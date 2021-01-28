Куратор «умной» колонки МТС Аркадий Сандлер ушёл из компании на фоне сложностей с массовым выпуском устройств — «Ъ» Статьи редакции
Оператор анонсировал устройства в конце 2019 года, но они так и не поступили в широкую продажу.
МТС покинул директор центра искусственного интеллекта компании Аркадий Сандлер, который курировал разработку «умной» колонки и голосового помощника «Марвина», рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке и подтвердил сам Сандлер. Источники издания связывают его уход с неудачами проекта.
Проект пока не оправдал ожиданий руководства компании — пока нет продукта для массового рынка, хотя его анонсировали в декабре 2019 года, рассказал изданию один из источников. Сам Аркадий Сандлер опроверг информацию о том, что его уход связан со сложностями в разработке продукта.
Другой собеседник утверждает, что Сандлер сам решил уйти, так как не сработался с сооснователем VisionLabs Александром Ханиным, который стал руководителем направления ИИ в октябре 2020 года.
МТС планировал начать продажи «умной» колонки с «Марвиным» в первой половине 2020 года. Для тестирования ее предполагалось раздать сотрудникам МТС и нескольким тысячам абонентов за 1 рубль. Колонка так и не поступила в широкую продажу.
Компания пока не может разработать собственную технологию, на основе которой «Марвин» смог бы вести полноценный диалог с пользователями, объясняют собеседники «Коммерсанта». В компании сообщили изданию, что работа над колонкой продолжается, а виртуального ассистента планируют внедрить в новые устройства и приложения.
МТС может не преуспеть на рынке «умных» колонок из-за высокой конкуренции, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Умные» продукты с голосовыми помощниками развивают «Яндекс», Mail.ru Group и «Сбербанк». 85% рынка занимают колонки «Яндекса» с «Алисой», приводит «Коммерсантъ» данные разработчика ИИ Just AI.
Согласно исследованию «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк», в декабре 2020 года на российском рынке было более 20 «умных» колонок. По прогнозам Just AI, концу 2020 года в России было продано всего 800 тысяч «умных» колонок.
А это так важно чтобы пользователи общались с колонками? Скорее всего это 1% из 1%
Нет, важно, чтобы она слушала
То есть общение с колонками,это понятие чтобы колонка умела слушать?
Ага. Анализировала и давала конструктивные советы опираясь на современную социальную психологию)
- Алиса, а ты меня сейчас слушаешь?
- конечно нет
Лучше бы "Джарвис" назвали, и сделали в виде яйца стилизованного под голову "железного человека"
Этому проекту повезло гораздо больше, умер ещё в зародыше. Остальные проекты МТС все ещё на стадии «близки у смерти»
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