Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Таня Боброва

Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей Статьи редакции

На разработку потратили девять месяцев и несколько миллионов рублей.

4 4 комментария
402 просмотров

Российская команда создала акустические кабины Fresh Zoom специально для видеовстреч по Zoom. Об этом в Facebook рассказала Елена Белошапкова, основательница компаний Fresh. Ideas for Offices и fresh connect, которые занимаютя поставками и производством офисной мебели и управлением офисами.

Кабина оснащена системами фильтрации воздуха и усиленной вентиляцией, розетками и зарядками, светильником и «правильным фоном» для видеозвонков и так далее. Также кабину можно забронировать по fresh connect (система бронирования рабочего места или переговорки со смартфона).

В разговоре с vc.ru Белошапкова уточнила, что стоимость кабин начинается от 350 тысяч рублей и зависит от отделочных материалов, брендинга и других пожеланий клиента. Среди первых заказчиков она назвала Alibaba и Schneider Electric.

По словам Белошапковой, разработка кабины заняла около девяти месяцев, тогда как обычно занимает до двух лет. Стоимость разработки, с оплатой работы конструкторов, материалов, тестов и так далее, — несколько миллионов рублей.

Производство находится в Москве, но сами акустические материалы, ткани, а также электрификация европейские. Она отметила, что при создании кабины команда ориентировалась на собственные стандарты и опыт. Похожих продуктов на рынке нет, говорит Белошапкова.

«Обычные телефонные кабины не предусматривают нахождение в ней более чем 15-20 минут. В них стоят неудобные барные стулья, на которых и пять минут не просидишь, и становится душно. Большинство российских компаний, производящих акустические кабины, так вообще копируют Framery или других европейских производителей, и это печально», — отметила она.

#новость

4 4 комментария
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 198360, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 Jan 2021 17:55:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Andrey Arsentyev

3

акустические кабины, блять

Ответить

Нежный химик

3

Ох, сколько воспоминаний...

Ответить

alex twit

2

Лучше сын сборщик мебели, чем дочь-зумерша

Ответить

Вася Пражкин

0

Классная идея, но только вот офисов все меньше и меньше, а так же меньше поводов туда заходить. Хотя для мебельной фабрики заказов хватит на годы.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
5 слов, которые появились в 2020 году, но повлияют на коммуникации в 2021
Язык — отражение реальности. В конце 2020 академические словари выделили топ слов, которые появились за год, и назвали…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Гайд по дизайну страницы приложения в App Store и Google Play
Если вы собираетесь делать релиз приложения, вам нужно правильно оформить его страницу в сторе. В этом материале мы соб…
0
КОРУС Консалтинг
Подписан
Отписаться
Как не допустить ошибки при цифровой трансформации в ритейле? Советы «Азбуки вкуса»
Нет смысла просто внедрять ИТ-инструменты по причине слепой гонки вооружений на рынке. О цифровом подходе к бизнес-проц…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Влад Борщ
за день
Самокритично конечно....
«Теперь окончательно»: «Рокетбанк» объявил о закрытии
Илья Константинович
за неделю
- качаешься - ищешь телочку чтоб батя в Газпроме/Нефтегазе не ниже среднего звена или минимум Палкан в МВД/ГАИ и в городе миллионике. - делаете троих детей с телочкой) .. - профит! живете в Барвиха лакшери Вилаж…
В какое IT-направление смотреть?

Комментарии

Андрей Кириллов

Какие российские законы нужно…

Ildarik ya

«Постить мемы на конкурентов…

Mikhail Che

8 советов по дизайну цен

danil nik

«Абсолютное читерство»: магазин…

From Siberia to…

Владельцы отелей раскритиковали…

Кот Агфт

«Ситимобил» запустил кэшбек за…

Стас Елистратов

Владельцы отелей раскритиковали…

Maxim Petrov

Научная фантастика или новая…

From Siberia to…

Владельцы отелей раскритиковали…

Вася Пражкин

Российская мебельная компания…

Павел

Минцифры предложило закупить…

Александр Кучеряев

Сооснователь PayPal Макс Левчин…

Иван Сергеев

«Абсолютное читерство»: магазин…

Макс Мухарёв

«Тинькофф банк» заставляет…

badResistor

Владельцы отелей раскритиковали…

Алексей Любимов

Как попасть на работу в…

Max Krou

Тестовые задания в ИТ…

Ol Ka

Российская мебельная компания…

Fumar mata

«Постить мемы на конкурентов…

Виктор Петров

Может ли Яндекс.Такси…
null