Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгений Делюкин

«Ведомости»: рост криптовалют привёл к дефициту видеокарт — цены выросли в полтора раза, большинства карт нет в наличии Статьи редакции

Дефицит продлится до середины 2021 года, считают опрошенные изданием эксперты.

21 21 комментарий
1984 просмотров

С конца 2020 года резко вырос спрос на видеокарты: они мгновенно раскупаются, стоимость в среднем выросла на $100, на некоторые модели — в 1,5-2 раза. Высокопроизводительные устройства и вовсе пропали из открытой продажи, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.

Они объясняют интерес к видеокартам ростом стоимости криптовалют: если в середине октября 2020 года биткоин стоил $11 400, то к концу месяца вырос до $20 тысяч, а в январе 2021 года до $40 тысяч. Стоимость Ethereum тоже выросла с $368 до $1200.

В результате майнеры скупают видеокарты для добычи криптовалюты, пока срок окупаемости достигает всего нескольких месяцев. Они покупают партии в 1000 штук и более напрямую у поставщиков, поэтому до магазинов устройства не добираются.

Но расчёты майнеров не всегда совпадают с реальностью, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты: они не учитывают резкие колебания цен криптовалют, которые могут повлиять на окупаемость, а также рост сложности вычислений криптосети по мере появления новых майнеров. В итоге они получают меньше криптовалюты.

Майнеры усугубили и так сложную ситуацию с комплектующими: из-за пандемии Covid-19 и простаивающего производства карт проблемы с поставками возникли ещё во втором квартале 2020 года, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Более того, к этому добавился высокий спрос на новые игровые видеокарты, представленные Nvidia и AMD в конце 2020 года. Дефицит на рынке видеокарт продлится до середины 2021 года, считает Кравченко.

Похожий спрос на видеокарты был в 2017 году, когда биткоин за квартал подорожал на 200%, а Ethereum в 24 раза.

Производители были вынуждены начать жёсткое регулирование выпущенных видеокарт по партнёрам и выпускать специальные «майнинговые» версии устройств без HDMI-выхода, чтобы игровые карты доставались обычным пользователям.

Обменивали BMW на майнеры, теперь продают на…
И почему в 2018 году «домашние» майнеры и инвесторы остались в проигрыше.
vc.ru

#новость #видеокарты #майнинг #криптовалюты

21 21 комментарий
1
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0439\u043d\u0438\u043d\u0433","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u0430\u0440\u0442\u044b"], "comments": 21, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 197843, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Jan 2021 13:07:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Служебный ихтиандр

17

История циклична ;)
Скоро: заюзанные в хлам видяхи на Авито.

Ответить

Gregory Orlov

Служебный
1

Дырки в памяти появляются, что-ли, почему в хлам, если не сильно устарела морально?

Ответить

Юрий Дашичев

Gregory
0

это заклинание тех, кто вообще мало что понимает в происходящем.

Ответить

Служебный ихтиандр

Gregory
0

Вопрос в том, как ее использовали ;) И что с ней вообще делали (будет ли гарантия после этого). 
Само собой, "видеокарта после майнинга" автоматически не означает, что она сдохнет через месяц. Но риски-то есть )

Ответить

Олег Михайлов

6

Как всегда - из-за нелюдей ни домашний ПК обновить, ни сервер.

Ответить

Александр Сергеевич

Олег
0

А сервер то почему?

Ответить

Костик Клявиньш

Александр
4

может он на сервере нейронки видюхами обучает :thinking:

Ответить

Петр Иванов

Александр
1

да сейчас с распространением нейросетей и их разработки кучи серверов имеют видеокарты для вычислений, это в хостингах чуть ли не самый частый запрос "а есть ли в аренду сервер с видюхой". соотв собственные серверные парки во многих компаниях тоже имеют уже нормальное количество серверов с видеокартами.

Ответить

Viktor Vorobyov

Олег
1

А с каких пор именно майнеры нелюди?) Это рынок и орудуют тут даже не перекупы, а обычные потребители, а тут уже все зависит от потребностей, для них это инструмент труда. К кому точно могут быть претензии — к производителям и поставщикам видеокарт за искусственную поддержку дефицита, обосновывая его ковидом

Ответить

Anton Ulianov

Олег
0

Подожди немного - скоро будут тонны видеокарт на авито за полцены. 

Ответить

Юрий Дашичев

Олег
0

не читайте ведомости перед завтраком. пишут бред. причем тут майнинг? кто сейчас майнит на видюхах? Дефицит на карты начался раньше, чем погнал вверх биток. Всем пофиг типа, что заводы на пол планеты простаивали большую часть года?

Ответить

Александр Кузнецов

1

Можно же просто купить крипту сейчас и подождать пол года, не понимаю зачем париться с настройкой фермы и искать толстые провода..

Ответить

Иван Иванов

Александр
5

Потому что карты покупаются не на свои.

Работал с фондом, специализирующемся на майнинге.

Ответить

Миша Магадан

Александр
–1

Если купить крипту сейчас, то можно и не дождаться. А с фермой может прокатить с большей вероятностью.

Ответить

Roman Moskovskiy

3

Не NVidia ли скупает бетховены, чтобы нагнать хайп?

Ответить

Миша Магадан

Roman
–1

ну по идее, как одни из бенефециаров, они должны бы часть сверхприбыли направлять не покупку этого добра

Ответить

Елизавета Дроздова

1

Ооооо, криптовалюты ещё существуют. Я и забыла...

Ответить

Вадим Чиняев

Елизавета
0

тут тоже ребята на 200 лямов зелени не могут вспомнить )

Ответить

Vitaly Semykin

0

Обожаю биткоин как либертарианский проект, но как можно в него вкладываться? Никто не знает куда пойдёт цена и почему. Майнинг ещё ладно, но покупать — это же чистейшая авантюра, особенно при таком пузыре.

Хотя есть один разумный способ, не связанный с майнингом (https://wallstreetbear.ru/pokupat-li-bitkoin/), но при пузыре даже его сложно рекомендовать.

Ответить

Kris Stone

Vitaly
0

Почему никто не знает? Тот кто на миллиард долларов покупает крипту прекрасно знает знает что в этот момент будет рост курса)) Аналогично с обратным обменом.

Ответить

Юрий Иванов

–2

Надо майнить

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Loginom
Подписан
Отписаться
Очистка данных перед загрузкой в хранилище
GenerationS
Подписан
Отписаться
Анализируем и цифровизируем: участники DataContest о своих решениях, работе с госорганом и перспективах
В конце декабря 2020 года GenerationS и Счетная палата РФ подвели итоги DataContest, первого по своему масштабу и форма…
0
FriFlex
Подписан
Отписаться
Тестовые задания в ИТ – пережиток прошлого или важный этап отбора? Часть 2
В первой части статьи эксперт по ИТ-рекрутингу Татьяна Аква перечислила основные мифы в отношении тестовых заданий в со…
35

Показать еще

Лучшие комментарии
Akshan
за день
Тинькофф, а почему в чате при переписке никто не извинился перед клиентом за «некорректную консультацию»? Если у вас какой-то сотрудник (который, видимо, раньше отвечал за речь бота Олега) напился и требует cvc от…
Сотрудник «Тинькофф банка» оскорбил матом, банк ничего не предпринял
Данил Дудник
за неделю
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph

Комментарии

Evil Pechenka

Ботоловцы, остановитесь!

Ярослав Шенцов

Тестовые задания в ИТ…

Вячеслав Рачков

«Тинькофф» с 17 июля меняет…

Денис Демидов

Virgin Orbit впервые успешно…

NTA

Обеспечить январь настроением!

Александр Богачёв

Тестовые задания в ИТ…

Ilya Sorokin

«Ведомости»: рост криптовалют…

Evil Pechenka

Ботоловцы, остановитесь!

Сергей Душечкин

«Коммерсантъ»: ЦБ решил…

Blackrock

Американская НКО подала иск к…

Ярослав Шенцов

Тестовые задания в ИТ…

Evil Pechenka

Ботоловцы, остановитесь!

Андрей Цымбалюк

Готовы ли покупать квартиру…

Oleg Oleg

Как в один момент уничтожили…

Maxim Syabro

Ботоловцы, остановитесь!

Maxim Petrov

Креативная реклама с разных…

Петр Иванов

Virgin Orbit впервые успешно…

Blackrock

Американская НКО подала иск к…

Maxim Syabro

Ботоловцы, остановитесь!
null