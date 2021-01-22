После отказа Apple от адаптеров питания в комплектах смартфонов их продажи в России выросли в шесть раз Статьи редакции
Это связано с изменением комплектации смартфонов Apple, считают аналитики: в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники.
Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре-декабре 2020 года выросли на 510% по сравнению с тем же периодом 2019 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты аналитиков сети МТС.
В МТС уточнили, что всего за 2020 год в России продали 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей.
Аналитики считают, что рост связан с изменением комплектации смартфонов Apple — в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники, новые модели поставляют без зарядки. В 2020 году на 20% и средняя стоимость устройства — до 750 руб.
В МТС добавили, что люди покупают новые зарядные устройства, чтобы с ними дороже продать старый смартфон, указывают в МТС. Кроме того, продажи стимулировал выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки.
Рост продаж адаптеров заметили и другие ритейлеры. У Wildberries продажи адаптеров в ноябре-декабре выросли на 344%, а комплектов — на 411%. В «М.Видео» и «Эльдорадо» за этот же период выросли в 3,5 раза год к году, а также «в несколько десятков раз» увеличился спрос на адаптеры других брендов, которые подходят для зарядки iPhone.
Выросли и продажи беспроводных зарядных устройств, пишет издание. У Wildberries в ноябре-декабре они выросли на 232% год к году, у «Ситилинка» — на 95% год к году. У «Связного» продажи беспроводных зарядок выросли в десять раз в количестве и в семь раз в выручке, рассказал вице-президент по закупкам и развитию ритейлера Михаил Догадин.
В Apple отказ от адаптера питания в комплектах объясняли заботой об экологии. В декабре 2020 года Xiaomi также убрала адаптер питания, при этом компания позволила выбирать между комплектами с адаптером и без него. Убрать зарядное устройство из комплектов в январе решилась и Samsung.
Мне по заголовку показалось сначала, что у Apple продажи в 6 раз выросли из за удачного маркетингового хода, цена то там снизилась на айфон :))
Казалось бы, бред убирать возможность нормальной зарядки и делать комплект меньше и покупку менее удобной, однако пиплу все равно, пипл хавает)
Там дело в том что половина купит зарядки на АлиЭкспрессе , и будет убивать телефон .
Точно, это ж ещё один профит! Чем быстрее угробят тем быстрее купят новый. Тот кто придумал убрать зарядки из коробок если не гений, то очень умён.
В следующем Айфоне 13 , компания откажется от дисплея 😃😃😃
И от корпуса.
И от аккумулятора!
И от материнской платы
И вообще ради экологии будут продавать только коробки из переработанной бумаги в 3 или 4 раз.
Ничего общего с ростом продаж в России и отсутствием зарядки в новом айфоне нет. Бред какой-то
У всех уже есть зарядки говорили они. Это ради экологии говорили они.
Справедливости ради, надо смотреть эти цифры вместе с количеством проданных устройств. Если устройств продано больше, значит заявленная цель (уменьшение вреда экологии) выполняется.
Может просто устройство лучше, я купил 12 из формы, она возвращает нас во времена 5-5s.
Всем уже просто надоели круглые формы со времён 6
Ох уж эти пендосы. Подняли продажи загнивающих магазов в рф. Ъуъ и в подъезде насрали.
Лично я купил новое зарядное устройство в этом году потому что аксессуары от эпл поддерживали только его (20в), несмотря на то, что у меня эти устройства некуда складывать. Речь идёт о складной зарядке часов и телефона, она не работает на вилке не 20в.
Складывайте на Авито излишки.
Сам решу что делать, спасибо)
Сяоми и самсунг радостно скопировали трюк с исчезновением зарядки.
А вот трюк с выпуском компактного смартфона почему-то не хотят повторять ¯\_(ツ)_/¯
Блоги компаний
Показать еще