Оператор анонсировал устройства в конце 2019 года, но они так и не поступили в широкую продажу.

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МТС покинул директор центра искусственного интеллекта компании Аркадий Сандлер, который курировал разработку «умной» колонки и голосового помощника «Марвина», рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке и подтвердил сам Сандлер. Источники издания связывают его уход с неудачами проекта.

Проект пока не оправдал ожиданий руководства компании — пока нет продукта для массового рынка, хотя его анонсировали в декабре 2019 года, рассказал изданию один из источников. Сам Аркадий Сандлер опроверг информацию о том, что его уход связан со сложностями в разработке продукта.

Другой собеседник утверждает, что Сандлер сам решил уйти, так как не сработался с сооснователем VisionLabs Александром Ханиным, который стал руководителем направления ИИ в октябре 2020 года.

МТС планировал начать продажи «умной» колонки с «Марвиным» в первой половине 2020 года. Для тестирования ее предполагалось раздать сотрудникам МТС и нескольким тысячам абонентов за 1 рубль. Колонка так и не поступила в широкую продажу.

Компания пока не может разработать собственную технологию, на основе которой «Марвин» смог бы вести полноценный диалог с пользователями, объясняют собеседники «Коммерсанта». В компании сообщили изданию, что работа над колонкой продолжается, а виртуального ассистента планируют внедрить в новые устройства и приложения.

МТС может не преуспеть на рынке «умных» колонок из-за высокой конкуренции, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Умные» продукты с голосовыми помощниками развивают «Яндекс», Mail.ru Group и «Сбербанк». 85% рынка занимают колонки «Яндекса» с «Алисой», приводит «Коммерсантъ» данные разработчика ИИ Just AI.