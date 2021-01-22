Продажи адаптеров питания Apple в России выросли в шесть раз после отказа компании от их поставки в комплектах Статьи редакции
Это связано с изменением комплектации смартфонов Apple, считают аналитики: в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники.
Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре-декабре 2020 года выросли на 510% по сравнению с тем же периодом 2019 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты аналитиков сети МТС.
В МТС уточнили, что всего за 2020 год в России продали 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей.
Аналитики считают, что рост связан с изменением комплектации смартфонов Apple — в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер питания и наушники, новые модели поставляют без зарядки. В 2020 году на 20% и средняя стоимость устройства — до 750 руб.
В МТС добавили, что люди покупают новые зарядные устройства, чтобы с ними дороже продать старый смартфон. Кроме того, продажи стимулировал выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки, указывают в МТС.
Рост продаж адаптеров заметили и другие ритейлеры. У Wildberries продажи адаптеров в ноябре-декабре выросли на 344%, а комплектов — на 411%. В «М.Видео» и «Эльдорадо» за этот же период они выросли в 3,5 раза год к году, а также «в несколько десятков раз» увеличился спрос на адаптеры других брендов, которые подходят для зарядки iPhone.
Выросли и продажи беспроводных зарядных устройств, пишет издание. У Wildberries в ноябре-декабре они выросли на 232% год к году, у «Ситилинка» — на 95% год к году. У «Связного» продажи беспроводных зарядок выросли в десять раз в количестве и в семь раз в выручке, рассказал вице-президент по закупкам и развитию ритейлера Михаил Догадин.
В Apple отказ от адаптера питания в комплектах объясняли заботой об экологии. В декабре 2020 года Xiaomi также убрала адаптер питания, при этом компания позволила выбирать между комплектами с адаптером и без него. Убрать зарядное устройство из комплектов в январе решилась и Samsung.
Мне по заголовку показалось сначала, что у Apple продажи в 6 раз выросли из за удачного маркетингового хода, цена то там снизилась на айфон :))
Я тоже сначала не понял в чём прикол, перечитал два раза заголовок. Начал читать статью, то понял что речь идёт о зарядках ;)
Казалось бы, бред убирать возможность нормальной зарядки и делать комплект меньше и покупку менее удобной, однако пиплу все равно, пипл хавает)
Там дело в том что половина купит зарядки на АлиЭкспрессе , и будет убивать телефон .
Точно, это ж ещё один профит! Чем быстрее угробят тем быстрее купят новый. Тот кто придумал убрать зарядки из коробок если не гений, то очень умён.
Говорите, как будто есть выбор. Если Apple, то понятно, а если на Android покупать отдельно, то никогда не знаешь, насколько хорошая зарядка ни с Али, ни из магазина
Я не понимаю этой логики, почему бред если реально многим не нужны лишние наушники и вилки, а их отсутсвие улучшает логистику в 2 раза. Тем самым и затраты меньше и природе лучше.
Так же можно сказать что бред что продают телефон без сим карты или без чехла или без вай Фай роутера, КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТО ВООБЩЕ!?! Но нет у всех есть и сим карты и вай Фай так же как есть компьютеры в которые можно будет на крайняк воткнуть провод (и улучшить срок жизни аккумулятора кстати) или использовать любую из миллиона зарядок или же даже докупить новую.
Просто люди привыкли что так должно быть и все. Отвыкнут.
Когда то покупали девайсы на батарейках и не ругались что там вообще надо эти батарейки отдельно раз в неделю покупать.
В этом и был всегда прикол эпл, они не делают как принято толпой. Они открыто смотрят со стороны и делают как надо. Потом первый год толпа пыхтит а через время говорит спасибо. И там абсолютно всегда. И они за это молодцы и за это стоят 2 триллиона.
А кто то навсегда остался в прошлом и до сих пор ругает айфоны за то что там ик порта нет.
В следующем Айфоне 13 , компания откажется от дисплея 😃😃😃
И от корпуса.
И от аккумулятора!
И от материнской платы
И вообще ради экологии будут продавать только коробки из переработанной бумаги в 3 или 4 раз.
Ради заботы о китайских рабочих (которые вынуждены работать по 12 часов) предложат собрать айфон самому
"После отказа Apple от адаптеров питания в комплектах смартфонов их продажи в России выросли в шесть раз"
так выросли продажи смартфонов или адаптеров?
Ничего общего с ростом продаж в России и отсутствием зарядки в новом айфоне нет. Бред какой-то
Допустим так. Я делю чек на две продажи, 10 это 9+1. Продаю и получаю те же 10. Из чего образуется рост в 600%? Скорее всего (в контексте айфона) люди будут брать зарядку в тот же чек с покупкой, то есть не зайдут за зарядкой через месяц и гипотетически увеличат чек апсэйлом.
Из чего образуется рост в 600%?
это продажи только зарядок выросли в 6 раз
заголовок вводит в заблуждение
У всех уже есть зарядки говорили они. Это ради экологии говорили они.
Справедливости ради, надо смотреть эти цифры вместе с количеством проданных устройств. Если устройств продано больше, значит заявленная цель (уменьшение вреда экологии) выполняется.
Может просто устройство лучше, я купил 12 из формы, она возвращает нас во времена 5-5s.
Всем уже просто надоели круглые формы со времён 6
Так и зарядники не только производство Apple народ теперь будет и стал покупать, так что это никак не отследить.
Да кажется, что это и не надо делать, достаточно опираться на здравый смысл. Можно представить себе человека, который покупает новую зарядку потому, что это его первый айфон. Сложно представить человека, у которого уже есть зарядка, но он покупает ещё одну просто так.
Сяоми и самсунг радостно скопировали трюк с исчезновением зарядки.
А вот трюк с выпуском компактного смартфона почему-то не хотят повторять ¯\_(ツ)_/¯
я литтерали купил s10e потому что обычные лопаты в руке не помещаются и самсунг опять забил на эту модель в 20 линейке
Возможно. И ещё в маленьком корпусе сложнее размещать электронные компоненты.
Эх, придётся заказывать Pixel
Ох уж эти пендосы. Подняли продажи загнивающих магазов в рф. Ъуъ и в подъезде насрали.
Тел без зарядки, тв без пульта, туалетная бумага без втулки и люди без мозга. Дивный новый мир :)
В Apple пели про сохранение природы, при этом все равно приходится покупать адаптер, в котором, как минимум, ещё больше пластика (я так вчера купила). Они так ответственность с себя сняли?
автор, это может быть связано со снижением ценника на комплект, но никак не с изменением комплектации
Лично я купил новое зарядное устройство в этом году потому что аксессуары от эпл поддерживали только его (20в), несмотря на то, что у меня эти устройства некуда складывать. Речь идёт о складной зарядке часов и телефона, она не работает на вилке не 20в.
Складывайте на Авито излишки.
Сам решу что делать, спасибо)
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