Дефицит продлится до середины 2021 года, считают опрошенные изданием эксперты.

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С конца 2020 года резко вырос спрос на видеокарты: они мгновенно раскупаются, стоимость в среднем выросла на $100, на некоторые модели — в 1,5-2 раза. Высокопроизводительные устройства и вовсе пропали из открытой продажи, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.

Они объясняют интерес к видеокартам ростом стоимости криптовалют: если в середине октября 2020 года биткоин стоил $11 400, то к концу месяца вырос до $20 тысяч, а в январе 2021 года до $40 тысяч. Стоимость Ethereum тоже выросла с $368 до $1200.

В результате майнеры скупают видеокарты для добычи криптовалюты, пока срок окупаемости достигает всего нескольких месяцев. Они покупают партии в 1000 штук и более напрямую у поставщиков, поэтому до магазинов устройства не добираются.

Но расчёты майнеров не всегда совпадают с реальностью, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты: они не учитывают резкие колебания цен криптовалют, которые могут повлиять на окупаемость, а также рост сложности вычислений криптосети по мере появления новых майнеров. В итоге они получают меньше криптовалюты.

Майнеры усугубили и так сложную ситуацию с комплектующими: из-за пандемии Covid-19 и простаивающего производства карт проблемы с поставками возникли ещё во втором квартале 2020 года, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Более того, к этому добавился высокий спрос на новые игровые видеокарты, представленные Nvidia и AMD в конце 2020 года. Дефицит на рынке видеокарт продлится до середины 2021 года, считает Кравченко.

Похожий спрос на видеокарты был в 2017 году, когда биткоин за квартал подорожал на 200%, а Ethereum в 24 раза.