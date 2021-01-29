Xiaomi показала бесконтактную зарядку Mi Air Charge, которая работает в нескольких метрах от телефона Статьи редакции
Пока это только анонс, устройство точно не появится в 2021 году.
Xiaomi представила технологию Mi Air Charge, позволяющую заряжать устройства без кабелей или подставок. Технология работает в радиусе нескольких метров от зарядки, и на её эффективность не влияют физические препятствия, утверждают в Xiaomi.
Одновременно заряжаться могут несколько устройств при максимальной мощности 5 Вт на каждое из них. Xiaomi заверяет, что её технология будет работать не только со смартфонами, а также умными часами, браслетами и другими переносными устройствами.
Представитель компании в разговоре с The Verge заявил, что в 2021 году технология точно не появится на рынке. Сроки запуска не сообщаются. Издание напоминает, что другие компании, такие как Energous, уже объявляли о создании «по-настоящему» беспроводной зарядки, однако технология так и не получила распространения.
Зарядка Xiaomi представляет собой коробку, которая с помощью антенн способна определять местоположение устройств и отправлять на них миллиметровые волны. Устройства с помощью приёмной антенной решётки преобразуют их в электрическую энергию и заряжаются.
Я еще не решил как буду бороться с 5g, а вы новых проблем накидываете!
бесконтактную зарядку Mi Air Charge, которая работает в нескольких метрах от телефона
Горжусь тем, что мы с Председателем Си в детстве играли в одни и те же игры.
Отлично, теперь можно будет удаленно заряжать чипы в голове крыс, накаченных кокаином
Жёстко ты о либералах
Что-то Apple отстают...
Не переживайте вы так за них. Как всегда, через несколько лет после того, как все остальные компании отточат технологию увидим "супер инновационную зарядку от Apple за $999.99".
Как и со всеми "инновациями" эппла.
Apple понимает что отловят негатива после Xiaomi ) пусть технологию Xiaomi отточит а они потом себе присвоят через годика 2-3
Хитрые китайцы решили сократить численность населения
Че она такая огромная как холодильник?)
В нее микроволновка будет встроена
Какой то у вас странно маленький холодильник... 🙄
Если узкосфокусированный луч будет с пакетной отправкой импульсов, с подтверждением что между ним и устройством нет препятствий в виде биотканей (можно по падению мощности пробного маломощного развед-пакета узнать), то технология безвредна.
нет препятствий в виде биотканей (можно по падению мощности пробного маломощного развед-пакета узнать)
да можно не переживать, падение мощности будет только первые несколько пакетов
потом через дырку пакеты будут хорошо доходить
«Она безопасная, я вас уверяю» (c)
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