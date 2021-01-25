Сама компания заявила о «необоснованных слухах».

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Китайская Huawei ведёт предварительные переговоры о продаже флагманских линеек смартфонов P и Mate, рассказали два источника Reuters, осведомлённых об этом вопросе.

Компания несколько месяцев ведёт переговоры с консорциумом во главе с инвестфирмами при поддержке правительства Шанхая, утверждают собеседники издания. По словам одного из них, обсуждения начались ещё в сентябре 2020 года.

Однако Huawei пока не приняла окончательное решение, говорят источники. Возможную оценку брендов агентство не приводит. По данным исследовательской компании IDC, с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020-го поставки устройств Mate и P составили $39,7 млрд.

Сама компания заявила агентству о «необоснованных слухах». «У Huawei нет таких планов», — добавил представитель производителя. В правительстве Шанхая утверждают, что не знают об этом вопросе.

Информация о потенциальной продаже может говорить о том, что у Huawei мало надежд на изменение отношения властей США, пишет Reuters. Компания находится под американскими санкциями с 2019 года.