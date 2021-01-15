Пэт Гелсингер ещё не занял пост гендиректора, но уже настраивает сотрудников на «сражение» с Apple.

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Intel провела общее собрание сотрудников, на котором присутствовал новый гендиректор компании Пэт Гелсингер, пишет газета штата Орегон The Oregonian, где находится центр исследований и разработок компании.

«Мы должны поставлять продукты в экосистеме персональных компьютеров, которые будут лучше любой возможной вещи, сделанной любой компанией из Купертино», отметил Гелсингер во время собрания.

К своим обязанностям Гелсингер приступит только в феврале, но уже готовит сотрудников к «сражению» с Apple, сообщает The Verge.

В июне 2020 года Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac. В компании объяснили, что разработка собственных процессоров позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.

Первые MacBook на собственном процессоре M1 компания представила в ноябре 2020 года.