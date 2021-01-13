В частности, Intel столкнулась с задержкой производства чипов и отказом от партнёрства Apple.

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Гендиректор Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, пишет CNBC. По словам источников издания, его место займёт глава VMware Пэт Гелсингер.

На фоне новости акции Intel выросли на 13% до открытия торгов, отмечает агентство. Компания может сделать официальное заявление 13 января.

Обновлено в 18:30. Intel Intel подтвердила отставку Боба Свона с 15 февраля. Компанию возглавит Пэт Гелсингер. В Intel не объяснили решение о смене руководства, но отметили, что оно не связано с финансовыми показателями. Компания опубликует результаты за 2020 год 21 января.

Свон возглавил Intel в январе 2019 года. С 2016 года он занимал пост финансового директора, а с июня 2018 года исполнял обязанности гендиректора. По данным Bloomberg, Свон не хотел занимать пост постоянно.

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До прихода в компанию топ-менеджер девять лет был финансовым директором eBay, а также партнёром инвестфонда General Atlantic.

За время работы Свона на посту гендиректора Intel столкнулась с несколькими ударами конкурентов, отмечает CNBC. Летом 2020 года компания сообщила, что задерживает выпуск чипов последнего поколения, а Свон говорил о возможной передаче производства чипов на аутсорсинг.