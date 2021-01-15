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Техника
Евгения Евсеева

«Должны стать лучше любой компании из Купертино»: новый гендиректор Intel выступил перед сотрудниками Статьи редакции

Пэт Гелсингер ещё не занял пост гендиректора, но уже настраивает сотрудников на «сражение» с Apple.

8 8 комментариев
1365 просмотров

Intel провела общее собрание сотрудников, на котором присутствовал новый гендиректор компании Пэт Гелсингер, пишет газета штата Орегон The Oregonian, где находится центр исследований и разработок компании.

«Мы должны поставлять продукты в экосистеме персональных компьютеров, которые будут лучше любой возможной вещи, сделанной любой компанией из Купертино», отметил Гелсингер во время собрания.

К своим обязанностям Гелсингер приступит только в феврале, но уже готовит сотрудников к «сражению» с Apple, сообщает The Verge.

В июне 2020 года Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac. В компании объяснили, что разработка собственных процессоров позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.

Первые MacBook на собственном процессоре M1 компания представила в ноябре 2020 года.

В январе на фоне проблем Intel об уходе в отставку объявил гендиректор Intel Боб Свон. В компании не объяснили решение о смене руководства, но отметили, что оно не связано с финансовыми показателями.

#новость #intel

8 8 комментариев
10
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8 комментариев
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Владимир Шляпошников

10

Ну все, теперь-то 5нм осилят, ребятам просто мотивации не хватало

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Мирный инструмент

2

Пэт Гелсингер ещё не занял пост гендиректора, но уже настраивает сотрудников на «сражение» с Apple

К нам как-то раз прислали такого — говаривали, что образований у него больше, чем пальцев. А он далеко не инвалид, да и маникюр делал. Столичная штучка.

В общем, идёт наше первое собрание. Много ярких слов. Цитат. Сравнений. Блэкауты спускали пару раз — для демонстрации слайдов. Все прониклись. Кто-то даже выключил свой телефон — из уважения или страха, не помню уже.

А через полгода его уволили.

Ну, а как иначе. Нам директора заменить догадались, а вот директор нас заменить — не догадался.

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alex twit

0

В Купертино есть кто-то из грандов, кроме тыблок?

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Макс Флянтиков

alex
0

Видимо, это был толстый намёк именно на Apple.

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Качественный калькулятор

0

Ну если битва и вправду будет интересной, я запасусь поп-корном -) 

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true iBegginer

0

а про Рязань он не обмолвился? или про арм-ы?

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Роман Александров

true
0

Первые поставки будут в Воронеж

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Candy Blue

0

Теперь заживём

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