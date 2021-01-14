The Verge показало Windows 10X…

Издание рассказало об обновлениях системы перед её предстоящим выпуском.

{"id":196753,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne","title":"The Verge \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e Windows 10X \u2014 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 ChromeOS \u0441 \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne&title=The Verge \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e Windows 10X \u2014 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 ChromeOS \u0441 \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne&text=The Verge \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e Windows 10X \u2014 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 ChromeOS \u0441 \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne&text=The Verge \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e Windows 10X \u2014 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 ChromeOS \u0441 \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=The Verge \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e Windows 10X \u2014 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 ChromeOS \u0441 \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c\u00bb \u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/196753-the-verge-pokazalo-windows-10x-konkurenta-chromeos-s-puskom-poseredine-ekrana-i-akcentom-na-onlayne","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1856 просмотров

В сети появились первые подробности об интерфейсе Windows 10X — «облегченной» системы для ноутбуков, которая предназначена для конкуренции с ChromeOS, пишет The Verge.

В обновлённой операционной системе меню «Пуск» располагается по центру экрана — в нем находится список приложений и недавно открытых документов.

Пользователь может установить прогрессивные веб-приложения (PWA) из встроенного браузера Edge и закрепить их на панели задач.

Внешний вид «Пуска»

Внешний вид панели задач в Windows 10X также переработали — вместо большого количества иконок появился центр действий, в котором отображается время. В разворачивающемся окне доступны быстрые действия, например, кнопка выключения компьютера, возможность подключить VPN и экраны, а также управлять громкостью. Кроме того, в нём есть управление уведомлениями и мультимедиа.

В Windows 10X упростили работу с окнами — их можно перетаскивать и открывать рядом друг с другом, но при этом исчезла возможность произвольно менять их размер и переключаться между полноэкранным и оконным режимами.

На этапе выхода Windows 10X в ней может не быть поддержки настольных приложений, а система заточена под работу с программами из Windows Store и веб-приложениями, предполагает The Verge.

Microsoft работает над технологией запуска настольных приложений в контейнере, но пока она доступна только в версии Windows 10X для разработчиков, пишет издание.

Windows 10X будет поставляться только с новыми устройствами, её нельзя установить отдельно. Система подстроена под работу в онлайне — например, новый «Проводник» предназначен для работы с файлами в облаке OneDrive и данными с USB-флешек. В его текущей версии нет доступа к локальным файлам компьютера.

Microsoft упростила почти все окна Windows внутри Windows 10X до такой степени, что система стала похожа на «портал в Интернет», а не «портал для приложений Windows». The Verge

Microsoft официально не подтвердила, когда выйдет Windows 10X и какие производители будут выпускать на ней устройства, пишет издание. The Verge считает, что Windows 10X — прямая попытка Microsoft бросить вызов ChromeOS от Google. Она становится популярной в образовательных учреждениях, где закупают бюджетные устройства.

В феврале 2020 года Microsoft выпустила эмулятор и образ операционной системы Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя экранами. Тестовая система предназначалась разработчикам, чтобы оптимизировать приложения до запуска устройств на базе Windows 10X.