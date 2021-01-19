На разработку потратили девять месяцев и несколько миллионов рублей.

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Российская команда создала акустические кабины Fresh Zoom специально для видеовстреч по Zoom. Об этом в Facebook рассказала Елена Белошапкова, основательница компаний Fresh. Ideas for Offices и fresh connect, которые занимаютя поставками и производством офисной мебели и управлением офисами.

Кабина оснащена системами фильтрации воздуха и усиленной вентиляцией, розетками и зарядками, светильником и «правильным фоном» для видеозвонков и так далее. Также кабину можно забронировать по fresh connect (система бронирования рабочего места или переговорки со смартфона).

В разговоре с vc.ru Белошапкова уточнила, что стоимость кабин начинается от 350 тысяч рублей и зависит от отделочных материалов, брендинга и других пожеланий клиента. Среди первых заказчиков она назвала Alibaba и Schneider Electric.

По словам Белошапковой, разработка кабины заняла около девяти месяцев, тогда как обычно занимает до двух лет. Стоимость разработки, с оплатой работы конструкторов, материалов, тестов и так далее, — несколько миллионов рублей.

Производство находится в Москве, но сами акустические материалы, ткани, а также электрификация европейские. Она отметила, что при создании кабины команда ориентировалась на собственные стандарты и опыт. Похожих продуктов на рынке нет, говорит Белошапкова.

«Обычные телефонные кабины не предусматривают нахождение в ней более чем 15-20 минут. В них стоят неудобные барные стулья, на которых и пять минут не просидишь, и становится душно. Большинство российских компаний, производящих акустические кабины, так вообще копируют Framery или других европейских производителей, и это печально», — отметила она.