Bloomberg: Apple планирует вернуть магнитную зарядку в MacBook Pro Статьи редакции
Компания может представить устройства в середине 2021 года, говорит источник.
Apple планирует обновить ноутбуки MacBook Pro и выпустить их в середине 2021 года, рассказал знакомый с планами источник Bloomberg.
По данным агентства, устройство будет представлено в двух вариантах: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия J316. Оба будут работать на собственных процессорах Apple следующего поколения, добавил источник.
Внешне устройства будут похожи на текущие версии с небольшими изменениями в дизайне, пишет издание.
Основное изменение — возвращение к магнитной зарядке MagSafe, от которой компания отказалась в 2016 году, утверждает Bloomberg. «Любое случайное выдёргивание кабеля просто отсоединит его от ноутбука, а не повлечет за собой разрушения», — пишет агентство. По словам источника, она также позволит ноутбукам заряжаться быстрее.
Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках, уточнил он. В Apple не ответили на запрос о комментарии.
Apple также планирует выпустить обновлённые MacBook Air, пишет агентство. Однако они ожидаются не раньше выхода MacBook Pro.
Ура!
Это кал, можно было купить магнитный кабель тайп си, в котором конвектор чуть-чуть вылезает из корпуся
А теперь проприетарщина возвращается с их вечно обдирающимися кабелями у з/у
Несмотря на отказ от USB-C для зарядки, Apple оставит несколько портов в ноутбуках, уточнил он.
Все производители добавляют зарядку по USB-C, даже при наличии отдельного гнезда. А Apple откажется?
так себе журналисты)
Главное теперь убрать эту новую зарядку из коробки, а возможность зарядки через type-c отрезать, но возможно оставить в моделях подороже. Естественно это нужно для заботы об экологии и уменьшения углеродного следа. А сама зарядка будет стоить всего каких-то там $299
Неужели проблеск разума у Тима Кука? Если еще и Touch Bar уберут, я буду апплодировать.
Нет, я айпед хочу заряжать от зарядки макбука usbc
Возможно будут поддерживаться для зарядки и magsafe, и usb-c
Действительно очень удобная зарядка.
Удобно ставить на зарядку, снимать с зарядки.
А по поводу того, что ноутбук не грохнется, если о провод споткнуться - ну не знаю. У меня все равно не помогало 😂
Наконец-то можно думать об обновлении! Главнейшая причина почему до сих пор на air 15 года...
"Это просто гениально"
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