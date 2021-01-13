Техника
Таня Боброва

Гендиректор Intel Боб Свон уйдёт в отставку на фоне проблем компании Статьи редакции

В частности, Intel столкнулась с задержкой производства чипов и отказом от партнёрства Apple.

17 17 комментариев
1474 просмотров

Гендиректор Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, пишет CNBC. По словам источников издания, его место займёт глава VMware Пэт Гелсингер.

На фоне новости акции Intel выросли на 13% до открытия торгов, отмечает агентство. Компания может сделать официальное заявление 13 января.

Обновлено в 18:30. Intel подтвердила отставку Боба Свона с 15 февраля. Компанию возглавит Пэт Гелсингер. В Intel не объяснили решение о смене руководства, но отметили, что оно не связано с финансовыми показателями. Компания опубликует результаты за 2020 год 21 января.

Свон возглавил Intel в январе 2019 года. С 2016 года он занимал пост финансового директора, а с июня 2018 года исполнял обязанности гендиректора. По данным Bloomberg, Свон не хотел занимать пост постоянно.

До прихода в компанию топ-менеджер девять лет был финансовым директором eBay, а также партнёром инвестфонда General Atlantic.

За время работы Свона на посту гендиректора Intel столкнулась с несколькими ударами конкурентов, отмечает CNBC. Летом 2020 года компания сообщила, что задерживает выпуск чипов последнего поколения, а Свон говорил о возможной передаче производства чипов на аутсорсинг.

Из-за проблем с собственным производством Intel уступила тайваньской TSMC в производстве чипов, писала Financial Times. Одновременно Apple анонсировала постепенный отказ от процессоров Intel в пользу собственных разработок.

Потеря $42 млрд капитализации, технологическое…
Из-за проблем с производством 7-нанометровых процессоров Intel может на несколько лет уступить…
vc.ru

#новость #кадры #intel

17 17 комментариев
10
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0434\u0440\u044b","intel"], "comments": 17, "likes": 10, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 196386, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 Jan 2021 17:36:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

jeudesprits

2
Ответить

Александр Лукьянов

2

Пускай меня заминусуют по самое нихочу, но все проблемы Intel явно показаны на первой фотографии этого поста. И это не Боб Свон...

Ответить

Д Хб

Александр
0

Если будут условные румыны, всё изменится?

Ответить

Александр Лукьянов

Д
0

Не скажу за Румынов, но я 5 лет жил и работал в Азии, 2 из них в КНР, и прекрасно знаю ребят из Индии. Именно по этому высказал свое мнение.

Ответить

Максим Гаджимурадов

0

Вот же сейчас ликовать Амудешники будут

Ответить

Ilya Miller

Максим
2

забавно что Интелошники от обиды на фоне последних событий первыми триггерятся.

Ответить

Евгений Делюкин

Максим
1

Лиза Су крута, но без ответного пинка со стороны Intel легко и расслабится, и цены поднимет

Ответить

evilnw

Евгений
0

Уже. В этом году AMD подняли цены на новую линейку процессоров. Я хоть и пользуюсь продукцией intel, но рад успехам AMD. Это идет на пользу всем потребителям.

Ответить

Илья Шишкунов

evilnw
0

Цены подняли из-за слабой конкуренции и дополнительных логистических издержек, к примеру, цены на мобильные процессоры только сократились, даже учитывая дефицит. 
Плюс, стоит учитывать, что Zen 4 вообще изначально не планировались дешёвыми - это максимально улучшенное третье поколение с кучей оптимизаций в памяти и работе кристаллов, речь шла о выходе Zen 3+ и переходе на ddr5 с Zen 5 + AM5, но так как Интел опоздали, то АМД закономерно повысили цены без вообще каких-либо конкурентов

Ответить

Yulay Mambetov

Максим
0

отказываемся пинать труп ШТЕУД

Ответить

Алексей Какачан

0

а кто найдён заместо?

Ответить

Евгений Делюкин

Алексей
1

глава VMware Пэт Гелсингер

Ответить

Илья Шишкунов

Евгений
0

Надеюсь, что хоть он не будет гениальный инженеров в леса свозить 

Ответить

Д Хб

Алексей
–1

Заместо найден Тим Кук с прорывным M1)

Ответить

Парвиз Мадаминов

0

Amdшники ликуют 😁

Ответить

Arartem

0

Когда intel будет там же где и IBM? Через сколько лет ARM начнут унижать intel по настоящему?

Ответить

Илья Шишкунов

0

Правильно, из-за его решений компания потеряла Келлера, задержала выпуск гетерогенных процессоров на 2 года, получила судебные иски от китайцев с их finfit, просрала кучу партнёров, некоторые из которых, как Яблоко, ещё и утащили технологии Интел с собой, переход на 10 нм провалился, выпуск мобильных чипов провалился, выпуск серверных процессоров провалился. 
Просто позор, всё, где он ставил своих управленцев и принимал решения - везде провалы, а вот в видеокартах, где сидит Раджа, сетевых устройствах и прочем ембедмент - всё ок. 
Я ещё год назад или полтора писал, что его пора турнуть с компании

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
Как работает индексация приложений в App Store и Google Play?
ASO (App Store Optimization) помогает улучшить видимость приложения и увеличить органический трафик из поиска. Сторы ск…
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Старый Новый год, или 5 наблюдений о русских за работой
Иностранцы, работающие в России, рассказали, с какими сюрпризами российского менталитета они столкнулись и к чему им пр…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Опубликован топ-50 инновационных компаний, лидирующих на рынке интеллектуальной собственности США
Россия в списках не значится, при этом отечественные ориентиры весьма точные: глобальные технологические тренды учтены…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry Myachin
за день
Банки: дай нам сведения о себе, родственниках до 7 колена, скан ануса, разрешение на избивание тебя колллекторами и на отправку рекламы 24/7. Также банки: спасибо, мы всё это забрали, никогда теперь не удалим, продадим…
Ассоциация банков России выступила против раскрытия причин отказов в выдаче кредитов
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

Илья Шишкунов

Гендиректор Intel Боб Свон…

Сергей Королевский

Восемь правил digital-этикета в…

Lena Prokopenko

Что не так с Яндекс Такси?

xxx xxx

Продажи планшетов в России…

Николай Западный

«Тинькофф» открыл набор…

Илья Шишкунов

Гендиректор Intel Боб Свон…

Aleks Fox

Мошенники начали притворяться…

Michael Barabash

Курьер Яндекса залил…

Александр Лукьянов

Гендиректор Intel Боб Свон…

cornix

Восемь правил digital-этикета в…

Александр Медведь

«Ситимобил» создаст службу…

Artem Petrenkov

Британский медицинский стартап…

Сергей Королевский

Восемь правил digital-этикета в…

Anton Reut

Латвия, Эстония и Литва…

Дмитрий Малахов

Пользователь «Хабра…

fox_rus

Авито отклоняет отзывы из-за…

Борис Васильев

Как привлечь внимание клиентов…

Oleg Garvin

📌Инвестиционный портфель с…

Anton Reut

Латвия, Эстония и Литва…

Илья Шишкунов

Гендиректор Intel Боб Свон…
null