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Техника
Евгения Евсеева

Bloomberg: Apple работает над VR-шлемом и собирается представить его в 2022 году Статьи редакции

Цена устройства будет выше других VR-шлемов — они стоят от $300 до $900.

12 12 комментариев
922 просмотров

Apple работает над VR-шлемом и может выпустить его в 2022 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Компания планирует конкурировать с Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и гарнитурой от HTC — они стоят от $300 до $900. Устройство Apple будет дороже, заявили источники. По их мнению, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.

У компании около 500 магазинов в мире: по подсчётам Bloomberg, годовой объём продаж VR-шлемов составит около 180 тысяч устройств.

Представитель Apple от комментариев отказался. Источники говорят, что в шлемах будут использоваться мощные процессоры, которые превосходят по производительности M1, а также будут встроены вентиляторы для охлаждения системы.

Чтобы снизить вес устройства, Apple уберёт пространство между лицом и шлемом — его оставляют для пользователей, которые носят очки. Вместо этого в шлеме будет предусмотрена возможность вставить поверх экрана линзы. Также для уменьшения веса компания планирует использовать ткань в дизайне, пишет издание.

Устройство будет автономным — Bloomberg предполагает, что оно будет работать от батареи и подключение к компьютеру не понадобится.

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#новость #apple

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Candy Blue

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“По их мнению, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.”

Что там за аналитики в Bloomberg сидят?

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Alexander Romanov

Candy
1

Это же не мнение блумберга:

Some Apple insiders believe the company may sell only one headset per day per retail store. Apple has roughly 500 stores, so in that scenario, annual sales would be just over 180,000 units — excluding other sales channels. That would put it on par with other pricey Apple products, such as the $5,999 Mac Pro desktop computer. An Apple spokesman declined to comment.

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Чеченский историк

Alexander
0

Что интересно — ни слова про интернет-продажи.

Ответить

Евгения Евсеева

Candy
0

их мнение — это мнение источников :с

Ответить

Bobo Momo

0

VR это ниша с миниатюрным рынком.

Зачем это Эпрлу?

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Denis G

Bobo
5

Люди до 2015: Умные часы это ниша с миниатюрным рынком, зачем это Эплу?
Люди до 2010: Планшеты это ниша с миниатюрным рынком, зачем это Эплу?
Люди до 2007: Смартфоны это ниша с миниатюрным рынком, зачем это Эплу?
...
Люди до 1984: Домашние ПК это ниша с миниатюрным рынком, зачем это Эплу?

Ответить

Александр Кучеряев

Denis
2

Забыли, автомобили это причуда богатых

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Denis G

Алексан…
0

Здесь конкретно про Apple. 

Ответить

Александр

Denis
0

Да, но суть таже

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Roman Moskovskiy

0

А может и не выпустить

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Олег-Юрьевич Чегин

0

.

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Чеченский историк

–1
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