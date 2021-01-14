The Verge показало Windows 10X — конкурента ChromeOS с «Пуском» посередине экрана и акцентом на онлайне Статьи редакции
Издание рассказало об обновлениях системы перед её предстоящим выпуском.
В сети появились первые подробности об интерфейсе Windows 10X — «облегченной» системы для ноутбуков, которая предназначена для конкуренции с ChromeOS, пишет The Verge.
В обновлённой операционной системе меню «Пуск» располагается по центру экрана — в нем находится список приложений и недавно открытых документов.
Пользователь может установить прогрессивные веб-приложения (PWA) из встроенного браузера Edge и закрепить их на панели задач.
Внешний вид панели задач в Windows 10X также переработали — вместо большого количества иконок появился центр действий, в котором отображается время. В разворачивающемся окне доступны быстрые действия, например, кнопка выключения компьютера, возможность подключить VPN и экраны, а также управлять громкостью. Кроме того, в нём есть управление уведомлениями и мультимедиа.
В Windows 10X упростили работу с окнами — их можно перетаскивать и открывать рядом друг с другом, но при этом исчезла возможность произвольно менять их размер и переключаться между полноэкранным и оконным режимами.
На этапе выхода Windows 10X в ней может не быть поддержки настольных приложений, а система заточена под работу с программами из Windows Store и веб-приложениями, предполагает The Verge.
Microsoft работает над технологией запуска настольных приложений в контейнере, но пока она доступна только в версии Windows 10X для разработчиков, пишет издание.
Windows 10X будет поставляться только с новыми устройствами, её нельзя установить отдельно. Система подстроена под работу в онлайне — например, новый «Проводник» предназначен для работы с файлами в облаке OneDrive и данными с USB-флешек. В его текущей версии нет доступа к локальным файлам компьютера.
Microsoft официально не подтвердила, когда выйдет Windows 10X и какие производители будут выпускать на ней устройства, пишет издание. The Verge считает, что Windows 10X — прямая попытка Microsoft бросить вызов ChromeOS от Google. Она становится популярной в образовательных учреждениях, где закупают бюджетные устройства.
В феврале 2020 года Microsoft выпустила эмулятор и образ операционной системы Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя экранами. Тестовая система предназначалась разработчикам, чтобы оптимизировать приложения до запуска устройств на базе Windows 10X.
В июле ZDNet со ссылкой на источники передавало, что весной 2021 года Microsoft планирует представить коммерческую версию операционной системы Windows 10X — сначала для устройств с одним экраном, потом устройств с двойными экранами.
> На этапе выхода Windows 10X в ней может не быть поддержки настольных приложений
Поправьте меня, но разве Windows выбирают не потому что есть огромный пласт десктопного софта почтенного возраста, который работает только на винде - от финансового софта до игрушек?
Подозреваю, это для другой ЦА, которые даже совместимость не ставили , не искали драйвера по id устройства))) думаю, это мёртвая ветка будет, ибо и в их магазине положений не много..
Ну вообще ориентация на бюджетные устройства либо на устройства на арм, где главное чтобы работали всякие читалки и можно было шустро серфить, поскольку это можно назвать альфа версией 10ки для арм подобных устройств ждём каокй нибудь 10xs
Ценность win в линейке софта.....
Под arm??
условный Solidworks без танцев с VM не запустится, да и это, фигурально выражаясь "Натянуть сову на глобус "
ARM => Ubuntu (самая "дружелюбная " в сравнении с остальными дистрибутивами.
Игры - сомневаюсь что релевантные список будет.
Остаётся только режим гипертрофированного планшета /умной печатной машинки.....
И тут они уступают условным Appstore Google play, по понятным причинам......
ИМХО, грабли с Nokia v2.0
Я не отрицаю все это. Я аналитику даю)
Смотри, вот пришли последние cesки и другие мероприятия, на низ показывают относительно мобильные планшеты или лэптоп с гибким дисплеем, или другую дичь.
Винда как инструмент для обычного юзера удобнее, как ни странно. Это мы тут с колокольни можем сказать, так есть же Ubuntu есть куча юникс подобных ос да и вообще можно андройд накатить и вот тебе счастье, но блин много кому нужна именно винда. Потрму что она понятна, потрму что она продаёт, потому что у неё достаточный функционал для все что нужно массюзеров чтобы не было танцев с бубном и оащаньем в код. Новые ноутбуки готовы перелезть в рамки macbook на m1 по автономность и производительности, но операционка является горлышко от бутылки в этом всем(в зависимости от конфига устройства конечно). Ну и плюс нужно добить кое как плавающий хром ос, чтобы американские студенты пересел и с них на норм винду.
Почитай статистику по про данным хромбукам разных фирм в US, оно очень не далеко от ipad простых потому что они дешёвые и их закупают учреждения. Меокомягким нужно вернуть кусок рынка и показать что-то новое
Почитай статистику по про данным хромбукам разных фирм в US, оно очень не далеко от ipad
Цифры мельком видео пол -года назад, это да, но ...
Вы, делаете не совсем правильный вывод:
Планшет vs Ультрабуки (хром/Андромеда как раз в таком формате факторе )
Эти категории совершенно разные, это все разное, что сравнивать байты и Амперы)
Поясню:
Планшет /Телефон => используют в основном как устройство ВЫВОДА информации /контента.
Ноут/Ультрабук => Ввод и Вывод .....)
Ну вот они говорят "для школьников и студентов".
ОК, у меня у младшего школа вся на MS Teams.
Мало того, что 6-летние дети плохо миксуются с тимсом, так еще и банально приходится плясать с бубном и подрабатывать секретаршей постоянно (сохрани, распечатай, отсканируй, загрузи).
При этом часть уроков (факультативы) проходит в Зуме, отдельной софтине, часть софта просто лучше работает в десктопной версии, чем в вебе.
В общем, херня какая-то.
У меня и так по центру 😎
нет, она слева
Так пуск по центру и не нужен, а иконки нужны. Выходит, у меня еще лучше, чем у новинки Microsoft?
А как у вас так получилось их по центру расположить? В настройках вроде бы нет ничего.
А есть у вас данный фон? Если можно, конечно)
новый «Проводник» предназначен для работы с файлами в облаке OneDrive и данными с USB-флешек. В его текущей версии нет доступа к локальным файлам компьютера
Ладно там, у пользователей первых версий iOS не было доступа к буферу обмена — это простительно, всё-таки мобильная система, спешка, Джобс.
Но в случае с настольной Windows как можно было сделать Проводник без доступа к локальным файлам? 🙄
Скоро весь софт будет работать через веб, они знают куда капают, эпоха кряков подходит к концу.
Еще бы он стоил вменяемых денег. Офис, Адобы, стоят просто дохуя для частного использования. Их почти нецелесообразно покупать.
Офис 365 Home- 400₽ на год (Word, Excel, PowerPoint + 1 Tb в Onedrive).
Точнее он стоит ~3000₽, но включает в себя лицензий на 6 человек. Объединяетесь с друзьями и семьей - получаете беспрецендентное предложение. ПРосто 1 Тб пространства в интернете за такие деньги никто не продает, а тут еще и полноценный офис на PC/Mac + планшет+ смартфон, каждому из 6-ти
Пуск поставили посередине, чтобы поставить посередине. Через пару апдейтов дадут выбор для пуска слева, запомните этот твит
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