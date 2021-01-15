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Техника
Таня Боброва

Bloomberg: Apple планирует вернуть магнитную зарядку в MacBook Pro Статьи редакции

Компания может представить устройства в середине 2021 года, говорит источник.

19 19 комментариев
787 просмотров

Apple планирует обновить ноутбуки MacBook Pro и выпустить их в середине 2021 года, рассказал знакомый с планами источник Bloomberg.

По данным агентства, устройство будет представлено в двух вариантах: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия J316. Оба будут работать на собственных процессорах Apple следующего поколения, добавил источник.

Внешне устройства будут похожи на текущие версии с небольшими изменениями в дизайне, пишет издание.

Основное изменение — возвращение к магнитной зарядке MagSafe, от которой компания отказалась в 2016 году, утверждает Bloomberg. «Любое случайное выдёргивание кабеля просто отсоединит его от ноутбука, а не повлечет за собой разрушения», — пишет агентство. По словам источника, она также позволит ноутбукам заряжаться быстрее.

Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках, уточнил он. В Apple не ответили на запрос о комментарии.

Apple также планирует выпустить обновлённые MacBook Air, пишет агентство. Однако они ожидаются не раньше выхода MacBook Pro.

#новость #apple

19 19 комментариев
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19 комментариев
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David Blinov

6

Ура!

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MEGAtraXXXer666

David
0

Это кал, можно было купить магнитный кабель тайп си, в котором конвектор чуть-чуть вылезает из корпуся

А теперь проприетарщина возвращается с их вечно обдирающимися кабелями у з/у

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Трансгендолёт

5

Как сделать людям хорошо: сначала сделать плохо, а потом вернуть как было.

Ответить

Mike Kosulin

2

Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках, уточнил он.

Все производители добавляют зарядку по USB-C, даже при наличии отдельного гнезда. А Apple откажется?

так себе журналисты)

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Mikhail Shamov

1
Ответить

ЯжПрограммист

1

Главное теперь убрать эту новую зарядку из коробки, а возможность зарядки через type-c отрезать, но возможно оставить в моделях подороже. Естественно это нужно для заботы об экологии и уменьшения углеродного следа. А сама зарядка будет стоить всего каких-то там $299

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Вася Пражкин

0

Неужели проблеск разума у Тима Кука? Если еще и Touch Bar уберут, я буду апплодировать.

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Mike Kosulin

Вася
0

Почему? Пусть будет выше, просто кнопки вернуть нужно:)

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Yury Kotov

0

Нет, я айпед хочу заряжать от зарядки макбука usbc

Ответить

ЯжПрограммист

Yury
1

А тим хочет чтобы ты покупал больше разных зарядок и проводов.

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Алексей Умкин

Yury
0

Возможно будут поддерживаться для зарядки и magsafe, и usb-c

Ответить

Mike Kosulin

Алексей
0

Именно так и будет.

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Антон Василик

0

Действительно очень удобная зарядка.
Удобно ставить на зарядку, снимать с зарядки.

А по поводу того, что ноутбук не грохнется, если о провод споткнуться - ну не знаю. У меня все равно не помогало 😂

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Михаил

0

Вот это обновление, никогда такого не было и вот те на!

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Павел Пивкин

0

Наконец-то можно думать об обновлении! Главнейшая причина почему до сих пор на air 15 года...

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Ленар Сафин

0

Было бы круто, если они оставят возможность заряжать через type c.

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Антон

0

"Это просто гениально"

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Ivan Pogoreloff

Антон
0

ЭМЕЙЗИНГ!!!

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Законодательный месяц

0

Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках

Опасаюсь, что ненадолго.

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