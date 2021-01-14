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Техника
Таня Боброва

Минобороны США внесло Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список из-за возможных связей с военными Китая Статьи редакции

  • Минобороны США внесло в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
  • Эти санкции подразумевают только, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года, пишет Reuters. Посольство Китая в Вашингтоне, Xiaomi и Comac не ответили на запросы о комментариях.
  • Санкции связаны с законом 1999 года, по которому Минобороны США составляет список компаний, связанных с военными Китая, уточняет издание. По его данным, сейчас в списке 35 компаний, в том числе производитель микросхем SMIC.

#новость #xiaomi #сша

7442 просмотров
168 168 комментариев
42
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168 комментариев
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Марк Климов

90
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reBooster

53

Никогда этого не было и тут опять... Только купил детям Xiaomi, вместо Huawei... Плеймаркета не будет?

Ответить

Семен Смирнов

reBooster
–57

Попробуйте нормальные телефоны брать например

Ответить

Даниэль Вазоме

Семен
45

Человек покупает доступный по его кошельку телефон с необходимыми характеристиками. Ваше лицемерие на это не влияет. В место этого вы бы лучше объяснили, что для вас является нормой? Если корпорация открыла свой офис в Корее или США, а не Китае?

Ответить

iFlow Games

Даниэль
9

Да он конченный, какой с этого дурака спрос?

Ответить

true iBegginer

Даниэль
–12

Человеку стоит вспомнить: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи

Ответить

Dmitry Yashin

true
9

Поговорка имбецилов.

Ответить

Ревизор

Dmitry
13

Почему?) Поговорка "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" - имеет под собой вполне логическое основание. Недорогая вещь или услуга скорее всего плохого качества, вероятно, что вскоре после покупки эта вещь сломается, придёт в негодность. Что тогда сделает человек? Купит ещё одну, естественно недорогую. А потом ещё, ещё, и ещё. Все по той же причине. В итоге совокупный убыток от всех этих покупок может встать в интересную сумму. Всё эти "недорогие" покупки совокупно стоили бы намного дороже, чем одна, но дорогая и качественная вещь. Поговорка "мы не на столько богаты... " почти тоже самое, что "скупой платит дважды"

Ответить

Dmitry Yashin

Ревизор
–1

Ну и обе поговорки имбецильские.

Ответить

Ревизор

Dmitry
0

А в чем их "имбицильность"?)
Стоимость как правило всегда рыночная. Если что то стоит не дорого, меньше рыночной стоимости - это значит, что где то на чем то сэкономили. На материалах, на процессе производства, на дизайне и т.д
Бизнес хочет остаться на прилавках и продавать. Условно если Дмитрий не готов платить за телефон 50 000 рублей, значит мы уменьшим эту стоимость, до такой степени, когда Дмитрию станет комфортно. Телефон мы ему все равно продадим)) нам же по прежнему нужно что то заработать на Дмитрие, это смысл бизнеса, но у Дмитрия нет денег на качественный телефон, значит мы ухудшим качество нашего телефона. Мы не можем продавать Дмитрию телефон качества 50 000 рублей за 10 000 рублей, ведь за все комплектующие, что мы купили и поставили внутрь устройства должен заплатить именно Дмитрий.
Рынок и логика даже при всем нашем желании не позволит продать Дмитрию телефон стоимостью производства 40 000 за 10 000., если так сделать, то мы перестанем зарабатывать, обанкротимся, уйдём с рынка и наших телефонов Дмитрий не увидит и вовсе останется без телефонов. Именно этот довод подтверждает, что стоимость продукта всегда рыночная и "недорого" и качественно просто не бывает в природе)). 
Хотя вот эта формулировка "не дорого" тоже очень шаткая, для миллиардера все не дорого, а для бомжа даже буханка хлеба это очень элитно, дорого и многого стоит.

Не бывает качественных недорогих вещей. Кто этот производитель, который продаёт тебе "не дорого"? Что с ним не так? Он не хочет зарабатывать? Ты не задумывался - а почему не дорого? Что не так с этим продуктом, что его отдают чуть ли не за даром, может быть этот продукт просто кусок гомна?)) Есть люди, которые любят кушать гомно и все им божья роса) подумай об этом)) 

Есть конечно отдельная категория пациентов, которые покупают самую вообще дишмань какую только можно найти и считают себя мега умными, которые обхитрили весь мир и не купились на "бренд"))) Какой нибудь старый дед вообще не понимает, как телефон может стоить 2 000 и 10 000 — и тот и другой телефон!)) звонит и пойдёт)) да?)
Зачем же отдавать за некачественный легко роняемый стеклянный айфон сотку, когда можно купить у бабы нюры старый, советский, проводной, не убиваемый телефон) зачем все эти найки носить, стоят десятку а их легко загадить и порвать - разве это дело? Разве это качество - лучше напялить неубичаемые резиновые галоши и вообще супер будет) и самое главное - не дорого!) 

Ответить

Dmitry Yashin

Ревизор
14

Куча воды абсолютно без знания экономики продаж.
Стоимость как правило всегда рыночная.

Рыночная цена (не стоимость) - это сумма, которую потребитель готов платить за данный товар. Она может быть разной за разный товар, поэтому понятие рыночной цены крайне размытое.
Если что то стоит не дорого, меньше рыночной стоимости - это значит, что где то на чем то сэкономили.

1) С чего ты вообще решил, что знаешь рыночную стоимость какого-то товара? 2) Экономить можно на чём угодно, а не только на качестве: например, на логистике, маркетинге, ФОТ и т.д.
 нам же по прежнему нужно что то заработать на Дмитрие, это смысл бизнеса, но у Дмитрия нет денег на качественный телефон, значит мы ухудшим качество нашего телефона.

Господи, какой бред. Компании могут зарабатывать на более низкой маржинальности за счёт объёмов, за счёт сокращения издержек, за счёт отсутствия рекламы на крупнейших ТВ-каналах, за счёт отсутствия красивых магазинов и так далее.
 Не бывает качественных недорогих вещей. Есть люди, которые любят кушать гомно и все им божья роса) подумай об этом))

Вот тебе пример не из мира твоего любимого эпола, который объективно проигрывает более дешевым аналогам с технической точки зрения. Джинсы Levi's стоят 100 долларов, а носятся без деформаций от 5 лет в отличие, например, от джинсов Diesel за 200-300 долларов, приходящих в полную негодность через 1-2 года, или от Armani за 500-700 долларов, разваливающихся через год. Ботинки Dr. Martens за 150-200 долларов неубиваемые, в отличие от обуви Dolce & Gabbana за 1000. Футболка Твоё стоит условные 500 рублей, в отличие от футболки Balenciaga за 10 000, а носится столько же. СТМ в Пятёрочках, Перекрестках и т.п. идентичны по качеству, составу, процессу производства и даже выпускаются на тех же производственных линиях, что и брендированные товары, а стоят меньше. Мебель IKEA стоит копейки, в отличие от Restoration Hardware, при этом даёт гарантию на свою продукцию 25 лет, а функционал тот же самый. Флешка Mercedes-Benz стоит 3000 рублей, а флешка Трансенд - 300 рублей.
Ещё навалить, или пожалеть ровного пацанчика, считающего, что это не его наёбывают корпорации, а он - потребитель самых охуенных в мире товаров?)

Ответить

Андрей Деревянко

Ревизор
3

Всю жизнь пользуюсь айфоном, но не понимаю - зачем ты пишешь эти простыни текста, не имеющие отношения к посту?
Сравнивая телефон за 2000 и за 10000 ты не сяоми и айфон сравниваешь, ты натягиваешь сову на глобус. Да, айфон удобнее, но и сяоми это не китайфон с тв антенной, в нем есть всё то же самое.

Ответить

Denis Smirnov

Ревизор
0

Айфоны тоже ломаются.

Ответить

true iBegginer

Dmitry
0

Почему?

Ответить

Dmitry Yashin

true
7

Потому что есть масса дешёвых вещей, которые по качеству не хуже, а даже лучше более дорогих аналогов, и масса дорогих вещей дерьмовейшего качества.

Ответить

true iBegginer

Dmitry
3

Да, такие corner cases бывают, но в своей массе вещи которые дороже - лучше. Например, Xiaomi mi 11 vs iphone 12

Ответить

Артём Пешков

true
3

Серьезно, айфоны? ) Это как раз лучший пример классического оверпрайса, за исключением самых первых моделей. И вообще, дорогое - это чаще всего самое обычное, только с лычкой известного бренда. За исключениями как раз таки нечастых корнер кейсов, которые как правило относятся к специализированной технике или эквипе.

Ответить

true iBegginer

Артём
1

у эппла
r&d+bom+sale(логистика, реклама, сервис)+маржа 30%.

у хлаоми
bom+sale(логистика)+маржа 5%.

где тут оверпрайс?

Ответить

Dmitry Yashin

true
4

У эпола, очевидно же даже по твоему комменту.

Ответить

Denis Smirnov

true
1

-Здравствуйте, мне нужен телефон чтобы звонить и выходить в интернет. 
-А у нас есть телефон, который может полететь в космос, если докупить к нему ракету.  Много потрачено на r&d, поэтому телефон и стоит космос. 

Ответить

Dmitry Yashin

true
4

Мне очень нравятся айфоны, но объективно они и являются примером ущербности этой поговорки.
Айфон 12 не лучше ксяоми по техническим характеристикам.
Таких же примеров масса и среди других продуктов и услуг: одежда, продукты питания, мебель, автомобили и т.п.

Ответить

Elijah Garrison

Dmitry
1

Был у меня как-то раз ASUS который не хуже iPhone 6 по характеристикам, после этого мне как-то расхотелось покупать что-либо на Андройде. В технике Эпл характеристики не главное, главное софт и то на сколько этот софт заточен под железо на котором работает. 

Ответить

Dmitry Yashin

Elijah
0

Согласен, только не насчёт всего софта, а насчёт операционной системы. Реально всё плавненько, красиво и т.п. На Андроид потом очень стрёмно переходить - лютая ссань. Только вот софт, в котором можно реально работать, есть только на macos, мобильные девайсы чисто для развлечения.

Ответить

Роман Тт

Dmitry
2

Лютая ссань - это иконки и анимация на iOs, реально как будто рисовали дошколята-олигофрены

Ответить

Dmitry Yashin

Роман
0

Ну, это вкусовщина уже. Айос лично мне больше Андроида нравится, но чисто как ОС для смартфона, который не для работы, а для фана.

Ответить

Роман Тт

Dmitry
0

Андроиды разные, как по цене и начинке, так и по производителям и оболочкам, нельзя всё в одну кучу.
Телефон за 7 тысяч будет иметь мало общего с трубой за 50

Ответить

Dmitry Yashin

Роман
0

Мэйби, я говорю о том, что уже 10 лет на айосе, и мне тупо сложно было привыкнуть к ведроиду на доп. телефоне. При этом на планшетах андроид или особенно винда даёт просраться кастрированному эполу по всем параметрам, на котором кроме просмотра видосов, рисования (на кой хуй оно мне?) и серфинга в инете делать нельзя больше ничего.

Ответить

Антон Морозов

true
2

А смысл сяоми упоминать, это сам по себе пример дикого оверпрайса. Например сравнить с конкурентами, какой смысл покупать сяоми, когда рядом сколько аналогов от umi, doogee, ulephone и прочими, которые уделывают сяоми практически во всем.

Ответить

Oleg Garvin

true
1

Так дороже всегда лучше или бывают корнер кейсы? Вы уж определитесь.

Ответить

Роман Тт

true
0

Mi 11 даже не вышел ещё

Ответить

true iBegginer

Роман
0

вот тебе скриншот и ссылка с перезнатции

https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321324586778882343334

Ответить

Роман Тт

true
1

И? Чем Ми11 будет хуже i12?

Ответить

Denis Smirnov

true
0

Самые лучшие - это Polaroid. Они делали самые быстрые и впечатляющие фото задолго до iPhone и покорили прошлое. Но потом куда то пропали. 

Ответить

Незнакомый

Denis
0
Ответить

Родион Галанев

true
0

Давай полный обоснованный расклад, почему и чем лучше.

Ответить

Антон Гранд

Dmitry
0

Святой источник?

Ответить

Oleg Garvin

true
5

Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!

Полагаться на шорткаты в виде "народных мудростей" вместо того, чтобы самому думать - ну такое.

Ответить

Pavel Zakharov

true
0

Ну удачи покупать детям флагманские смартфоны, ага. Расскажи потом, сколько за год они разобьют/потеряют. :)

Ответить

Роман Тт

Даниэль
2

Я купил себе Ми9, хотя могу позволить себе любой телефон, присутствующий на рынке. Более того, iphone 11 pro и Самс S10+ были во владении. Айфон продан нахер, ибо неудобное, обрезанное по функционалу говно, ещё и с глюками, S10+ подарен тёще, т.к не располагает необходимыми фишками (второе пространство, дубли приложений, скрытие выреза, жест "назад" справа и ещё что-то, не помню уже, год прошел)

Ответить

Elijah Garrison

Роман
0

А айфон по какому функционалу обрезан по сравнению с Сяоми, можно узнать?

Ответить

Роман Тт

Elijah
8

Собственно, практически по всему, что выходит за рамки позвонить/написать смс/посидеть в мессенджере или браузере/заплатить телефоном. 
Мне нужны дубли приложений, есть они?
А второе пространство?
А блокировщик рекламы тремя кликами?
А скрыть уебищную челку?
А список звонков и клавиши для набора номера на одном экране?
А список звонков больше, чем за 2 недели? У меня сейчас список звонков с 2018 года есть, если порыться в облаке, может и с 2016 года найду.
А вторая симка?
А свайп справа для действия "назад"? Я правша, мне не хочется тянуть пальцы к левому краю.
А единообразие действия "назад" в разных местах интерфейса? 4-мя(!) разными способами сделано.
Когда-то давно Эппл ругался с производителями кодеков и я банально не мог на Айпаде посмотреть сериал с английскими субтитрами. Мне пришлось ставить 4 плеера.
Да и в целом, практически каждое действие в ios требует больше времени и нажатий.
Когда они там дали возможность приложениям открывать файлы из других папок, а не только из своей?

Ответить

Незнакомый

Роман
0

Вам это не нужно!(с)

Ответить

Роман Тт

Незнако…
1

Ага, отдельно ограничение на длину списка звонков доставляет. Байты экономят, что-ли?

Ответить

Артём А.

Даниэль
1

Тем более Сяомӣ топ за свои деньги!

Ответить

Антон Морозов

Даниэль
0

Если бы человек смотрел на соотношение цены и характеристик, он оперпрайснутый подвалфон вряд ли бы взял.

Ответить

Stas Klymenko

Семен
3

Лол. 
Xiaomi - это смартфоны с железом не хуже, без пафоса и двойной наценки за откушенное яблоко на крышке. 

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Stas
–1

это смартфоны с железом не хуже

В каком году, говорите, появился аналог Face ID, родом из 2017?

Ответить

Stas Klymenko

–1

В iPhone X функция Face ID появилась в ноябре 2017. 
В Xiaomi Mi Note 3 функция Face Recognition - в том же 2017, но в сентябре.

Ответ: плюс/минус на 2-3 месяца раньше.  

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Stas
9

Она не имеет ничего общего с Face ID, так как использует обычную фронталку для разблокировки, то есть по 2D-изображению. Оно обходится фотографией с фейсбука.

Ответить

Stas Klymenko

4

То есть то, что Face ID обходился обычными очками с изолентой - вы тактично обошли, а про разблокировку фотографиями у Xiaomi внезапно вспомнили? 

Так или иначе, речь шла о том, что у Xiaomi вполне сопоставимые устройства без лошадиных переплат за бренд.
Вы можете найти еще пару функций, которых у Xiaomi нет и сейчас или они хуже по качеству, но общей картины это не изменит. 

Ответить

true iBegginer

Stas
–1

Что такое лошадиная переплата за бренд? Скажите, пожалуйста, какой смартфон у сяоми обладает рейтингом IP68?

Ответить

Stas Klymenko

true
2

Никакой. Об этом президент Xiaomi Group уже говорил.
У смартфонов Xiaomi уровень защиты (не рейтинг) - IP53. Этого достаточно для защиты от брызг воды и защиты от пыли, которая не нарушит работу устройства. Наличие уровня IP68 не относится к категории востребованных свойств. 
Это не мои слова, а президента компании. Посему на рыке смартфонов с IP68 нет и вероятно не будет в ближайшее время.

При этом отсутствие сертификата не означает, что свойств уровнем выше у смартфона нет. Его просто не готовили для сертификации на этот уровень. 

Повторюсь еще раз - вы можете выискивать и другие функции, которые у Xiaomi слабее или отсутствуют. Кардинально это картину не изменит. 

А под лошадиной переплатой за бренд я имею в виду стоимость на 50%+ выше в сравнении с другими доступными опциями приблизительно того же характера. 

При условно схожих характеристиках iPhone 12 Pro Max стоит на ~$350 дороже Xiaomi Mi 11. Это почти 50% от стоимости самого Mi 11. 

Ответить

true iBegginer

Stas
–1

Если рисовым людя пофиг на сертификацию, то чего ж они на каждой презе кичатся оценкой в DXOmark? :) Вот скриншот с презентации mi 11

> Pro Max стоит на ~$350 дороже Xiaomi Mi 11

может быть потому что он имеет ip68, а хлаоми нет?

Ответить

Роман Тт

true
2

Каким образом DXOmark связан с сертификацией?

Ответить

Stas Klymenko

true
2

Если есть чем кичиться, почему нет? Обычный маркетинг. Не вижу связи с рейтингом защиты. Давайте сюда еще костюмы хостов презентации приплетем. Ну чтобы совсем театр абсурда получился. 

А вообще IP68 за 350 баксов - это огонь, конечно.

Xiaomi Mi 11 вышел с дисплеем получше, хорошей батареей и 50W зарядкой (с чем у флагмана яблока, к слову, проблемы). Качество подключения к сети тоже получше, как Wi-Fi, так и 4G/5G, с чем у яблока, опять таки, проблемы есть. У iPhone 12 Pro Max хороший процессор. И да, IP68, куда же без этого. 
При всем этом iPhone на ~$350 дороже. 

Если вам по душе платить за бренд, чтобы держать в руках яблоко, а не китайца - пожалуйста. Никто ведь не говорит, что телефон плохой. Оверпрайснутый? Да. Плохой? Нет. 

Ответить

Родион Галанев

true
2

Как фотограф тебе скажу, что какой бы DXOmark айфонам не присваивали, снимают они хуже смартфонов Pixel. И как фотограф тебе скажу, что мне лично без разницы, насколько выше этот рейтинг будет чем у Xiaomi. Потому что при нынешнем развитии вычислительной фотографии все смартфоны среднего и выше среднего диапазона снимают в целом очень прилично... для фотографий на смартфон. Но если мне понадобится сделать качественное фото, я отодвину любой топовый смартфон в сторону, даже из ближайшего будущего, и возьму в руки цифровую фотокамеру с большим сенсором и хорошей оптикой. Любую из выпущенных за последние 10 лет и из тех, что при выходе в продажу стоили не меньше 1200 уе. с оглядкой в прошлое на 10 лет. И получу результат, который устроит самого взыскательного заказчика. И получу его с полным контролем того, что именно я хочу получить на выходе, а не то, что мне предложит ИИ смартфона, даже при съемке в RAW.

Ответить

Артём А.

true
–1

Согласен! У хлаоми даже моноброви в новейшем смартфоне нету, а у эпол есть! Неужели они настолько тупые, что не смогли придумать себе монобровь, ужас

Ответить

Родион Галанев

true
0

Ты бы погуглил для начала про этот «рейтинг». Во-первых он добровольный, во-вторых оплачивается самой компанией-разработчиком устройства, в-третьих он делается разными компаниями за разные, но немаленькие деньги. В-четвертых отсутствие гордого IP67 или IP68 не означает, что устройство пыле-влаго незащищенное, это означает только то, что за сертификацию никто не платил.

Ответить

Michael Smith

0

камеры глубины это не рокет сайнс, помню еще в 2014 покупал девкит у Intel и у них были модули для производителей ноутов и планшетов

в телефоны кто-то их ставит, кто-то нет,
у обычных юзеров реальной потребности в них особо нету

Ответить

true iBegginer

Michael
0

А до Интел был кинетик от ms. Но дело в том, что и до айфонов были смартфоны, у того же самсунга

Ответить

Michael Smith

true
0

да, но кинетик был большой, у Интела уже были готовые модули для планшетов с 2013-2014, ставь не хочу

Ответить

true iBegginer

Michael
0

Разве? Он были меньше кинетика, но размером с вебкамерой. Самый миниатюрный классический кинетик был у гугла в танго. Но у эппла вышло все равно меньше

Ответить

Michael Smith

true
0

но размером с вебкамерой

там была такая полоска, ее в ноуты и планшеты тогда ставили

а кинетик же от Майков, он совсем большой был

Ответить

lakoros

Семен
5

Правильные это американские?

Ответить

true iBegginer

lakoros
–1

Если производитель ОС и сервисов из Америки, то да.

Ответить

Arthur Niazyan

reBooster
6

Скорее всего в новых моделях могут запретить. Будем посмотреть.

Ответить

Руслан Абрамов

reBooster
4

Купил honor 30, все необходимое установилось и без google play. Так что существует жизнь и без Гугла...

Ответить

Илья Шишкунов

Руслан
2

Отлично, как установить игры из Гугл плей, синхронизацию с Ютуб, Гугл ассистента, почту, документы, облако, браузер с обновлениями безопасности, календарь и Гугл пей? 

Ответить

Руслан Абрамов

Илья
2

Илья Вы сильно завязаны на Гугле)) Вам не стоит брать Honor 30. Я сам не играю и не могу сказать за игры. Через apk с компуктером говорят устанавливается много чего. Оплата будет не через google pay, а через сторонние аля кошелек или sberpay и т.д. Это вкусовщина. В магазине app gallery есть много альтернатив и думаю коллекция приложений будет пополняться. Понятно, что без санкций было бы лучше и привычнее с Google play, но жить можно определенно. Лично мое мнение

Ответить

Илья Шишкунов

Руслан
1

А мое мнение, что меня теперь выдавливают с телефона, на условия которого я согласен, да, сложнее настроить, да, часть моих данных уходит китайцам, зато множество плюсов по синхронизации, невысокая цена и удобство использования. 
И что теперь? Идти покупать 1+ с ценой от 50к? Или Самсунг, который просто днище за свои деньги вплоть до самых флагманов? Покупать совсем шлак, вроде Реалми? Выбор то не велик 

Ответить

Руслан Абрамов

Илья
1

Я вообще пользуюсь кучей телефонов сразу. Сейчас сижу с iphone, есть honor 30, honor 10, xiaomi mi a1, redmi note 9 и еще oppo a53 перед новым годом хапнул по скидке. Во всех есть свои плюсы и минусы, но я как «консерва» сижу на огрызке, но все телефоны мне нравятся или по крайней мере нравились, а политиканы играют игры и тут я бессилен.

Ответить

Илья Шишкунов

Руслан
1

Я слишком нищий, чтобы понять спитч про несколько телефонов одновременно, видимо проблема в этом, а не а санкциях США

Ответить

Руслан Абрамов

Илья
1

Да бросьте, пока мы можем ходить, видеть, дышать - мы богаты.

Ответить

Михаил Похеров

18

Теперь только ДИКТАТ демократии 

Ответить

Mikhail Shamov

Михаил
6
Аккаунт российской вакцины в твиттере снова…
Аккаунт российской вакцины в твиттере снова доступен
www.interfax.ru
Ответить

Михаил Похеров

Mikhail
26

Ну блин, это все хабр-эффект сработал 

Давай по другому 

Ответить

Marow from Neverland

Михаил
1

буллщит, у корпоративных акков такие "баны" происходят регулярно

Ответить

Михаил Похеров

Marow
6

Да? А пару примеров напишите? 

Ответить

Качественный калькулятор

18

Это же демократия и свобода.
Ниче вы не понимаете 

Ответить

Aleks Ander

Качественный
0

А чем не демократия и не свобода? Или вы этими словечками кидаетесь потому что не знаете их значения?

Ответить

Anton Reut

12

Американская истеричка разбушевалась ))

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Anton
4

Демократам пиздец, если попробуют отменить, учитывая их китайские коррупционные связи и грязные деньги.

Ответить

Деревянный томагавк_два

2

Ожидать противостояние Байдена с Минобороны?

Ответить

Михаил Качалов

Деревян…
0

Понять что и у американских олигархов есть разнонаправленные интересы

Ответить

Giant Schlong

Михаил
3

Тру. В Америке обычно ВПК с агробизнесом в контрах. ВПК хочет больше войнушек и эскалации, а агробизнес хочет мира и впаривания своей продукции как можно большему количеству стран

Ответить

Василий Зеленов

8

Следуя их логике, если нужно избавляться от корпораций и компаний сотрудничающих с правительством, весь мир должен заблокировать Амазон, Microsoft, Google, Oracle, IBM и других, кто сотрудничает с военными США.

Ответить

Михаил Качалов

Василий
8

- банально, двойные стандарты же. То что позволено жителям "града на холме", недопустимо членам стада у подножия холма

Ответить

Василий Зеленов

Михаил
10

Ну, хоть после последних событий, ЕС начали понимать, что нужно контролировать корпорации. Польша хочет принять закон, который запретит бан польских граждан в соц. сетях, если они не нарушили польское законодательство.
ЕС хочет позволить любой стране ЕС подавать в суд на корпорации, даже если они работают в другой стране союза.
Осталось только начать продвигать тот же Qwant и делать ставку на свои компании и диверсификацию, которую США так требуют от них в энергоносителях, чтоб на рынке были свои игроки, а не убийство своих компаний в угоду США.

Ответить

Михаил Качалов

Василий
2

ЕС хочет...

- ЕС находится под плотным контролем США. Их СМИ, политики и бизнес контролируемы. Сейчас отыграют эту как бы реакцию на события в США, граждане ЕС успокоятся и все пойдет по прежнему

Ответить

Василий Зеленов

Михаил
1

Посмотрим. Надеюсь, что ЕС станут на 100% самостоятельными. Если у США не будет их полной поддержки, они не смогут заниматься такими санкциями. Ведь ответь ЕС хоть раз на санкции США блокировкой их корпораций, бюджет США бы пошатнулся. 
На днях, США как раз ввели санкции против ЕС. В первую очередь нацелены на Германию и Францию.
А вот место ИТ компаний довольно легко смогут заменить опенсорс проекты(при полной поддержке перехода гос-вом) и местные единороги вырасти.

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3216q114

Василий
1

Даже когда ЕС не за компанию с США (как например ситуация с серверным потоком 2 ), у США есть мега дубинка в виде санкций.
В итоге если ты идешь против США, ты теряешь доступ к финансовому сектору США в любом виде, самый крупный рынок сбыта с платёжеспособным населением, все технологии из США или в которых есть участие США (а это большинство технологий или высокотехнологичных продуктов). И много желающих от этого всего отказаться ? По ситуации с северным потоком 2 выходит что в Европе таких желающих нету.
PS Против Франции же наоборот не ввели, хотя обещали.

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Михаил Похеров

Василий
2

Кстати удивительно 

Евросоюз объявил о новых правилах, которые могут привести к разрыву отношений с технологическими гигантами и крупным штрафам для них. 

В интервью POLITICO Brussels Playbook замглавы ЕК Йоурова отметила, что «основное внимание сейчас сосредоточено на роли крупных технологических компаний».

«Тот факт, что они могут заставить замолчать действующего президента США, основываясь на неясных критериях и без надзора, может представлять опасность для свободы слова», — сказала замглавы ЕК.

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Сергей Пустовит

Василий
–2

 Польша хочет принять закон, который запретит бан польских граждан в соц. сетях, если они не нарушили польское законодательство.

А ничего, что у любого сервиса могут быть свои правила? Например, практически на любом сервисе вы можете быть забанены за такие вещи как спам, флуд, постинг порно или расчлененки, при том что закон не запрещает это делать.
В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто ее продвигает.

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3216q114

Сергей
1

Про налог на гугл примерно тоже так говорили, в итоге он и в РФ и в ЕС.
В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто его продвигает.

Ага конечно, а нечего что GDPR например распространяются на любую компанию в мире, которая использует персональные данные гражданина ЕС, и пофиг работаешь ты в ЕС или нет, спросил данные с гражданина ЕС, подчиняйся  GDPR. Про распространение законов США на чужие монастыри я даже писать не буду, тут даже бабашка Люба из самой захолустной деревни вкурсе.

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Michael Smith

Сергей
0

В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто ее продвигает.

ну например американский закон COPPA (закону 20 лет уже) распространяется на все сайты на английском языке и пофиг в США они работают или нет

и вы наверное знаете как США любят по запросу арестовывать граждан других стран, потом экстрадирвать и судить их у себя по своим законам, даже если они никогда в США не были

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Michael Petrov

Сергей
0

да насрать, какие у сервиса внутренние правила. законы страны всегда превыше.

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Илья Шишкунов

Василий
0

Впервые слышу про эту инициативу, давно её продвигают в Польше? Я бы почитал 

Ответить

Ed Lee

Василий
4

Вы не понимаете, это другое

Ответить

Aleks Ander

Василий
0

Почему должен? Хотят блокируют не хотят не блокируют.

Ответить

Деревянный томагавк_два

11

Топ за свои деньги ))

Ответить

Илья Волочков

6

Ну нет, это уже перебор. Huawei ладно, я терпел, хотя обидно было за них. Но Xiaomi не потерплю. Мне всё равно на сервисы гугла,  моим следующим смартфоном будет Xiaomi, жду адекватный сторонний магазин приложений.

Ответить

Anton Reut

Илья
7

Все к тому и идёт - новая холодная война и разделение Восток | Запад.

Ответить

Ed Lee

Anton
1

А вы за кого будете?

Ответить

Михаил Похеров

Ed
4

Вас уже определили в техно-экономический блок, собственно без вашего желания 

Ответить

Лисица Игорь

Михаил
2

Наверно стоит переиграть в старушку....

Ответить

Ed Lee

Лисица
0

Или даже RA2, там больше лулзов

Ответить

Родион Галанев

Лисица
0

Со звуком интереснее

Ответить

Ed Lee

Михаил
0

Линк можно на исходник статьи, мб там буквы еще есть, почитаю.

Ответить

Михаил Похеров

Ed
1

Инсайдерской информацией единолично буду, у нас тут диктат vc. А вообще это кафедра МГИМО 

Ответить

Роман Тт

Илья
0

Ну ХЗ, сижу на Ми9, выбранным в сравнении с iPhone 11 pro и Самсунгом S10+, но понимаю, что Ми6 был лучше и совсем не факт, что следующим будет Ми10/11

Ответить

Даниил Орел

Илья
0

Присоединяюсь.

Ответить

Mikhail Shamov

5

Прощай Google Play?

Ответить

3216q114

Mikhail
5

Пока ещё нет, это лайт версия санкций, примерно как общие санкции на рф. (а вот северный поток и хуавэй это уже полная версия))

Ответить

Артём А.

Mikhail
0

Есть некоторая вероятность, что байден будет поспокойнее относиться к востоку и всю американскую демократию будет изливать на нас. Тогда не прощай гугл плей, но прощай гугл пей и здравствуй мирпей

Ответить

Роман Тт

Mikhail
0

У меня на рутованном Mi9 вчера отказался работать GPay для контактной оплаты. До этого почти год все было ок. 
Совпадение? Не думаю

Ответить

Sergey Bespalov

6
Ответить

Key Lansky

5

Красиво, конечно, Дональд уходит, с размахом и цыганочкой.

Ответить

Михаил Качалов

Key
–1

Дональд как раз слился, а вот Пелоси и ее стая осатанели

Ответить

Konstantin_Andreevich

4

Йотафон, настал твой час!!!

Ответить

Василий Зеленов

Konstantin_Andr…
1

Так его уже давно купили китайцы.

Ответить

3216q114

Василий
2

И похоронили.

Ответить

Сергей Пустовит

3216q114
2

Ну похоронили и похоронили.

Ответить

Путачок

1

Странно что вообще с Китаем торгуют

Ответить

Anton Reut

Путачок
11

Apple, Intel и прочие:

Ответить

Валик Торсионный

2
Ответить

Алексей Лисовицкий

4

И сошлись в комментариях воины брендов. И содрогнулся от них здравый смысл 

Ответить

Илья Шишкунов

1

Сначала Хуавей, потом Сяоми, они реально предлагают выбирать теперь между Моторолой, Яблоком и Самсунгом? 

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Илья
4

Ну сяоми всегда шпионил за своими пользователями и реклама чуть ли не в каждом системном меню. Поэтому этот мусор использовали только совсем маргинальные слои населения.

Ответить

Илья Шишкунов

1

Окей, что теперь делать маргиналам? 

Ответить

Tony

Илья
2

Ну я хожу с пикселями уже три года, например. Покупаю их на Ибее.

Ответить

Илья Шишкунов

Tony
0

Пиксель слишком дорогой для своих характеристик, тут даже айфон топ за свои деньги рядом с ним 

Ответить

Tony

Илья
–1

Дорого - это отдавать деньги за телефон с обезображенным китайскими инженерами андроидом. А пиксель стоит приемлемых денег, если не покупать его у серых дилеров на я.маркете, работает годами без фризов и лагов и имеет топовую камеру.

Ответить

Илья Шишкунов

Tony
1

Цена пикселя - 80к рублей. В нём стоит 765 снэп, это уровень Сяоми за 20к, как и многих других технологий, в нём даже разъема для наушников нет, в нём нет двух слотов на физические сим-карты, камера, я уверен, там прекрасная. 
https://www.x-kom.pl/p/598226-smartfon-telefon-google-pixel-5-8-128gb-black-5g.html?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irjfq22ftEMVTYA7LikadQbW3f9y16DeBVkq2hOYG8xaoBPAzGc4mXcaAmekEALw_wcB

Ответить

Tony

Илья
0

Ну я же говорю, что на ибее покупал. Там можно найти по куда более интересной цене. А вторая симка и проводная гарнитура мне не нужны. У вас, значит, другие потребности.
Я вообще сейчас хожу с моделью на снапе 835. Не знаю как сяоми, а пиксель на этом процессоре работает как новый телефон - быстро и плавно. К тому же андроид 11 он получил ещё в сентябре.

Ответить

Родион Галанев

Илья
0

Кто мешает брать не последние модели, а предыдущие?

Ответить

Aleks Ander

Tony
0

Купите oneplus с голым андройдом, 2019 года модель с 855 снепом и стоила 40К максимум

Ответить

Роман Тт

Илья
1

Смотря, какой Пиксель

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Илья
–2

Если администрация Байдена не отменит и Гугол откажется предоставлять доступ к своим сервисам в новых моделях, то это шанс для клоунского ванпласа на европейском рынке. 

Ответить

Илья Шишкунов

1

Ванплас обосрался с Нордом, хотя я думал, что будет пушкой 

Ответить

Артём А.

Илья
0

Отжать айфон у троппи)

Ответить

Dmitry Shashkin

–1

У них и mi a2 в линейке есть, например. Это часть программы google one: стандартный андроид интерфейс без "улучшений" и рекламы. 

Ответить

Peter Dmitrienko

Dmitry
1

И без нфц)

Ответить

Родион Галанев

0

Вся реклама выпиливается за полчаса манипуляций. Там все отключается прямо в настройках (правда надо много где лазать с отключениями), не нужен ни рут, ни кастомная прошивка.

Ответить

Victor Korsun

0

Че за хрень..

Ответить

Ed Lee

Илья
0

Неужели в США доля китайфонов такая значительная?

Ответить

Илья Шишкунов

Ed
0

Хуавей до блока был самым продаваемым брендом в США в том числе 

Ответить

Роман Тт

Ed
–2

Самсунг обошел Эппл в штуках года 4 назад

Ответить

Michael Smith

Роман
0

Хуавей же был на первом месте по штукам

Ответить

Роман Тт

Michael
0

Я не следил последние пару лет, но вряд ли

Ответить

Michael Smith

Роман
1

Посмотрел, по продажам по штукам они были на 2 месте в 2018, 2019 и 2020, Эппл только на третьем.

Просто помню, что они Эппл обошли в 2018, как раз перед санкциями, я думал они тогда на первое место вышли, а это второе место было. И они оказывается так и остались впереди, не смотря на санкции.

И уже Сяоми готов Эппл обогнать, вот почему санкции на самом деле )

Ответить

Роман Тт

Michael
0

Честно, это странно, я сейчас в США и тут вообще никак не представлен Хуавей, на Крейгслисте ни одного предложения их планшета, например в регионе, где я сейчас. Рекламы Хуавея тоже не видел ни разу

Ответить

Michael Smith

Роман
0

Так ведь им запрещено там продавать.
Но они и до санкций в США почти не продавали. У них половина продается в Китае, остальное в Европе, Африке, Южной Америке

Ответить

Роман Тт

Michael
0

Изначально я отвечал на вопрос про продажи в США

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