Компании нужно компенсировать сокращение выручки после продажи Honor.

В 2021 году Huawei запустит в России продажу персональных компьютеров, мониторов и «умных очков», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Планируется выпустить в стране более 40 новых продуктов.

Сейчас в России продаются смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, «умные часы», колонки и роутеры Huawei. Доля компании на рынке смартфонов в 2020 году составила 6,4% в штуках и 4,3% в деньгах, оценивает источник «Коммерсанта» на рынке. По сравнению с данными 2019 года она упала на 1,5% и 2,1% соответственно.

Компания теряет позиции из-за попадания в черный список властей США — на фоне этого с Huawei отказался сотрудничать Google и компания запустила собственный магазин приложений AppGallery.

Как считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, компании нужен выход в новые сегменты, чтобы компенсировать сокращение выручки от продаж смартфонов после отделения бренда Honor — в ноябре из-за санкций США его продали компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

По словам Муртазина, сегмент ПК и мониторов растет, но компании будет трудно конкурировать по соотношению цены и качества. Он считает, что на цены устройств Huawei скажется и дефицит комплектующих, который наблюдается на всем рынке. Пока Huawei входит в пятерку лидеров на российском рынке ноутбуков, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо», которые приводит «Коммерсантъ».