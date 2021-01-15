Компания может представить устройства в середине 2021 года, говорит источник.

{"id":196972,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro","title":"Bloomberg: Apple \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u0432 MacBook Pro","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro&title=Bloomberg: Apple \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u0432 MacBook Pro","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro&text=Bloomberg: Apple \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u0432 MacBook Pro","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro&text=Bloomberg: Apple \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u0432 MacBook Pro","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Bloomberg: Apple \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u0432 MacBook Pro&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/196972-bloomberg-apple-planiruet-vernut-magnitnuyu-zaryadku-v-macbook-pro","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 787 просмотров

Apple планирует обновить ноутбуки MacBook Pro и выпустить их в середине 2021 года, рассказал знакомый с планами источник Bloomberg.

По данным агентства, устройство будет представлено в двух вариантах: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия J316. Оба будут работать на собственных процессорах Apple следующего поколения, добавил источник.

Внешне устройства будут похожи на текущие версии с небольшими изменениями в дизайне, пишет издание.

Основное изменение — возвращение к магнитной зарядке MagSafe, от которой компания отказалась в 2016 году, утверждает Bloomberg. «Любое случайное выдёргивание кабеля просто отсоединит его от ноутбука, а не повлечет за собой разрушения», — пишет агентство. По словам источника, она также позволит ноутбукам заряжаться быстрее.

Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках, уточнил он. В Apple не ответили на запрос о комментарии.