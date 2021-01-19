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Минцифры предложило закупить около 700 тысяч планшетов на российской ОС «Аврора» для учителей и врачей Статьи редакции

На неё уже пытались перевести чиновников.

24 24 комментария
1304 просмотров

Минцифры запросило из федерального бюджета 78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг. Из них 19,4 млрд рублей планируют потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора», пишет «Коммерсантъ».

Замглавы Минцифры Андрей Черненко рассказал изданию, что средства пойдут на закупку планшетов с «Авророй» для врачей и учителей, обеспечение их мобильной связью и интернетом, а также разработку приложений для ОС. До 2024 года планируют поставить около 700 тысяч планшетов.

«Коммерсантъ» указывает, что фактическими получателями бюджетных средств станут российские ИТ-компании «Аквариус» и «Байтэрг» — единственные на данный момент производители планшетов на «Авроре». В «Аквариусе» от комментариев отказались, «Байтэрг» не ответил на запрос к моменту публикации заметки.

Собеседник издания из правительства рассказал, что госорганы не хотят закупать устройства на «Авроре» самостоятельно «без директив сверху». Он утверждает, что проблема не в ОС, а в «полупустом магазине приложений», который необходимо дополнять.

Правительство планировало перевести чиновников на «Аврору» с 2019 года, однако проект остановили. По неофициальным данным, правоохранительные органы усомнились в её безопасности из-за того, что изначально производством занималась финская компания Jolla Oy.

Источник издания в апреле 2020 года утверждал, что развитие ОС невозможно без госзаказа и поддержки. К тому моменту «Ростелеком» потратил на «Аврору» около 7 млрд рублей. Первым крупным госпроектом с этими устройствами станет перепись населения в 2021 году.

#новость #аврора

24 24 комментария
3
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Sergey Ontime

10

Тут хотя бы в конце цепочки воровать планшеты не захочется.

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Вадим Чиняев

Sergey
1

и пользоваться, лучше бы оставить на бумаге, потому что еще 100млрд потребуется чтобы это говно утилизировать

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Илья

Sergey
0

главное УТП, ага

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Георгий Беглорян

6

78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг

Хотите верьте, хотите нет, один из автаров госуслуг рассказывал, как они нихуя не делали несколько месяцев (просто тупили, бухали), потом что-то купили у кого-то и к ним приехала проверка чиновников 15 , попросили код распечатать... ну они закупили МФУ и несколько тон бумаги и распечатали) Проверку прошли)  

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Жестокий звук

Георгий
3

Учитывая, что «Госуслуги» более-менее юзабельный продукт мне кажется, что история немного (или много) преувеличена, но всё равно вполне себе вероятна в условиях современной России.

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Михаил Похеров

6

Аврора -> Sailfish OS -> MeeGo 

Maemo (она же MeeGo) — операционной системы Nokia, которая появилась еще в 2005 году 

Аврора норм, по сути нокия живет в этой ОС. Ну это так, чисто для лампоты :3 

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ivan krapivin

1

Аврора — снимай штаны без разговора.

Ответить

Вася Пражкин

ivan
3

Андрей Черненко, Вы не в министерстве уже..

Ответить

Егор Бабушкин

1

Как можно поучаствовать в разработке по для Авроры ?)

Ответить

Александр Св-Ко

Егор
0

https://community.omprussia.ru/documentation/software_development/first_experience.html

Первое знакомство | Портал разработчиков ОС Аврора
Первое знакомство | Портал разработчиков ОС Аврора
community.omprussia.ru
Ответить

Бы Дло

Егор
0

Поменять имя на Алексей?

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Недовольный ключ

1

 😐
Лицо, когда читаешь про операционную систему "Аврора"

Ответить

Vitold Sedyshev

1

А почему не взять эти деньги и не отдать в какой-нибудь универ. Мы эти ваши авроры на втором курсе писали. А потом выросли и поумнели.

Ответить

Andrey Arsentyev

0

крейсер "Аврора" стал одним из главных символов Октябрьской революции, интересно чем станет планшет "Аврора" за 78,6 миллиарда рублей для врачей и учителей

Ответить

semen matrasov

Andrey
1

Аврора как Титаник царизма.

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Murat Oshroev

0

Интересно, когда деньги закончатся? 

Ответить

Evil Pechenka

Murat
1

Никогда.

Ответить

Артем Баранов

0

Нинада

Ответить

Egory Ageev

0

Мне вот интересно, а эти планшеты с ос аврора, ХОТЯ БЫ НЕМНОГО будут оптимизированы под задачи, которые с них будут требовать? Что то мне подсказывает что нет...

Ответить

Sergey L.

0

По запросу Ос Аврора второй ссылкой выдает вики на нокиевскую Sailfish Os, которую в 2018м купил ростелеком. Баблишко-то отбивать как-то надо 😐

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Mobilis in mobile

0

"19,4 млрд рублей планируют потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора»,"
Норм стартап!

Ответить

Jack Tac

0

За такие деньги эти планшеты должны сами учить и лечить.

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Aleksandr Gorbunov

0

78,6 млрд рублей!!!!!!

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Недовольный ключ

Aleksandr
0

Не детям же и больным раздавать.

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