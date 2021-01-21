Bloomberg: Apple работает над VR-шлемом и собирается представить его в 2022 году Статьи редакции
Цена устройства будет выше других VR-шлемов — они стоят от $300 до $900.
Apple работает над VR-шлемом и может выпустить его в 2022 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Компания планирует конкурировать с Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и гарнитурой от HTC — они стоят от $300 до $900. Устройство Apple будет дороже, заявили источники. По их мнению, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.
У компании около 500 магазинов в мире: по подсчётам Bloomberg, годовой объём продаж VR-шлемов составит около 180 тысяч устройств.
Представитель Apple от комментариев отказался. Источники говорят, что в шлемах будут использоваться мощные процессоры, которые превосходят по производительности M1, а также будут встроены вентиляторы для охлаждения системы.
Чтобы снизить вес устройства, Apple уберёт пространство между лицом и шлемом — его оставляют для пользователей, которые носят очки. Вместо этого в шлеме будет предусмотрена возможность вставить поверх экрана линзы. Также для уменьшения веса компания планирует использовать ткань в дизайне, пишет издание.
Устройство будет автономным — Bloomberg предполагает, что оно будет работать от батареи и подключение к компьютеру не понадобится.
“По их мнению, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.”
Что там за аналитики в Bloomberg сидят?
Это же не мнение блумберга:
Some Apple insiders believe the company may sell only one headset per day per retail store. Apple has roughly 500 stores, so in that scenario, annual sales would be just over 180,000 units — excluding other sales channels. That would put it on par with other pricey Apple products, such as the $5,999 Mac Pro desktop computer. An Apple spokesman declined to comment.
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