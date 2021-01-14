Минобороны США внесло Xiaomi и ещё восемь китайских компаний в чёрный список из-за возможных связей с военными Китая Статьи редакции
- Минобороны США внесло в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
- Эти санкции подразумевают только, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года, пишет Reuters. Посольство Китая в Вашингтоне, Xiaomi и Comac не ответили на запросы о комментариях.
- Санкции связаны с законом 1999 года, по которому Минобороны США составляет список компаний, связанных с военными Китая, уточняет издание. По его данным, сейчас в списке 35 компаний, в том числе производитель микросхем SMIC.
Никогда этого не было и тут опять... Только купил детям Xiaomi, вместо Huawei... Плеймаркета не будет?
Попробуйте нормальные телефоны брать например
Человек покупает доступный по его кошельку телефон с необходимыми характеристиками. Ваше лицемерие на это не влияет. В место этого вы бы лучше объяснили, что для вас является нормой? Если корпорация открыла свой офис в Корее или США, а не Китае?
Человеку стоит вспомнить: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи
Поговорка имбецилов.
Почему?) Поговорка "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" - имеет под собой вполне логическое основание. Недорогая вещь или услуга скорее всего плохого качества, вероятно, что вскоре после покупки эта вещь сломается, придёт в негодность. Что тогда сделает человек? Купит ещё одну, естественно недорогую. А потом ещё, ещё, и ещё. Все по той же причине. В итоге совокупный убыток от всех этих покупок может встать в интересную сумму. Всё эти "недорогие" покупки совокупно стоили бы намного дороже, чем одна, но дорогая и качественная вещь. Поговорка "мы не на столько богаты... " почти тоже самое, что "скупой платит дважды"
Ну и обе поговорки имбецильские.
А в чем их "имбицильность"?)
Стоимость как правило всегда рыночная. Если что то стоит не дорого, меньше рыночной стоимости - это значит, что где то на чем то сэкономили. На материалах, на процессе производства, на дизайне и т.д
Бизнес хочет остаться на прилавках и продавать. Условно если Дмитрий не готов платить за телефон 50 000 рублей, значит мы уменьшим эту стоимость, до такой степени, когда Дмитрию станет комфортно. Телефон мы ему все равно продадим)) нам же по прежнему нужно что то заработать на Дмитрие, это смысл бизнеса, но у Дмитрия нет денег на качественный телефон, значит мы ухудшим качество нашего телефона. Мы не можем продавать Дмитрию телефон качества 50 000 рублей за 10 000 рублей, ведь за все комплектующие, что мы купили и поставили внутрь устройства должен заплатить именно Дмитрий.
Рынок и логика даже при всем нашем желании не позволит продать Дмитрию телефон стоимостью производства 40 000 за 10 000., если так сделать, то мы перестанем зарабатывать, обанкротимся, уйдём с рынка и наших телефонов Дмитрий не увидит и вовсе останется без телефонов. Именно этот довод подтверждает, что стоимость продукта всегда рыночная и "недорого" и качественно просто не бывает в природе)).
Хотя вот эта формулировка "не дорого" тоже очень шаткая, для миллиардера все не дорого, а для бомжа даже буханка хлеба это очень элитно, дорого и многого стоит.
Не бывает качественных недорогих вещей. Кто этот производитель, который продаёт тебе "не дорого"? Что с ним не так? Он не хочет зарабатывать? Ты не задумывался - а почему не дорого? Что не так с этим продуктом, что его отдают чуть ли не за даром, может быть этот продукт просто кусок гомна?)) Есть люди, которые любят кушать гомно и все им божья роса) подумай об этом))
Есть конечно отдельная категория пациентов, которые покупают самую вообще дишмань какую только можно найти и считают себя мега умными, которые обхитрили весь мир и не купились на "бренд"))) Какой нибудь старый дед вообще не понимает, как телефон может стоить 2 000 и 10 000 — и тот и другой телефон!)) звонит и пойдёт)) да?)
Зачем же отдавать за некачественный легко роняемый стеклянный айфон сотку, когда можно купить у бабы нюры старый, советский, проводной, не убиваемый телефон) зачем все эти найки носить, стоят десятку а их легко загадить и порвать - разве это дело? Разве это качество - лучше напялить неубичаемые резиновые галоши и вообще супер будет) и самое главное - не дорого!)
Куча воды абсолютно без знания экономики продаж.
Стоимость как правило всегда рыночная.
Рыночная цена (не стоимость) - это сумма, которую потребитель готов платить за данный товар. Она может быть разной за разный товар, поэтому понятие рыночной цены крайне размытое.
Если что то стоит не дорого, меньше рыночной стоимости - это значит, что где то на чем то сэкономили.
1) С чего ты вообще решил, что знаешь рыночную стоимость какого-то товара? 2) Экономить можно на чём угодно, а не только на качестве: например, на логистике, маркетинге, ФОТ и т.д.
нам же по прежнему нужно что то заработать на Дмитрие, это смысл бизнеса, но у Дмитрия нет денег на качественный телефон, значит мы ухудшим качество нашего телефона.
Господи, какой бред. Компании могут зарабатывать на более низкой маржинальности за счёт объёмов, за счёт сокращения издержек, за счёт отсутствия рекламы на крупнейших ТВ-каналах, за счёт отсутствия красивых магазинов и так далее.
Не бывает качественных недорогих вещей. Есть люди, которые любят кушать гомно и все им божья роса) подумай об этом))
Вот тебе пример не из мира твоего любимого эпола, который объективно проигрывает более дешевым аналогам с технической точки зрения. Джинсы Levi's стоят 100 долларов, а носятся без деформаций от 5 лет в отличие, например, от джинсов Diesel за 200-300 долларов, приходящих в полную негодность через 1-2 года, или от Armani за 500-700 долларов, разваливающихся через год. Ботинки Dr. Martens за 150-200 долларов неубиваемые, в отличие от обуви Dolce & Gabbana за 1000. Футболка Твоё стоит условные 500 рублей, в отличие от футболки Balenciaga за 10 000, а носится столько же. СТМ в Пятёрочках, Перекрестках и т.п. идентичны по качеству, составу, процессу производства и даже выпускаются на тех же производственных линиях, что и брендированные товары, а стоят меньше. Мебель IKEA стоит копейки, в отличие от Restoration Hardware, при этом даёт гарантию на свою продукцию 25 лет, а функционал тот же самый. Флешка Mercedes-Benz стоит 3000 рублей, а флешка Трансенд - 300 рублей.
Ещё навалить, или пожалеть ровного пацанчика, считающего, что это не его наёбывают корпорации, а он - потребитель самых охуенных в мире товаров?)
Всю жизнь пользуюсь айфоном, но не понимаю - зачем ты пишешь эти простыни текста, не имеющие отношения к посту?
Сравнивая телефон за 2000 и за 10000 ты не сяоми и айфон сравниваешь, ты натягиваешь сову на глобус. Да, айфон удобнее, но и сяоми это не китайфон с тв антенной, в нем есть всё то же самое.
Почему?
Потому что есть масса дешёвых вещей, которые по качеству не хуже, а даже лучше более дорогих аналогов, и масса дорогих вещей дерьмовейшего качества.
Да, такие corner cases бывают, но в своей массе вещи которые дороже - лучше. Например, Xiaomi mi 11 vs iphone 12
Серьезно, айфоны? ) Это как раз лучший пример классического оверпрайса, за исключением самых первых моделей. И вообще, дорогое - это чаще всего самое обычное, только с лычкой известного бренда. За исключениями как раз таки нечастых корнер кейсов, которые как правило относятся к специализированной технике или эквипе.
у эппла
r&d+bom+sale(логистика, реклама, сервис)+маржа 30%.
у хлаоми
bom+sale(логистика)+маржа 5%.
где тут оверпрайс?
-Здравствуйте, мне нужен телефон чтобы звонить и выходить в интернет.
-А у нас есть телефон, который может полететь в космос, если докупить к нему ракету. Много потрачено на r&d, поэтому телефон и стоит космос.
Мне очень нравятся айфоны, но объективно они и являются примером ущербности этой поговорки.
Айфон 12 не лучше ксяоми по техническим характеристикам.
Таких же примеров масса и среди других продуктов и услуг: одежда, продукты питания, мебель, автомобили и т.п.
Был у меня как-то раз ASUS который не хуже iPhone 6 по характеристикам, после этого мне как-то расхотелось покупать что-либо на Андройде. В технике Эпл характеристики не главное, главное софт и то на сколько этот софт заточен под железо на котором работает.
Согласен, только не насчёт всего софта, а насчёт операционной системы. Реально всё плавненько, красиво и т.п. На Андроид потом очень стрёмно переходить - лютая ссань. Только вот софт, в котором можно реально работать, есть только на macos, мобильные девайсы чисто для развлечения.
Ну, это вкусовщина уже. Айос лично мне больше Андроида нравится, но чисто как ОС для смартфона, который не для работы, а для фана.
Мэйби, я говорю о том, что уже 10 лет на айосе, и мне тупо сложно было привыкнуть к ведроиду на доп. телефоне. При этом на планшетах андроид или особенно винда даёт просраться кастрированному эполу по всем параметрам, на котором кроме просмотра видосов, рисования (на кой хуй оно мне?) и серфинга в инете делать нельзя больше ничего.
А смысл сяоми упоминать, это сам по себе пример дикого оверпрайса. Например сравнить с конкурентами, какой смысл покупать сяоми, когда рядом сколько аналогов от umi, doogee, ulephone и прочими, которые уделывают сяоми практически во всем.
вот тебе скриншот и ссылка с перезнатции
https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321324586778882343334
Самые лучшие - это Polaroid. Они делали самые быстрые и впечатляющие фото задолго до iPhone и покорили прошлое. Но потом куда то пропали.
Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!
Полагаться на шорткаты в виде "народных мудростей" вместо того, чтобы самому думать - ну такое.
Ну удачи покупать детям флагманские смартфоны, ага. Расскажи потом, сколько за год они разобьют/потеряют. :)
Я купил себе Ми9, хотя могу позволить себе любой телефон, присутствующий на рынке. Более того, iphone 11 pro и Самс S10+ были во владении. Айфон продан нахер, ибо неудобное, обрезанное по функционалу говно, ещё и с глюками, S10+ подарен тёще, т.к не располагает необходимыми фишками (второе пространство, дубли приложений, скрытие выреза, жест "назад" справа и ещё что-то, не помню уже, год прошел)
А айфон по какому функционалу обрезан по сравнению с Сяоми, можно узнать?
Собственно, практически по всему, что выходит за рамки позвонить/написать смс/посидеть в мессенджере или браузере/заплатить телефоном.
Мне нужны дубли приложений, есть они?
А второе пространство?
А блокировщик рекламы тремя кликами?
А скрыть уебищную челку?
А список звонков и клавиши для набора номера на одном экране?
А список звонков больше, чем за 2 недели? У меня сейчас список звонков с 2018 года есть, если порыться в облаке, может и с 2016 года найду.
А вторая симка?
А свайп справа для действия "назад"? Я правша, мне не хочется тянуть пальцы к левому краю.
А единообразие действия "назад" в разных местах интерфейса? 4-мя(!) разными способами сделано.
Когда-то давно Эппл ругался с производителями кодеков и я банально не мог на Айпаде посмотреть сериал с английскими субтитрами. Мне пришлось ставить 4 плеера.
Да и в целом, практически каждое действие в ios требует больше времени и нажатий.
Когда они там дали возможность приложениям открывать файлы из других папок, а не только из своей?
Если бы человек смотрел на соотношение цены и характеристик, он оперпрайснутый подвалфон вряд ли бы взял.
Лол.
Xiaomi - это смартфоны с железом не хуже, без пафоса и двойной наценки за откушенное яблоко на крышке.
это смартфоны с железом не хуже
В каком году, говорите, появился аналог Face ID, родом из 2017?
В iPhone X функция Face ID появилась в ноябре 2017.
В Xiaomi Mi Note 3 функция Face Recognition - в том же 2017, но в сентябре.
Ответ: плюс/минус на 2-3 месяца раньше.
Она не имеет ничего общего с Face ID, так как использует обычную фронталку для разблокировки, то есть по 2D-изображению. Оно обходится фотографией с фейсбука.
То есть то, что Face ID обходился обычными очками с изолентой - вы тактично обошли, а про разблокировку фотографиями у Xiaomi внезапно вспомнили?
Так или иначе, речь шла о том, что у Xiaomi вполне сопоставимые устройства без лошадиных переплат за бренд.
Вы можете найти еще пару функций, которых у Xiaomi нет и сейчас или они хуже по качеству, но общей картины это не изменит.
Что такое лошадиная переплата за бренд? Скажите, пожалуйста, какой смартфон у сяоми обладает рейтингом IP68?
Никакой. Об этом президент Xiaomi Group уже говорил.
У смартфонов Xiaomi уровень защиты (не рейтинг) - IP53. Этого достаточно для защиты от брызг воды и защиты от пыли, которая не нарушит работу устройства. Наличие уровня IP68 не относится к категории востребованных свойств.
Это не мои слова, а президента компании. Посему на рыке смартфонов с IP68 нет и вероятно не будет в ближайшее время.
При этом отсутствие сертификата не означает, что свойств уровнем выше у смартфона нет. Его просто не готовили для сертификации на этот уровень.
Повторюсь еще раз - вы можете выискивать и другие функции, которые у Xiaomi слабее или отсутствуют. Кардинально это картину не изменит.
А под лошадиной переплатой за бренд я имею в виду стоимость на 50%+ выше в сравнении с другими доступными опциями приблизительно того же характера.
При условно схожих характеристиках iPhone 12 Pro Max стоит на ~$350 дороже Xiaomi Mi 11. Это почти 50% от стоимости самого Mi 11.
Если рисовым людя пофиг на сертификацию, то чего ж они на каждой презе кичатся оценкой в DXOmark? :) Вот скриншот с презентации mi 11
> Pro Max стоит на ~$350 дороже Xiaomi Mi 11
может быть потому что он имеет ip68, а хлаоми нет?
Если есть чем кичиться, почему нет? Обычный маркетинг. Не вижу связи с рейтингом защиты. Давайте сюда еще костюмы хостов презентации приплетем. Ну чтобы совсем театр абсурда получился.
А вообще IP68 за 350 баксов - это огонь, конечно.
Xiaomi Mi 11 вышел с дисплеем получше, хорошей батареей и 50W зарядкой (с чем у флагмана яблока, к слову, проблемы). Качество подключения к сети тоже получше, как Wi-Fi, так и 4G/5G, с чем у яблока, опять таки, проблемы есть. У iPhone 12 Pro Max хороший процессор. И да, IP68, куда же без этого.
При всем этом iPhone на ~$350 дороже.
Если вам по душе платить за бренд, чтобы держать в руках яблоко, а не китайца - пожалуйста. Никто ведь не говорит, что телефон плохой. Оверпрайснутый? Да. Плохой? Нет.
Как фотограф тебе скажу, что какой бы DXOmark айфонам не присваивали, снимают они хуже смартфонов Pixel. И как фотограф тебе скажу, что мне лично без разницы, насколько выше этот рейтинг будет чем у Xiaomi. Потому что при нынешнем развитии вычислительной фотографии все смартфоны среднего и выше среднего диапазона снимают в целом очень прилично... для фотографий на смартфон. Но если мне понадобится сделать качественное фото, я отодвину любой топовый смартфон в сторону, даже из ближайшего будущего, и возьму в руки цифровую фотокамеру с большим сенсором и хорошей оптикой. Любую из выпущенных за последние 10 лет и из тех, что при выходе в продажу стоили не меньше 1200 уе. с оглядкой в прошлое на 10 лет. И получу результат, который устроит самого взыскательного заказчика. И получу его с полным контролем того, что именно я хочу получить на выходе, а не то, что мне предложит ИИ смартфона, даже при съемке в RAW.
Ты бы погуглил для начала про этот «рейтинг». Во-первых он добровольный, во-вторых оплачивается самой компанией-разработчиком устройства, в-третьих он делается разными компаниями за разные, но немаленькие деньги. В-четвертых отсутствие гордого IP67 или IP68 не означает, что устройство пыле-влаго незащищенное, это означает только то, что за сертификацию никто не платил.
камеры глубины это не рокет сайнс, помню еще в 2014 покупал девкит у Intel и у них были модули для производителей ноутов и планшетов
в телефоны кто-то их ставит, кто-то нет,
у обычных юзеров реальной потребности в них особо нету
А до Интел был кинетик от ms. Но дело в том, что и до айфонов были смартфоны, у того же самсунга
да, но кинетик был большой, у Интела уже были готовые модули для планшетов с 2013-2014, ставь не хочу
Разве? Он были меньше кинетика, но размером с вебкамерой. Самый миниатюрный классический кинетик был у гугла в танго. Но у эппла вышло все равно меньше
но размером с вебкамерой
там была такая полоска, ее в ноуты и планшеты тогда ставили
а кинетик же от Майков, он совсем большой был
Купил honor 30, все необходимое установилось и без google play. Так что существует жизнь и без Гугла...
Отлично, как установить игры из Гугл плей, синхронизацию с Ютуб, Гугл ассистента, почту, документы, облако, браузер с обновлениями безопасности, календарь и Гугл пей?
Илья Вы сильно завязаны на Гугле)) Вам не стоит брать Honor 30. Я сам не играю и не могу сказать за игры. Через apk с компуктером говорят устанавливается много чего. Оплата будет не через google pay, а через сторонние аля кошелек или sberpay и т.д. Это вкусовщина. В магазине app gallery есть много альтернатив и думаю коллекция приложений будет пополняться. Понятно, что без санкций было бы лучше и привычнее с Google play, но жить можно определенно. Лично мое мнение
А мое мнение, что меня теперь выдавливают с телефона, на условия которого я согласен, да, сложнее настроить, да, часть моих данных уходит китайцам, зато множество плюсов по синхронизации, невысокая цена и удобство использования.
И что теперь? Идти покупать 1+ с ценой от 50к? Или Самсунг, который просто днище за свои деньги вплоть до самых флагманов? Покупать совсем шлак, вроде Реалми? Выбор то не велик
Я вообще пользуюсь кучей телефонов сразу. Сейчас сижу с iphone, есть honor 30, honor 10, xiaomi mi a1, redmi note 9 и еще oppo a53 перед новым годом хапнул по скидке. Во всех есть свои плюсы и минусы, но я как «консерва» сижу на огрызке, но все телефоны мне нравятся или по крайней мере нравились, а политиканы играют игры и тут я бессилен.
Я слишком нищий, чтобы понять спитч про несколько телефонов одновременно, видимо проблема в этом, а не а санкциях США
Теперь только ДИКТАТ демократии
буллщит, у корпоративных акков такие "баны" происходят регулярно
А чем не демократия и не свобода? Или вы этими словечками кидаетесь потому что не знаете их значения?
Американская истеричка разбушевалась ))
Демократам пиздец, если попробуют отменить, учитывая их китайские коррупционные связи и грязные деньги.
Деревянный томагавк_два
Ожидать противостояние Байдена с Минобороны?
Понять что и у американских олигархов есть разнонаправленные интересы
Тру. В Америке обычно ВПК с агробизнесом в контрах. ВПК хочет больше войнушек и эскалации, а агробизнес хочет мира и впаривания своей продукции как можно большему количеству стран
Следуя их логике, если нужно избавляться от корпораций и компаний сотрудничающих с правительством, весь мир должен заблокировать Амазон, Microsoft, Google, Oracle, IBM и других, кто сотрудничает с военными США.
- банально, двойные стандарты же. То что позволено жителям "града на холме", недопустимо членам стада у подножия холма
Ну, хоть после последних событий, ЕС начали понимать, что нужно контролировать корпорации. Польша хочет принять закон, который запретит бан польских граждан в соц. сетях, если они не нарушили польское законодательство.
ЕС хочет позволить любой стране ЕС подавать в суд на корпорации, даже если они работают в другой стране союза.
Осталось только начать продвигать тот же Qwant и делать ставку на свои компании и диверсификацию, которую США так требуют от них в энергоносителях, чтоб на рынке были свои игроки, а не убийство своих компаний в угоду США.
ЕС хочет...
- ЕС находится под плотным контролем США. Их СМИ, политики и бизнес контролируемы. Сейчас отыграют эту как бы реакцию на события в США, граждане ЕС успокоятся и все пойдет по прежнему
Посмотрим. Надеюсь, что ЕС станут на 100% самостоятельными. Если у США не будет их полной поддержки, они не смогут заниматься такими санкциями. Ведь ответь ЕС хоть раз на санкции США блокировкой их корпораций, бюджет США бы пошатнулся.
На днях, США как раз ввели санкции против ЕС. В первую очередь нацелены на Германию и Францию.
А вот место ИТ компаний довольно легко смогут заменить опенсорс проекты(при полной поддержке перехода гос-вом) и местные единороги вырасти.
Даже когда ЕС не за компанию с США (как например ситуация с серверным потоком 2 ), у США есть мега дубинка в виде санкций.
В итоге если ты идешь против США, ты теряешь доступ к финансовому сектору США в любом виде, самый крупный рынок сбыта с платёжеспособным населением, все технологии из США или в которых есть участие США (а это большинство технологий или высокотехнологичных продуктов). И много желающих от этого всего отказаться ? По ситуации с северным потоком 2 выходит что в Европе таких желающих нету.
PS Против Франции же наоборот не ввели, хотя обещали.
Кстати удивительно
Евросоюз объявил о новых правилах, которые могут привести к разрыву отношений с технологическими гигантами и крупным штрафам для них.
В интервью POLITICO Brussels Playbook замглавы ЕК Йоурова отметила, что «основное внимание сейчас сосредоточено на роли крупных технологических компаний».
«Тот факт, что они могут заставить замолчать действующего президента США, основываясь на неясных критериях и без надзора, может представлять опасность для свободы слова», — сказала замглавы ЕК.
Польша хочет принять закон, который запретит бан польских граждан в соц. сетях, если они не нарушили польское законодательство.
А ничего, что у любого сервиса могут быть свои правила? Например, практически на любом сервисе вы можете быть забанены за такие вещи как спам, флуд, постинг порно или расчлененки, при том что закон не запрещает это делать.
В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто ее продвигает.
Про налог на гугл примерно тоже так говорили, в итоге он и в РФ и в ЕС.
В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто его продвигает.
Ага конечно, а нечего что GDPR например распространяются на любую компанию в мире, которая использует персональные данные гражданина ЕС, и пофиг работаешь ты в ЕС или нет, спросил данные с гражданина ЕС, подчиняйся GDPR. Про распространение законов США на чужие монастыри я даже писать не буду, тут даже бабашка Люба из самой захолустной деревни вкурсе.
В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Эта идея просто нелепа и говорит исключительно об умственной отсталости тех, кто ее продвигает.
ну например американский закон COPPA (закону 20 лет уже) распространяется на все сайты на английском языке и пофиг в США они работают или нет
и вы наверное знаете как США любят по запросу арестовывать граждан других стран, потом экстрадирвать и судить их у себя по своим законам, даже если они никогда в США не были
да насрать, какие у сервиса внутренние правила. законы страны всегда превыше.
Впервые слышу про эту инициативу, давно её продвигают в Польше? Я бы почитал
Ну нет, это уже перебор. Huawei ладно, я терпел, хотя обидно было за них. Но Xiaomi не потерплю. Мне всё равно на сервисы гугла, моим следующим смартфоном будет Xiaomi, жду адекватный сторонний магазин приложений.
Все к тому и идёт - новая холодная война и разделение Восток | Запад.
Вас уже определили в техно-экономический блок, собственно без вашего желания
Наверно стоит переиграть в старушку....
Инсайдерской информацией единолично буду, у нас тут диктат vc. А вообще это кафедра МГИМО
Прощай Google Play?
Красиво, конечно, Дональд уходит, с размахом и цыганочкой.
Йотафон, настал твой час!!!
Так его уже давно купили китайцы.
Странно что вообще с Китаем торгуют
И сошлись в комментариях воины брендов. И содрогнулся от них здравый смысл
Сначала Хуавей, потом Сяоми, они реально предлагают выбирать теперь между Моторолой, Яблоком и Самсунгом?
Ну сяоми всегда шпионил за своими пользователями и реклама чуть ли не в каждом системном меню. Поэтому этот мусор использовали только совсем маргинальные слои населения.
Окей, что теперь делать маргиналам?
Пиксель слишком дорогой для своих характеристик, тут даже айфон топ за свои деньги рядом с ним
Цена пикселя - 80к рублей. В нём стоит 765 снэп, это уровень Сяоми за 20к, как и многих других технологий, в нём даже разъема для наушников нет, в нём нет двух слотов на физические сим-карты, камера, я уверен, там прекрасная.
https://www.x-kom.pl/p/598226-smartfon-telefon-google-pixel-5-8-128gb-black-5g.html?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irjfq22ftEMVTYA7LikadQbW3f9y16DeBVkq2hOYG8xaoBPAzGc4mXcaAmekEALw_wcB
Ну я же говорю, что на ибее покупал. Там можно найти по куда более интересной цене. А вторая симка и проводная гарнитура мне не нужны. У вас, значит, другие потребности.
Я вообще сейчас хожу с моделью на снапе 835. Не знаю как сяоми, а пиксель на этом процессоре работает как новый телефон - быстро и плавно. К тому же андроид 11 он получил ещё в сентябре.
Купите oneplus с голым андройдом, 2019 года модель с 855 снепом и стоила 40К максимум
Если администрация Байдена не отменит и Гугол откажется предоставлять доступ к своим сервисам в новых моделях, то это шанс для клоунского ванпласа на европейском рынке.
У них и mi a2 в линейке есть, например. Это часть программы google one: стандартный андроид интерфейс без "улучшений" и рекламы.
Вся реклама выпиливается за полчаса манипуляций. Там все отключается прямо в настройках (правда надо много где лазать с отключениями), не нужен ни рут, ни кастомная прошивка.
Хуавей же был на первом месте по штукам
Посмотрел, по продажам по штукам они были на 2 месте в 2018, 2019 и 2020, Эппл только на третьем.
Просто помню, что они Эппл обошли в 2018, как раз перед санкциями, я думал они тогда на первое место вышли, а это второе место было. И они оказывается так и остались впереди, не смотря на санкции.
И уже Сяоми готов Эппл обогнать, вот почему санкции на самом деле )
Так ведь им запрещено там продавать.
Но они и до санкций в США почти не продавали. У них половина продается в Китае, остальное в Европе, Африке, Южной Америке