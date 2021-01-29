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Техника
Новости TJ

Xiaomi показала бесконтактную зарядку Mi Air Charge, которая работает в нескольких метрах от телефона Статьи редакции

Пока это только анонс, устройство точно не появится в 2021 году.

33 33 комментария
5274 просмотров

Xiaomi представила технологию Mi Air Charge, позволяющую заряжать устройства без кабелей или подставок. Технология работает в радиусе нескольких метров от зарядки, и на её эффективность не влияют физические препятствия, утверждают в Xiaomi.

Одновременно заряжаться могут несколько устройств при максимальной мощности 5 Вт на каждое из них. Xiaomi заверяет, что её технология будет работать не только со смартфонами, а также умными часами, браслетами и другими переносными устройствами.

Представитель компании в разговоре с The Verge заявил, что в 2021 году технология точно не появится на рынке. Сроки запуска не сообщаются. Издание напоминает, что другие компании, такие как Energous, уже объявляли о создании «по-настоящему» беспроводной зарядки, однако технология так и не получила распространения.

Зарядка Xiaomi представляет собой коробку, которая с помощью антенн способна определять местоположение устройств и отправлять на них миллиметровые волны. Устройства с помощью приёмной антенной решётки преобразуют их в электрическую энергию и заряжаются.

#новость #xiaomi

33 33 комментария
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33 комментария
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Artem Andreev

69

Я еще не решил как буду бороться с 5g, а вы новых проблем накидываете!

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Sergey Vasiliev

Artem
9
Ответить

Серж Фурсов

33

Это просто праздник какой то , быстрее бы соседи купили.

Ответить

Dear Moscow,

32

 бесконтактную зарядку Mi Air Charge, которая работает в нескольких метрах от телефона

Горжусь тем, что мы с Председателем Си в детстве играли в одни и те же игры.

Ответить

Роман Александров

14

Отлично, теперь можно будет удаленно заряжать чипы в голове крыс, накаченных кокаином

Ответить

MEGAtraXXXer666

Роман
–9

Жёстко ты о либералах

Ответить

Alexander Mitryashkin

MEGAtraXXXer666
11

И сюда вашу шваль подрядили?

Ответить

bo

13

в конце ссср уже была беспроводная зарядка

Ответить

- -

9

В России предлагаю просто строить жилье под ЛЭП, а на телефон наматывать катушку.

Ответить

Полина Курникова

1

Что-то Apple отстают...

Ответить

Vasiliy Gorin

Полина
23

Не переживайте вы так за них. Как всегда, через несколько лет после того, как все остальные компании отточат технологию увидим "супер инновационную зарядку от Apple за $999.99".

Как и со всеми "инновациями" эппла.

Ответить

Farruh Abdujabborov

Полина
2

Apple понимает что отловят негатива после Xiaomi ) пусть технологию Xiaomi отточит а они потом себе присвоят через годика 2-3

Ответить

Dmitry Myachin

6

Хитрые китайцы решили сократить численность населения

Ответить

Владислав Пасека

Dmitry
0

Вторая стадия после Covid

Ответить

Blackrock

0

Че она такая огромная как холодильник?)

Ответить

Роман Александров

Blackrock
12

В нее микроволновка будет встроена

Ответить

Victor Nosov

Роман
13

СВЧ-турель с автонаведением

Ответить

Jack Morositel

Blackrock
1

Какой то у вас странно маленький холодильник... 🙄

Ответить

Blackrock

Jack
3

Живу в гостинице))))

Ответить

Некоторые кофе

4

Свинцовые трусы в комплекте надеюсь, переживаю за потомство.

Хотя зачем мне, у меня же нет андроид телефона

Ответить

Vladimir

4

хана колокольчикам...

Ответить

Александр Кузнецов

3

Как-то очково такую ставить возле кровати ))

Ответить

Aziz Azizov

2

Если узкосфокусированный луч будет с пакетной отправкой импульсов, с подтверждением что между ним и устройством нет препятствий в виде биотканей (можно по падению мощности пробного маломощного развед-пакета узнать), то технология безвредна.

Ответить

Michael Smith

Aziz
1

нет препятствий в виде биотканей (можно по падению мощности пробного маломощного развед-пакета узнать)

да можно не переживать, падение мощности будет только первые несколько пакетов

потом через дырку пакеты будут хорошо доходить

Ответить

Konstantin_Andreevich

2

Даже Сяоми перешёл на удалёнку

Ответить

Denis Kiselev

1

Э - Эйр? Нет. Экология!!!

Ответить

Андрей Суржиков

0

«Она безопасная, я вас уверяю» (c)

Ответить

John Rambo

Андрей
0

что на скрине?

Ответить

Никита Хисматов

0

О, можно чип зарядить

Ответить

IO

0

Напоминалка для умственно отсталых

Ответить

Dear Moscow,

IO
0

 для умственно отсталых

Не та вкладка. ТЖ — в соседней.

Ответить

Алексис Второй

IO
0

Тут ещё важно вспомнить 6 класс:

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Всвиторе

0

Собрались всей семьёй на диване возле беспроводной зарядки Xiaomi.

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