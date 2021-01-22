Компания планирует перезапустить линейку MacBook — ранее Bloomberg сообщал об обновленных Pro.

Apple работает над более тонкой и легкой версией MacBook Air, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой компании. Новый компьютер планируется выпустить не раньше второй половины 2021 года или в 2022 году.

Ноутбук будет поддерживать магнитную зарядку MagSafe, процессор в нем будет производства Apple следующего поколения, добавили источники агентства. По их словам, экран останется 13-дюймовым, но Apple может уменьшить рамку вокруг него. Текущая версия MackBook Air весит 2,8 фунтов (1,27 кг), а толщина его составляет составляет чуть более полдюйма (1,27 см).

Apple рассматривала возможность создания более крупной версии MacBook Air с 15-дюймовым экраном, но эти планы далеко не продвинулись, заявили источники. После выхода новой модели MacBook Air останется в линейке компании. Представитель Apple от комментариев отказалась.

15 января источники Bloomberg сообщили, что Apple обновит MacBook Pro и выпустит два варианта устройства: 14-дюймовую модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовую версию J316. В этих моделях компания впервые вернется к магнитной зарядке MagSafe, от которой Apple отказалась в 2016 году, утверждает Bloomberg

Издание также пишет, что Apple добавила в Mac возможность подключаться к интернету через сети смартфонов и Face ID, но ни одна из функций не появится в ближайшее время.