Цена устройства будет выше других VR-шлемов — они стоят от $300 до $900.

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Apple работает над VR-шлемом и может выпустить его в 2022 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Компания планирует конкурировать с Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и гарнитурой от HTC — они стоят от $300 до $900. Устройство Apple будет дороже, заявили источники. По их мнению, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.

У компании около 500 магазинов в мире: по подсчётам Bloomberg, годовой объём продаж VR-шлемов составит около 180 тысяч устройств.

Представитель Apple от комментариев отказался. Источники говорят, что в шлемах будут использоваться мощные процессоры, которые превосходят по производительности M1, а также будут встроены вентиляторы для охлаждения системы.

Чтобы снизить вес устройства, Apple уберёт пространство между лицом и шлемом — его оставляют для пользователей, которые носят очки. Вместо этого в шлеме будет предусмотрена возможность вставить поверх экрана линзы. Также для уменьшения веса компания планирует использовать ткань в дизайне, пишет издание.