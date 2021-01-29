Пока это только анонс, устройство точно не появится в 2021 году.

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Xiaomi представила технологию Mi Air Charge, позволяющую заряжать устройства без кабелей или подставок. Технология работает в радиусе нескольких метров от зарядки, и на её эффективность не влияют физические препятствия, утверждают в Xiaomi.

Одновременно заряжаться могут несколько устройств при максимальной мощности 5 Вт на каждое из них. Xiaomi заверяет, что её технология будет работать не только со смартфонами, а также умными часами, браслетами и другими переносными устройствами.

Представитель компании в разговоре с The Verge заявил, что в 2021 году технология точно не появится на рынке. Сроки запуска не сообщаются. Издание напоминает, что другие компании, такие как Energous, уже объявляли о создании «по-настоящему» беспроводной зарядки, однако технология так и не получила распространения.