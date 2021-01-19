Минцифры предложило закупить около 700 тысяч планшетов на российской ОС «Аврора» для учителей и врачей Статьи редакции
На неё уже пытались перевести чиновников.
Минцифры запросило из федерального бюджета 78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг. Из них 19,4 млрд рублей планируют потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора», пишет «Коммерсантъ».
Замглавы Минцифры Андрей Черненко рассказал изданию, что средства пойдут на закупку планшетов с «Авророй» для врачей и учителей, обеспечение их мобильной связью и интернетом, а также разработку приложений для ОС. До 2024 года планируют поставить около 700 тысяч планшетов.
«Коммерсантъ» указывает, что фактическими получателями бюджетных средств станут российские ИТ-компании «Аквариус» и «Байтэрг» — единственные на данный момент производители планшетов на «Авроре». В «Аквариусе» от комментариев отказались, «Байтэрг» не ответил на запрос к моменту публикации заметки.
Собеседник издания из правительства рассказал, что госорганы не хотят закупать устройства на «Авроре» самостоятельно «без директив сверху». Он утверждает, что проблема не в ОС, а в «полупустом магазине приложений», который необходимо дополнять.
Правительство планировало перевести чиновников на «Аврору» с 2019 года, однако проект остановили. По неофициальным данным, правоохранительные органы усомнились в её безопасности из-за того, что изначально производством занималась финская компания Jolla Oy.
Источник издания в апреле 2020 года утверждал, что развитие ОС невозможно без госзаказа и поддержки. К тому моменту «Ростелеком» потратил на «Аврору» около 7 млрд рублей. Первым крупным госпроектом с этими устройствами станет перепись населения в 2021 году.
Тут хотя бы в конце цепочки воровать планшеты не захочется.
и пользоваться, лучше бы оставить на бумаге, потому что еще 100млрд потребуется чтобы это говно утилизировать
78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг
Хотите верьте, хотите нет, один из автаров госуслуг рассказывал, как они нихуя не делали несколько месяцев (просто тупили, бухали), потом что-то купили у кого-то и к ним приехала проверка чиновников 15 , попросили код распечатать... ну они закупили МФУ и несколько тон бумаги и распечатали) Проверку прошли)
Жестокий звук
Учитывая, что «Госуслуги» более-менее юзабельный продукт мне кажется, что история немного (или много) преувеличена, но всё равно вполне себе вероятна в условиях современной России.
Аврора -> Sailfish OS -> MeeGo
Maemo (она же MeeGo) — операционной системы Nokia, которая появилась еще в 2005 году
Аврора норм, по сути нокия живет в этой ОС. Ну это так, чисто для лампоты :3
Аврора — снимай штаны без разговора.
Как можно поучаствовать в разработке по для Авроры ?)
А почему не взять эти деньги и не отдать в какой-нибудь универ. Мы эти ваши авроры на втором курсе писали. А потом выросли и поумнели.
крейсер "Аврора" стал одним из главных символов Октябрьской революции, интересно чем станет планшет "Аврора" за 78,6 миллиарда рублей для врачей и учителей
Интересно, когда деньги закончатся?
Мне вот интересно, а эти планшеты с ос аврора, ХОТЯ БЫ НЕМНОГО будут оптимизированы под задачи, которые с них будут требовать? Что то мне подсказывает что нет...
По запросу Ос Аврора второй ссылкой выдает вики на нокиевскую Sailfish Os, которую в 2018м купил ростелеком. Баблишко-то отбивать как-то надо 😐
"19,4 млрд рублей планируют потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора»,"
Норм стартап!
78,6 млрд рублей!!!!!!
Блоги компаний
Показать еще