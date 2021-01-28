Facebook продолжает утверждать, что это негативно повлияет на рекламный бизнес.

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Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы, сообщает The Verge.

Обновление выйдет весной 2021 года, но компания не называет точные сроки.

На новость об обновлении отреагировала Facebook, пишет Bloomberg. Компания заявила, что выход обновления может сдержать рост выручки компании.

Спор компаний длится давно. В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.

Изначально обновление должно было появиться осенью, но компания отложила его запуск, объяснив, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям.

Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре. Компания обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.

В ответ на это Facebook купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Компания заявила, что требование повредит малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу для продаж.