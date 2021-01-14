Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Филипп Концаренко

Samsung представила смартфоны S21, S21+ и S21 Ultra по цене от 74 990 рублей Статьи редакции

А также беспроводные наушники Buds Pro и Bluetooth-маячки SmartTag.

46 46 комментариев
3530 просмотров
S21 Ultra, S21+, S21

Samsung ведёт презентацию Galaxy Unpacked 2021 на YouTube.

Базовая модель S21 оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 6,2 дюйма с динамической частотой обновления картинки — от 48 до 120 Гц. Экран получил функцию автоматического управления фильтром голубого света в зависимости от времени.

S21

Вырез для фронтальной камеры расположен посередине в верхней части экрана — как и в S20. Сенсор отпечатка пальцев, встроенный в нижнюю часть дисплея, увеличился в 1,7 раз по сравнению с прошлым поколением. Ёмкость аккумулятора не изменилась — 4000 мА·ч. Смартфон получил поддержку 5G.

S21+

S21+ отличается увеличенным экраном диагональю 6,7 дюймов и аккумулятором большего объема — 4800 мА·ч (на 300 мА·ч больше, чем в S20).

S21+

Смартфоны S21 и S21+ оснащены блоком из трёх камер: широкоугольная с матрицей 12МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F2.2, и телефотокамера с трёхкратным оптическим увеличением — 64 МП, F2.0. Фронтальная камера получила матрицу 10 МП и диафрагму F2.2.

Смартфоны могут снимать видео с разрешением до 8K и частотой 60 кадров в секунду. Samsung также представила новый интерфейс для съёмки, позволяющий записывать изображение одновременно с фронтальной и основной камеры.

По словам компании, в S21 и S21+ улучшена работа портретного режима благодаря использованию AI-алгоритмов, распознающих объекты в кадре и фон, а также стабилизация при использовании телефотокамеры.

S21 Ultra

В модель Ultra установлен экран 6,8 дюймов с динамической частотой обновления картинки от 10 до 120 Гц. Дисплей ярче и контрастнее, чем в S21 и S21+, утверждают в Samsung. Его яркость достигает 1500 кд/м², а контрастность 3 000 000:1.

S21 Ultra

Cмартфон Ultra оснащён блоком из четырёх камер: основная широкоугольная с матрицей 108 МП и диафрагмой F1.8, ультраширокоугольная — 12 МП, F 2.2, две телефотокамеры с десятикратным и трёхкратным оптическим увеличением — 10 МП, F4,9 и 10 МП, F2,4 соответственно.

Совместная работа телефотокамер позволяет делать снимки со 100-кратным увеличением. Также в блоке камер установлен лазерный сенсор для автофокусировки. Для фронтальной камеры Ultra используется матрица 40 МП. Смартфон может сохранять фотографии в 12-битном RAW-формате для последующего редактирования.

Ultra поддерживает работу со стилусом и Wi-Fi 6E.

S21 Ultra

Модель Ultra будет доступна в серебристом и чёрном корпусе, S21+ — в фиолетовом, чёрном и сером исполнении, а S21 — в фиолетовом, розовом, сером и белом цвете.

Цены для России:

  • Galaxy S21 — 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128 ГБ.
  • Galaxy S21+ — 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ.
  • Galaxy S21 Ultra — 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ.

Компания открыла предзаказ в интернет-магазине, официальных магазинах бренда и партнёров с 14 января. В продажу устройства поступят 5 февраля. При предзаказе Galaxy S21 или S21+ компания обещает в подарок чёрные Galaxy Buds Live и чёрный Smart Tag. При предзаказе Galaxy S21 Ultra — Galaxy Buds Pro и Smart Tag.

Доступные цвета моделей S21 Ultra, S21+ и S21

Вместе с новой линейкой смартфонов Samsung представила беспроводные наушники Buds Pro с активным шумоподавлением и защитой от воды и пыли IPX7. Наушники распознают голос владельца и автоматически отключают воспроизведение во время разговора.

В Buds Pro установлено три микрофона и «умная» система, удаляющая шум ветра и посторонние звуки во время разговора. Наушники могут автоматически переключаться между устройствами экосистемы Galaxy. Время автономной работы составляет 18 часов.

Наушники будут стоить 17 990 рублей и поступят в продажу с 5 февраля 2021 года.

Также Samsung показала «умные» метки Galaxy SmartTag. Устройство можно будет использовать в качестве брелока для отслеживания местоположения вещей через приложение SmartThings на смартфоне. Маячок будет стоить $29,99 (около 2 тысяч рублей), пишет The Verge.

The Verge

#samsung #s21 #смартфоны #новость

46 46 комментариев
10
{ "author_name": "Филипп Концаренко", "author_type": "editor", "tags": ["s21","\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","samsung"], "comments": 46, "likes": 10, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 196168, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Jan 2021 18:01:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

iFlow Games

13

Страшные ппц

Ответить

Алексей Кравцов

7

Выглядят как китайские зажигалки из 90-х

Ответить

Gennady Mkhitaryanov

7

А вот и цены: https://online-samsung.ru/galaxy-s21-preorder/

Ultra на 256 за 115к, на 128 за 110к — not bad, S20 Ultra вроде как 100к стоила на старте, по крайней мере я за столько брал.

Перебор, как мне кажется.

Ответить

Denis Bystruev

Gennady
1

Samsung хорош на рынке телефонов за 15–20 тыс. ₽

Очень мало людей покупает телефоны дороже 100 тыс. ₽, и большинство из них берут iPhone'ы.

Ответить

Spiker Spunreal

Denis
0

Так через пол года будут продаваться за 50-70к. Вот тогда и разберут как горячие пирожки.

Ответить

Роман Анищенко

4

Опять уродцы, когда уже Самсунг найдёт нормального дизайнера

Ответить

Олег Павлов

4

Десигн, который мы заслужили)
Камеры прихреначенную дверную петлю напоминают)

Ответить

Sergey Ontime

1

Нафига везде столько камер? Где шедевры этой мультикамерности?)

Ответить

Nikita Rogatov

Sergey
7

в тиктоке :)

Ответить

Sergey Ontime

Nikita
1

Нет, то будущая аудитория камер (других))

Ответить

S.Z

Sergey
0

В инстаграме

Ответить

Jack Sparrow

3

По моему, одно и то же уже все производители выпускают. камеры местами меняют да с рамками играются только.

Ответить

Юрий Белоножкин

Jack
–3

100 мегапикселей. А твой айфон так может?

Ответить

Роман Сенин

Юрий
5

Ну это же не реальные 100 мп, а программные, такая матрица не влезет в смартфон. Максимум 13, все остальное чисто маркетинг

Ответить

Аркадий

Роман
0

Прогугли)

Ответить

Роман Сенин

Аркадий
0

Вот именно

Ответить

Black Jack

2

Когда уже избавятся от камеры в виде дырки на экране?

Ответить

Nikita Rogatov

Black
1

oppo избавился выезжающей камерой. так себе решение если честно

Ответить

Тим Пазухин

2

ужас какой 

Ответить

Artem Golovin

2

Надо вживую смотреть, может, и не такой уж и уродский сзади :-)

Я вижу только одну серьезную проблему — мой Note10 всё еще очень быстро работает, имеет отличную камеру, стилус и получает апдейты ну как минимум еще год или полтора. Смысл менять?

Ответить

designer fake

Artem
0

это разве проблема?)

Ответить

Константин Шукалов

1

Еще бы цену написали, а то самс в последние годы уверенно догоняет яблоко по цене, что не очень радует )

Ответить

Андрей Малолин

Константин
0

-5-8% к Яблоку (максимум)

Ответить

Константин Шукалов

Андрей
2

Тут чуть ниже скинули цены ) Базовый S21 стоит 80к, как 12 айфон базовый ) не вижу смысл переходить с iOS на Android. По крайней мере не на Самс точно.

Ответить

Юрий Белоножкин

Констан…
1

Через полгодика будет по 35. Тогда можно и перейти.

Ответить

Gennady

Констан…
0

А чего не так с Самсунгом?

Ответить

Константин

Gennady
2

Цена, при том, что самсунг менее ликвиден на вторичном рынке.

Ответить

designer fake

Констан…
0

можно же покупать телефон не для того, чтобы его продать)

Ответить

Евгений Потараев

Констан…
0

Есть много достойных аппаратов по цене вдвое ниже. Но у них есть минус - нет понтов

Ответить

Стратегический нос

1

6,8 дюймов

Помню, купили первый планшет лет 10 назад, с дисплеем на 7 дюймов — после телефонов он казался размером с небольшой телевизор. А теперь телефоны с такой диагональю 😶

Ответить

iFlow Games

Стратегический
1

Рамки решают.

Ответить

Ия Антонова

0

Ну почему никак не найдут решение более лаконично оформить камеру(

Ответить

Ильдар Муртазен

Ия
1

ИМХО, оно уже было в S10, но от него почему-то оказались. 

Ответить

Женя Гагарин

0

НАХЕРА ТАКИЕ ЗДОРОВЫЕ ?

Представляю, как они удивились, что европейцам нужны размеры 5 дюймов, потому что они не играют в игры, как АЗИАТЫ. 

Сейчас смотрят на продажи айфон 12 мини и такие АЧОВСМЫСЛЕ

Ответить

S.Z

Женя
1

Ты уверен? https://mobiltelefon.ru/post_1607937592.html

Ответить

Дмитрий Ii

0

Машины классные конечно, но блин дорого

Ответить

Andy Lenty

Дмитрий
1

Где машины?

Ответить

Mikhail R.

0

10x оптический зум в телефоне приятно удивляет, а так больше номинальное обновление

Ответить

Юрий Белоножкин

Mikhail
0

Can’t innovate anymore, my ass

Ответить

Константин Глядяев

0

Напишите подробнее про Смарт тэги, на какое расстояние ловят ?

Ответить

Ярослав Шенцов

0

Слабовато....... ее вижу смысла даже Note9 спрыгивать 
1- вырез /"гоаз" и прочие моноброви с 10пошли(
2- стиус,  останется только в Ultra, Note,  как писали раньше - закроют , как линейку =((
Плюс вижу только в камере,  но увеличение "пикселя" при том же размером матрице - шарлатанство и маркетинг для зуммеров....
Печально((

Ответить

Володя Родионов

0

выезжающий блок как на зенфон 6 похоже долго будет лучшим решением на рынке)

Ответить

Дмитрий Горпинчук

0

Дизайн однозначно лучше прошлогодних S20 с зияющей черной дырой блока камер. Чуть аккумулятор подрос, прекрасно

Ответить

Dmitry Martemyanov

0

 новый интерфейс для съёмки, позволяющий записывать изображение одновременно с фронтальной и основной камеры

Оооо, какая инновация. Хотя, подождите... Samsung же не копирует Apple, да?

Ответить

Andrey Trifonov

0

А че там по зарядке то, положил в коробку или как Apple? Кринжовать или нет?

Ответить

Крейг

–4

Ну хотя бы дизайн отличается от iPhone. Хоть какой-то выбор.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Архитекторам надоело креативить в корзину
Профессиональное сообщество архитекторов намерено укрепить свои позиции в авторском надзоре
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте НФК-Сбережения
Дюрация облигаций. Что это? Держатели облигаций всегда обращают внимание на размер купонных платежей и периодичность их…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Как стартапы помогают банкам тестировать новые технологии
Выпускники «Московского акселератора» запустили пилотные проекты с семью банками.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Пустовит
за день
> сделаем розыгрыш Вас разыграли, всё по честному
«Тинькофф Инвестиции» уведомили, что я участвую в розыгрыше, но не рассказали о результатах
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

4eLLka

«Бумажная книга никогда не…

Ярослав Шенцов

The Verge показало Windows 10X…

Ярослав Осинцев

Почему digital-агентства не…

Andrey Trifonov

Samsung представила смартфоны…

Павел Егоров

В 2020 году на Мосбирже…

Pavel Zakharov

Пользователь «Хабра…

Аарон Малис

The Verge показало Windows 10X…

S.Z

The Verge показало Windows 10X…

Виктор Петров

Оптимизация текста в 2021 году…

Андрей Кириллов

The Verge показало Windows 10X…

Павел

The Verge показало Windows 10X…

Sergei Markov

DashaMail украл калькулятор…

Аркадий Алексеевич

Samsung представила смартфоны…

S.Z

The Verge показало Windows 10X…

Eugene Danilov

Mail.ru Group навсегда…

S.Z

The Verge показало Windows 10X…

EveryStraus _

Как эффективно управлять…

Too many irons in…

Оптимизация текста в 2021 году…

Spiker Spunreal

Samsung представила смартфоны…

Алексей Гряцких

Что ещё посмотреть про…
null