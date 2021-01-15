«Должны стать лучше любой компании из Купертино»: новый гендиректор Intel выступил перед сотрудниками Статьи редакции
Пэт Гелсингер ещё не занял пост гендиректора, но уже настраивает сотрудников на «сражение» с Apple.
Intel провела общее собрание сотрудников, на котором присутствовал новый гендиректор компании Пэт Гелсингер, пишет газета штата Орегон The Oregonian, где находится центр исследований и разработок компании.
«Мы должны поставлять продукты в экосистеме персональных компьютеров, которые будут лучше любой возможной вещи, сделанной любой компанией из Купертино», отметил Гелсингер во время собрания.
К своим обязанностям Гелсингер приступит только в феврале, но уже готовит сотрудников к «сражению» с Apple, сообщает The Verge.
В июне 2020 года Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac. В компании объяснили, что разработка собственных процессоров позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.
Первые MacBook на собственном процессоре M1 компания представила в ноябре 2020 года.
В январе на фоне проблем Intel об уходе в отставку объявил гендиректор Intel Боб Свон. В компании не объяснили решение о смене руководства, но отметили, что оно не связано с финансовыми показателями.
Пэт Гелсингер ещё не занял пост гендиректора, но уже настраивает сотрудников на «сражение» с Apple
К нам как-то раз прислали такого — говаривали, что образований у него больше, чем пальцев. А он далеко не инвалид, да и маникюр делал. Столичная штучка.
В общем, идёт наше первое собрание. Много ярких слов. Цитат. Сравнений. Блэкауты спускали пару раз — для демонстрации слайдов. Все прониклись. Кто-то даже выключил свой телефон — из уважения или страха, не помню уже.
А через полгода его уволили.
Ну, а как иначе. Нам директора заменить догадались, а вот директор нас заменить — не догадался.
В Купертино есть кто-то из грандов, кроме тыблок?
а про Рязань он не обмолвился? или про арм-ы?
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