Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Таня Боброва

Российско-американская TraceAir привлекла $3,5 млн на развитие платформы для контроля строительства при помощи дронов Статьи редакции

Стартап помогает удалённо следить за ходом работ, сокращать сроки строительства и общаться с бригадами.

13 13 комментариев
887 просмотров

TraceAir привлекла $3,5 млн от группы инвесторов во главе с британским фондом XTX Ventures, рассказали vc.ru в компании. В раунде А также участвовали Liquid 2 Ventures, GEM Capital, GPS Ventures, гендиректор Wrike Андрей Филев и прежние инвесторы.

Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. По собственным данным, за всё время компания привлекла $7 млн, в том числе $2,5 млн от фонда Sistema VC и других в 2018 году.

Облачная платформа TraceAir помогает застройщикам и подрядчикам удалённо следить за ходом работ на площадке и сокращать сроки строительства, а также общаться с бригадами. Стартап занимается анализом хода строительных работ при помощи дронов, которые создают 3D-модель возводимых зданий и сравнивают объём выполненных работ с данными сметы.

Компания планирует потратить деньги на усиление команды по продажам и маркетингу, заботы о клиентах, а также ускоренную разработку новых функций.

Дмитрий Королёв и его жена Мария Хохлова основали TraceAir в 2015 году. Сейчас компания работает в России и США, в её штате более 50 человек. Финансовые показатели не раскрываются.

Среди российских клиентов стартап называет «Сибур», «Газпром Инвест», «Группу ПИК» и «Норникель». В США TraceAir в основном работает в области жилого строительства, сотрудничая с 7 из 25 крупнейших застройщиков страны.

#новость #инвестиции #стартапы #traceair

13 13 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["traceair","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 198708, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Jan 2021 13:26:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Korolev

21

Обращаюсь к основателям! Ребята, у вас есть уникальный шанс. На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект. И строится очень давно. Я чувствую, что там не хватает ваших дронов и технологий. Если интересно, то на ютубе есть краткий обзор этого объекта.

Ответить

Вася Пражкин

Dmitry
2

Знаю этот объект, там заказчик старый дед, далекий от технологий.

Ответить

Сергей Смыков

Dmitry
0

Белая невеста - черная вдова?

Ответить

Дмитрий Лукашов

Dmitry
0

😆😆😆 В голо

Ответить

Химический глобус

Dmitry
–1

На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект

В ютубе так и искать по этой самой фразе?

Ответить

Dmitry Korolev

Химический
0

На ютубе искать по фразе "Дворец история"

Ответить

Andrey Arsentyev

1

TraceAir  сделайте в презентации наглядный пример контроля стройки с дрона

Ответить

Anton Reut

Andrey
–3

Ну строят и строят, тебе то что? Будь я влиятельным политиком я бы еще круче резиденцию заебенил. Да и любой здешний комментатор тоже.

Ответить

Вася Пражкин

Anton
0

Просто быть влиятельным политиком тут недостаточно. Нужно воровать в космических масштабах, а такое не всем доступно.

Ответить

Gleb Tyutikov

Andrey
0

А мне вот его по-человечки жаль, вроде бы все есть, но вот когда этим пользоваться и получать от этого удовольствие. Тут скорее страдания бесконечные и беспокойные ночи с мыслями, сколько ещё можно все это терпеть: сервелизм, угодничество, лесть.

Ответить

Airat Kafman

0

Для контроля.... при помощи дронов

TRIGGERED!

Ответить

Artem Zyryanov

0

Очень счастлив за ребят! Летал с коптером их сборки на выборах в Мосгордуму в 2013, good times! 

Ответить

Andrew Ilingin

0

Крутая команда и потрясающий международный продукт! Поздравляю🔥

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
Разработку «AliExpress Россия» перенесли из Китая в РФ: как проходил процесс, трудности и первые проекты
AliExpress работает в России уже 10 лет. Пять лет назад в Москве открылся офис компании и появилась небольшая команда и…
2
Selectel
Подписан
Отписаться
Tesla запустит на Гавайях мощную электростанцию на базе домашних аккумуляторов Powerwall
В планах Илона Маска — перевести мир на полностью «зеленую» энергетику. И вот еще один шаг в этом направлении. Его комп…
2
NTA
Подписан
Отписаться
Апельсиновый Data Mining
Orange позволяет сразу «из коробки» приобщиться к увлекательному миру анализа данных даже тем, кто раньше не решался эт…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ol Ka
за день
Ох, сколько воспоминаний...
Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей
Akshan
за неделю
Тинькофф, а почему в чате при переписке никто не извинился перед клиентом за «некорректную консультацию»? Если у вас какой-то сотрудник (который, видимо, раньше отвечал за речь бота Олега) напился и требует cvc от…
Сотрудник «Тинькофф банка» оскорбил матом, банк ничего не предпринял

Комментарии

Alexander…

Как мы заказали кофе у братьев…

Go Mobile

Чек-лист для работодателя: как…

Алексей Климов

Dating Group Дмитрия Волкова…

Denis Bystruev

Аудитория Netflix превысила 200…

Александр Антипов

«Если видите в магазине…

Сергей Щукин

«Сбер» почти в полтора раза…

Георгий Беглорян

«Сбер» почти в полтора раза…

Георгий Беглорян

«Сбер» почти в полтора раза…

Gre Li

Товар купленный на ozon.ru не…

Vitaly Semykin

«Сбер» почти в полтора раза…

Сергей Щукин

«Сбер» почти в полтора раза…

Алейченко Сергей

«Сбер» почти в полтора раза…

Max Kiselev

«Сбер» почти в полтора раза…

Александр Антипов

Американская НКО подала иск к…

Maxim Syabro

Как мы заказали кофе у братьев…

Go Mobile

Чек-лист для работодателя: как…

Месье Никита

Facebook заблокировал аккаунт…

Timur Kuzmin

5 вариантов организации…

Алейченко Сергей

«Сбер» почти в полтора раза…

Александр Курбатов

Telegram-бот и заключение о…
null