«Ведомости»: рост криптовалют привёл к дефициту видеокарт — цены выросли в полтора раза, большинства карт нет в наличии Статьи редакции
Дефицит продлится до середины 2021 года, считают опрошенные изданием эксперты.
С конца 2020 года резко вырос спрос на видеокарты: они мгновенно раскупаются, стоимость в среднем выросла на $100, на некоторые модели — в 1,5-2 раза. Высокопроизводительные устройства и вовсе пропали из открытой продажи, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Они объясняют интерес к видеокартам ростом стоимости криптовалют: если в середине октября 2020 года биткоин стоил $11 400, то к концу месяца вырос до $20 тысяч, а в январе 2021 года до $40 тысяч. Стоимость Ethereum тоже выросла с $368 до $1200.
В результате майнеры скупают видеокарты для добычи криптовалюты, пока срок окупаемости достигает всего нескольких месяцев. Они покупают партии в 1000 штук и более напрямую у поставщиков, поэтому до магазинов устройства не добираются.
Но расчёты майнеров не всегда совпадают с реальностью, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты: они не учитывают резкие колебания цен криптовалют, которые могут повлиять на окупаемость, а также рост сложности вычислений криптосети по мере появления новых майнеров. В итоге они получают меньше криптовалюты.
Майнеры усугубили и так сложную ситуацию с комплектующими: из-за пандемии Covid-19 и простаивающего производства карт проблемы с поставками возникли ещё во втором квартале 2020 года, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
Более того, к этому добавился высокий спрос на новые игровые видеокарты, представленные Nvidia и AMD в конце 2020 года. Дефицит на рынке видеокарт продлится до середины 2021 года, считает Кравченко.
Похожий спрос на видеокарты был в 2017 году, когда биткоин за квартал подорожал на 200%, а Ethereum в 24 раза.
Производители были вынуждены начать жёсткое регулирование выпущенных видеокарт по партнёрам и выпускать специальные «майнинговые» версии устройств без HDMI-выхода, чтобы игровые карты доставались обычным пользователям.
Дырки в памяти появляются, что-ли, почему в хлам, если не сильно устарела морально?
Служебный ихтиандр
Вопрос в том, как ее использовали ;) И что с ней вообще делали (будет ли гарантия после этого).
Само собой, "видеокарта после майнинга" автоматически не означает, что она сдохнет через месяц. Но риски-то есть )
Как всегда - из-за нелюдей ни домашний ПК обновить, ни сервер.
А сервер то почему?
да сейчас с распространением нейросетей и их разработки кучи серверов имеют видеокарты для вычислений, это в хостингах чуть ли не самый частый запрос "а есть ли в аренду сервер с видюхой". соотв собственные серверные парки во многих компаниях тоже имеют уже нормальное количество серверов с видеокартами.
А с каких пор именно майнеры нелюди?) Это рынок и орудуют тут даже не перекупы, а обычные потребители, а тут уже все зависит от потребностей, для них это инструмент труда. К кому точно могут быть претензии — к производителям и поставщикам видеокарт за искусственную поддержку дефицита, обосновывая его ковидом
не читайте ведомости перед завтраком. пишут бред. причем тут майнинг? кто сейчас майнит на видюхах? Дефицит на карты начался раньше, чем погнал вверх биток. Всем пофиг типа, что заводы на пол планеты простаивали большую часть года?
Можно же просто купить крипту сейчас и подождать пол года, не понимаю зачем париться с настройкой фермы и искать толстые провода..
Потому что карты покупаются не на свои.
Работал с фондом, специализирующемся на майнинге.
Если купить крипту сейчас, то можно и не дождаться. А с фермой может прокатить с большей вероятностью.
Не NVidia ли скупает бетховены, чтобы нагнать хайп?
ну по идее, как одни из бенефециаров, они должны бы часть сверхприбыли направлять не покупку этого добра
Ооооо, криптовалюты ещё существуют. Я и забыла...
Обожаю биткоин как либертарианский проект, но как можно в него вкладываться? Никто не знает куда пойдёт цена и почему. Майнинг ещё ладно, но покупать — это же чистейшая авантюра, особенно при таком пузыре.
Хотя есть один разумный способ, не связанный с майнингом (https://wallstreetbear.ru/pokupat-li-bitkoin/), но при пузыре даже его сложно рекомендовать.
Почему никто не знает? Тот кто на миллиард долларов покупает крипту прекрасно знает знает что в этот момент будет рост курса)) Аналогично с обратным обменом.
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