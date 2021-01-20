С ростом конкуренции компании всё сложнее содержать убыточное подразделение.

LG рассматривает варианты решения проблемы с мобильным бизнесом, который потерял $4,5 млрд с 2016 года, пишет The Korea Times. Компания может полностью уйти с рынка смартфонов в 2021 году.

Генеральный директор LG Квон Бонг-Сок написал об этом в письме сотрудникам, передает The Korea Heralds. «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жесткой, LG пора сделать выбор. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу и сокращение бизнеса смартфонов», — говорится в заявлении.

В LG подтвердили подлинность письма, отметив, что окончательно ничего не решено. Руководство LG Electronics примет решение в 2021 году, заявил представитель компании. На фоне новости акции компании взлетели на 12,9% — инвесторы восприняли это как предупреждение о выходе LG из производства смартфонов, пишет The Korea Times.

По данным IDC, в мировых поставках смартфонов в 2020 году лидировали Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и Vivo. LG Electronics неоднократно предпринимала попытки возродить убыточный бизнес мобильных телефонов, реорганизовав линейки продуктов или увеличив объем аутсорсинга, добавляет издание. В компании заявили The Verge, что в 2021 году выпустят модель Rollable — это может быть один из последних телефонов.

Компания успешно развивает направления по производству аккумуляторов и запчастей для электромобилей, отмечает корейское издание. В декабре 2020 года LG объявила о планах создать совместное предприятие с канадским производителем автомобильных запчастей Magna International. Оно будет производить электромоторы, инверторы и бортовые зарядные устройства.