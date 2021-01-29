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Техника
Рая Хачатрян

Huawei в России начнёт продавать компьютеры, мониторы и «умные» очки в 2021 году Статьи редакции

Компании нужно компенсировать сокращение выручки после продажи Honor.

В 2021 году Huawei запустит в России продажу персональных компьютеров, мониторов и «умных очков», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Планируется выпустить в стране более 40 новых продуктов.

Сейчас в России продаются смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, «умные часы», колонки и роутеры Huawei. Доля компании на рынке смартфонов в 2020 году составила 6,4% в штуках и 4,3% в деньгах, оценивает источник «Коммерсанта» на рынке. По сравнению с данными 2019 года она упала на 1,5% и 2,1% соответственно.

Компания теряет позиции из-за попадания в черный список властей США — на фоне этого с Huawei отказался сотрудничать Google и компания запустила собственный магазин приложений AppGallery.

Как считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, компании нужен выход в новые сегменты, чтобы компенсировать сокращение выручки от продаж смартфонов после отделения бренда Honor — в ноябре из-за санкций США его продали компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

По словам Муртазина, сегмент ПК и мониторов растет, но компании будет трудно конкурировать по соотношению цены и качества. Он считает, что на цены устройств Huawei скажется и дефицит комплектующих, который наблюдается на всем рынке. Пока Huawei входит в пятерку лидеров на российском рынке ноутбуков, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо», которые приводит «Коммерсантъ».

#новость #huawei

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Борис Смирнов

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Huawei - лидер продаж?!? Вот так шутка. А куда же делись Apple, HP, Lenovo, Asus? На сайте М.Видео в разделе "Ноутбуки" на первой странице совершенно другая картина, где Huawei - одинокий рейнджер.

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А вот это реально хорошая новость, ждём.

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«Умное» очко

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