Гендиректор Intel Боб Свон уйдёт в отставку на фоне проблем компании Статьи редакции
В частности, Intel столкнулась с задержкой производства чипов и отказом от партнёрства Apple.
Гендиректор Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, пишет CNBC. По словам источников издания, его место займёт глава VMware Пэт Гелсингер.
На фоне новости акции Intel выросли на 13% до открытия торгов, отмечает агентство. Компания может сделать официальное заявление 13 января.
Свон возглавил Intel в январе 2019 года. С 2016 года он занимал пост финансового директора, а с июня 2018 года исполнял обязанности гендиректора. По данным Bloomberg, Свон не хотел занимать пост постоянно.
До прихода в компанию топ-менеджер девять лет был финансовым директором eBay, а также партнёром инвестфонда General Atlantic.
За время работы Свона на посту гендиректора Intel столкнулась с несколькими ударами конкурентов, отмечает CNBC. Летом 2020 года компания сообщила, что задерживает выпуск чипов последнего поколения, а Свон говорил о возможной передаче производства чипов на аутсорсинг.
Из-за проблем с собственным производством Intel уступила тайваньской TSMC в производстве чипов, писала Financial Times. Одновременно Apple анонсировала постепенный отказ от процессоров Intel в пользу собственных разработок.
Пускай меня заминусуют по самое нихочу, но все проблемы Intel явно показаны на первой фотографии этого поста. И это не Боб Свон...
Не скажу за Румынов, но я 5 лет жил и работал в Азии, 2 из них в КНР, и прекрасно знаю ребят из Индии. Именно по этому высказал свое мнение.
Вот же сейчас ликовать Амудешники будут
забавно что Интелошники от обиды на фоне последних событий первыми триггерятся.
Лиза Су крута, но без ответного пинка со стороны Intel легко и расслабится, и цены поднимет
Цены подняли из-за слабой конкуренции и дополнительных логистических издержек, к примеру, цены на мобильные процессоры только сократились, даже учитывая дефицит.
Плюс, стоит учитывать, что Zen 4 вообще изначально не планировались дешёвыми - это максимально улучшенное третье поколение с кучей оптимизаций в памяти и работе кристаллов, речь шла о выходе Zen 3+ и переходе на ddr5 с Zen 5 + AM5, но так как Интел опоздали, то АМД закономерно повысили цены без вообще каких-либо конкурентов
а кто найдён заместо?
глава VMware Пэт Гелсингер
Когда intel будет там же где и IBM? Через сколько лет ARM начнут унижать intel по настоящему?
Правильно, из-за его решений компания потеряла Келлера, задержала выпуск гетерогенных процессоров на 2 года, получила судебные иски от китайцев с их finfit, просрала кучу партнёров, некоторые из которых, как Яблоко, ещё и утащили технологии Интел с собой, переход на 10 нм провалился, выпуск мобильных чипов провалился, выпуск серверных процессоров провалился.
Просто позор, всё, где он ставил своих управленцев и принимал решения - везде провалы, а вот в видеокартах, где сидит Раджа, сетевых устройствах и прочем ембедмент - всё ок.
Я ещё год назад или полтора писал, что его пора турнуть с компании
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