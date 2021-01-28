Apple выпустит весной обновление для iOS 14, которое обяжет разработчиков спрашивать разрешение на отслеживание действий Статьи редакции
Facebook продолжает утверждать, что это негативно повлияет на рекламный бизнес.
Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы, сообщает The Verge.
Обновление выйдет весной 2021 года, но компания не называет точные сроки.
На новость об обновлении отреагировала Facebook, пишет Bloomberg. Компания заявила, что выход обновления может сдержать рост выручки компании.
Спор компаний длится давно. В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.
Изначально обновление должно было появиться осенью, но компания отложила его запуск, объяснив, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям.
Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре. Компания обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.
В ответ на это Facebook купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Компания заявила, что требование повредит малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу для продаж.
По собственным данным соцсети, реклама без таргетинга генерирует на 60% меньше продаж, чем реклама, нацеленная на потребителей.
такое чувство, что Эппл выживает конторы типа ФБ и Гугл и вскоре сам ченить выкатит в этой сфере
По собственному поиску уже давно слухи ходят, в современном мире поисковый движок уже не уникальная технология(хоть и массивная), а соц.сеть может бы и хотели но не выйдет скорее всего, только если прикупить что-нибудь.
Что не сделай, а по итогу как всегда: после обычного разговора о какой-нибудь утвари, эта вещица чудесным образом окажется в рекламе инстаграм ска!)))
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