Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Рая Хачатрян

Куратор «умной» колонки МТС Аркадий Сандлер ушёл из компании на фоне сложностей с массовым выпуском устройств — «Ъ» Статьи редакции

Оператор анонсировал устройства в конце 2019 года, но они так и не поступили в широкую продажу.

11 11 комментариев
1892 просмотров

МТС покинул директор центра искусственного интеллекта компании Аркадий Сандлер, который курировал разработку «умной» колонки и голосового помощника «Марвина», рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке и подтвердил сам Сандлер. Источники издания связывают его уход с неудачами проекта.

Проект пока не оправдал ожиданий руководства компании — пока нет продукта для массового рынка, хотя его анонсировали в декабре 2019 года, рассказал изданию один из источников. Сам Аркадий Сандлер опроверг информацию о том, что его уход связан со сложностями в разработке продукта.

Другой собеседник утверждает, что Сандлер сам решил уйти, так как не сработался с сооснователем VisionLabs Александром Ханиным, который стал руководителем направления ИИ в октябре 2020 года.

МТС планировал начать продажи «умной» колонки с «Марвиным» в первой половине 2020 года. Для тестирования ее предполагалось раздать сотрудникам МТС и нескольким тысячам абонентов за 1 рубль. Колонка так и не поступила в широкую продажу.

Компания пока не может разработать собственную технологию, на основе которой «Марвин» смог бы вести полноценный диалог с пользователями, объясняют собеседники «Коммерсанта». В компании сообщили изданию, что работа над колонкой продолжается, а виртуального ассистента планируют внедрить в новые устройства и приложения.

МТС может не преуспеть на рынке «умных» колонок из-за высокой конкуренции, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Умные» продукты с голосовыми помощниками развивают «Яндекс», Mail.ru Group и «Сбербанк». 85% рынка занимают колонки «Яндекса» с «Алисой», приводит «Коммерсантъ» данные разработчика ИИ Just AI.

Согласно исследованию «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк», в декабре 2020 года на российском рынке было более 20 «умных» колонок. По прогнозам Just AI, концу 2020 года в России было продано всего 800 тысяч «умных» колонок.

#новость #мтс #марвин

11 11 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0442\u0441","\u043c\u0430\u0440\u0432\u0438\u043d"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 201733, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 Jan 2021 13:29:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Холден Колфилд

4

А это так важно чтобы пользователи общались с колонками? Скорее всего это 1% из 1%

Ответить

Alexander Stogov

Холден
13

Нет, важно, чтобы она слушала

Ответить

Холден Колфилд

Alexander
0

То есть общение с колонками,это понятие чтобы колонка умела слушать?

Ответить

Тимофей Чекулаев

Холден
0

ну это как психолог =)

Ответить

Женя Лыткин

Холден
0

Ага. Анализировала и давала конструктивные советы опираясь на современную социальную психологию) 

Ответить

Murat Oshroev

3

- Алиса, а ты меня сейчас слушаешь?
- конечно нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Murat
0

- Не храпи (с)

Ответить

Vitaly Tolstykh

0

С таким-то названием. Хорошо не Халл-9000

Ответить

AlexSandro

0

Лучше бы "Джарвис" назвали, и сделали в виде яйца стилизованного под голову "железного человека"

Ответить

Ilya Brin

0

Салют Алиса, куда ушёл Аркадий Сандлер? 😏

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

Этому проекту повезло гораздо больше, умер ещё в зародыше. Остальные проекты МТС все ещё на стадии «близки у смерти»

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Учи.ру
Подписан
Отписаться
Как мы сделали корпоративную e-mail-рассылку, которую читают
Рассказываем коллегам о полезном и актуальном простым языком
0
Skillbox
Подписан
Отписаться
Какие типы цифровых интерфейсов существуют в дизайне и как они влияют на доверие и эмоции пользователей
Сервисный дизайн — новое направление, которое помогает улучшить взаимодействие человека с компанией. Почему эта дисципл…
1
Checkaso
Подписан
Отписаться
Миграция из WhatsApp, Telegram в топе, приватный поисковик и другие новости мобайла
Январь в мобайле взял курс на конфиденциальность, альтернативные соцсети и стремление к информационной свободе. И кажет…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Reborn Soul
за день
>решили отказаться от бобины из-за требований санпина МЫ ЕДИМ ШАВЕРМУ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИЩА АДА, ЛОТЕРЕЯ С БЕСОМ, САЛКИ С ЧЕРТЯМИ, ТАДЖИКСКАЯ АНАЛЬНАЯ РУЛЕТКА! А не потому что это безопасная и здоровая пища!
«На открытие точки мы закладываем до 10 млн рублей, хотя некоторые считают, что шаурма столько не стоит»
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Евгений Анисимов

Brave первым из браузеров стал…

Ольга Павленко

«Где мой заказ?!», почему…

Александр Антипов

Кто бывает во дворце Путина

Кирилл Тихонов

«Где мой заказ?!», почему…

Igor Shatalov

Считаю, что отец умер из-за…

Jack Sparrow

«Где мой заказ?!», почему…

Ольга Павленко

«Где мой заказ?!», почему…

Denis Denis

Налоговая создаст специальную…

Кирилл Тихонов

«Где мой заказ?!», почему…

Artem Petrenkov

Стеклянная крыша и…

Buster Kasey

«Где мой заказ?!», почему…

Ольга Павленко

«Где мой заказ?!», почему…

Andrey Kulakov

«Сбер» выкупит контроль в…

Nikolai O

Tesla отчиталась о первой…

Тимофей Чекулаев

Куратор «умной» колонки МТС…

Ivan Susanin

Стеклянная крыша и…

Уоррен Баффет

Сервис аренды Spin​ представил…

Светлана Завацкая

Tesla отчиталась о первой…

Иван Козлов

«Поощряем ли мы риски? О, да…

Yury S

Как создать «дружескую…
null