Это связано с изменением комплектации смартфонов Apple, считают аналитики: в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники.

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Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре-декабре 2020 года выросли на 510% по сравнению с тем же периодом 2019 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты аналитиков сети МТС.

В МТС уточнили, что всего за 2020 год в России продали 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей.

Аналитики считают, что рост связан с изменением комплектации смартфонов Apple — в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники, новые модели поставляют без зарядки. В 2020 году на 20% и средняя стоимость устройства — до 750 руб.

В МТС добавили, что люди покупают новые зарядные устройства, чтобы с ними дороже продать старый смартфон, указывают в МТС. Кроме того, продажи стимулировал выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки.

Рост продаж адаптеров заметили и другие ритейлеры. У Wildberries продажи адаптеров в ноябре-декабре выросли на 344%, а комплектов — на 411%. В «М.Видео» и «Эльдорадо» за этот же период выросли в 3,5 раза год к году, а также «в несколько десятков раз» увеличился спрос на адаптеры других брендов, которые подходят для зарядки iPhone.

Выросли и продажи беспроводных зарядных устройств, пишет издание. У Wildberries в ноябре-декабре они выросли на 232% год к году, у «Ситилинка» — на 95% год к году. У «Связного» продажи беспроводных зарядок выросли в десять раз в количестве и в семь раз в выручке, рассказал вице-президент по закупкам и развитию ритейлера Михаил Догадин.