также Samsung показала «умные» метки Galaxy SmartTag. Устройство можно будет использовать в качестве брелока для отслеживания местоположения вещей через приложение SmartThings на смартфоне. Маячок будет стоить $29,99 (около 2 тысяч рублей), пишет The Verge.
А вот и цены: https://online-samsung.ru/galaxy-s21-preorder/
Ultra на 256 за 115к, на 128 за 110к — not bad, S20 Ultra вроде как 100к стоила на старте, по крайней мере я за столько брал.
Перебор, как мне кажется.
Samsung хорош на рынке телефонов за 15–20 тыс. ₽
Очень мало людей покупает телефоны дороже 100 тыс. ₽, и большинство из них берут iPhone'ы.
Так через пол года будут продаваться за 50-70к. Вот тогда и разберут как горячие пирожки.
Десигн, который мы заслужили)
Камеры прихреначенную дверную петлю напоминают)
Нафига везде столько камер? Где шедевры этой мультикамерности?)
в тиктоке :)
По моему, одно и то же уже все производители выпускают. камеры местами меняют да с рамками играются только.
100 мегапикселей. А твой айфон так может?
Ну это же не реальные 100 мп, а программные, такая матрица не влезет в смартфон. Максимум 13, все остальное чисто маркетинг
Когда уже избавятся от камеры в виде дырки на экране?
Надо вживую смотреть, может, и не такой уж и уродский сзади :-)
Я вижу только одну серьезную проблему — мой Note10 всё еще очень быстро работает, имеет отличную камеру, стилус и получает апдейты ну как минимум еще год или полтора. Смысл менять?
Еще бы цену написали, а то самс в последние годы уверенно догоняет яблоко по цене, что не очень радует )
-5-8% к Яблоку (максимум)
Тут чуть ниже скинули цены ) Базовый S21 стоит 80к, как 12 айфон базовый ) не вижу смысл переходить с iOS на Android. По крайней мере не на Самс точно.
Цена, при том, что самсунг менее ликвиден на вторичном рынке.
Есть много достойных аппаратов по цене вдвое ниже. Но у них есть минус - нет понтов
Ну почему никак не найдут решение более лаконично оформить камеру(
НАХЕРА ТАКИЕ ЗДОРОВЫЕ ?
Представляю, как они удивились, что европейцам нужны размеры 5 дюймов, потому что они не играют в игры, как АЗИАТЫ.
Сейчас смотрят на продажи айфон 12 мини и такие АЧОВСМЫСЛЕ
Машины классные конечно, но блин дорого
10x оптический зум в телефоне приятно удивляет, а так больше номинальное обновление
Слабовато....... ее вижу смысла даже Note9 спрыгивать
1- вырез /"гоаз" и прочие моноброви с 10пошли(
2- стиус, останется только в Ultra, Note, как писали раньше - закроют , как линейку =((
Плюс вижу только в камере, но увеличение "пикселя" при том же размером матрице - шарлатанство и маркетинг для зуммеров....
Печально((
выезжающий блок как на зенфон 6 похоже долго будет лучшим решением на рынке)
Дизайн однозначно лучше прошлогодних S20 с зияющей черной дырой блока камер. Чуть аккумулятор подрос, прекрасно
новый интерфейс для съёмки, позволяющий записывать изображение одновременно с фронтальной и основной камеры
Оооо, какая инновация. Хотя, подождите... Samsung же не копирует Apple, да?
А че там по зарядке то, положил в коробку или как Apple? Кринжовать или нет?
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