Стартап помогает удалённо следить за ходом работ, сокращать сроки строительства и общаться с бригадами.

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TraceAir привлекла $3,5 млн от группы инвесторов во главе с британским фондом XTX Ventures, рассказали vc.ru в компании. В раунде А также участвовали Liquid 2 Ventures, GEM Capital, GPS Ventures, гендиректор Wrike Андрей Филев и прежние инвесторы.

Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. По собственным данным, за всё время компания привлекла $7 млн, в том числе $2,5 млн от фонда Sistema VC и других в 2018 году.

Облачная платформа TraceAir помогает застройщикам и подрядчикам удалённо следить за ходом работ на площадке и сокращать сроки строительства, а также общаться с бригадами. Стартап занимается анализом хода строительных работ при помощи дронов, которые создают 3D-модель возводимых зданий и сравнивают объём выполненных работ с данными сметы.

Компания планирует потратить деньги на усиление команды по продажам и маркетингу, заботы о клиентах, а также ускоренную разработку новых функций.

Дмитрий Королёв и его жена Мария Хохлова основали TraceAir в 2015 году. Сейчас компания работает в России и США, в её штате более 50 человек. Финансовые показатели не раскрываются.