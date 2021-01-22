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Техника
Рая Хачатрян

Bloomberg: Apple работает над более тонкой и лёгкой версией MacBook Air с поддержкой магнитной зарядки MagSafe Статьи редакции

Компания планирует перезапустить линейку MacBook — ранее Bloomberg сообщал об обновленных Pro.

Apple работает над более тонкой и легкой версией MacBook Air, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой компании. Новый компьютер планируется выпустить не раньше второй половины 2021 года или в 2022 году.

Ноутбук будет поддерживать магнитную зарядку MagSafe, процессор в нем будет производства Apple следующего поколения, добавили источники агентства. По их словам, экран останется 13-дюймовым, но Apple может уменьшить рамку вокруг него. Текущая версия MackBook Air весит 2,8 фунтов (1,27 кг), а толщина его составляет составляет чуть более полдюйма (1,27 см).

Apple рассматривала возможность создания более крупной версии MacBook Air с 15-дюймовым экраном, но эти планы далеко не продвинулись, заявили источники. После выхода новой модели MacBook Air останется в линейке компании. Представитель Apple от комментариев отказалась.

15 января источники Bloomberg сообщили, что Apple обновит MacBook Pro и выпустит два варианта устройства: 14-дюймовую модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовую версию J316. В этих моделях компания впервые вернется к магнитной зарядке MagSafe, от которой Apple отказалась в 2016 году, утверждает Bloomberg

Издание также пишет, что Apple добавила в Mac возможность подключаться к интернету через сети смартфонов и Face ID, но ни одна из функций не появится в ближайшее время.

#новость #apple #macbook

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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Yury Kotov

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Без зарядки в коробке )

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Михаил

0

Куда ещё тоньше?

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Николай Синицын

Михаил
0

Если AIR сделают как MacBook 12, то будет пушка. Но при условии сохранения портов и железа.

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Никита Алфимов

Николай
0

Что ты имеешь в виду под железом, если они пересел и на свои процы?

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Николай Синицын

Никита
0

Все что сейчас есть в Эире, без урезаний и прочего в угоду более компактного корпуса

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BearStrikesBack

Николай
0

1 дюйм решает? 

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Sergey Ontime

0

Ок

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Vadim Tikhenko

0

Улыбнуло

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Тарас Мукин

0

Не очень понятно, что будет значить MagSafe во всех этих новых макбуках. Во-первых от старой версии в маках уже отказались, Apple не то чтобы любит откатывать изменения. Во-вторых бренд MagSafe теперь это совсем не такие как раньше магнитные зарядки для айфонов. В общем на месте тех, кто очень любил старый MagSafe я бы не очень радовался, звучит скорее как поддержка беспроводной зарядки айфона через макбук.

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