На неё уже пытались перевести чиновников.

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Минцифры запросило из федерального бюджета 78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг. Из них 19,4 млрд рублей планируют потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора», пишет «Коммерсантъ».

Замглавы Минцифры Андрей Черненко рассказал изданию, что средства пойдут на закупку планшетов с «Авророй» для врачей и учителей, обеспечение их мобильной связью и интернетом, а также разработку приложений для ОС. До 2024 года планируют поставить около 700 тысяч планшетов.

«Коммерсантъ» указывает, что фактическими получателями бюджетных средств станут российские ИТ-компании «Аквариус» и «Байтэрг» — единственные на данный момент производители планшетов на «Авроре». В «Аквариусе» от комментариев отказались, «Байтэрг» не ответил на запрос к моменту публикации заметки.

Собеседник издания из правительства рассказал, что госорганы не хотят закупать устройства на «Авроре» самостоятельно «без директив сверху». Он утверждает, что проблема не в ОС, а в «полупустом магазине приложений», который необходимо дополнять.

Правительство планировало перевести чиновников на «Аврору» с 2019 года, однако проект остановили. По неофициальным данным, правоохранительные органы усомнились в её безопасности из-за того, что изначально производством занималась финская компания Jolla Oy.