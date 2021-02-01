Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в чёрный список Статьи редакции
Xiaomi отрицает связь с военными и утверждает, что включение в список нанесёт непоправимый вред компании.
- Xiaomi подала иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет CNBC.
- Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает её свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры.
- В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.
- Запрет на покупку акций компании нанесёт ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников».
- В январе 2021 года Минобороны США внесло в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
- Санкции подразумевают, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года.
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9 комментариев
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5
Свободный рынок, такой свободный...
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2
Рынок в США свободный и работает в ИНТЕРЕСАХ граждан США. Если личные данные граждан США могут пострадать - то вот вам запрет.
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1
Как могут пострадать личные данные граждан США от производителя гражданских самолетов (COMAC)? И да, какие-то пруфы о «сливе данных» со стороны Xiaomi были?
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0
Xiaomi - китайская компания. Этого достаточно. Вероятность работы с китайскими спецслужбами 146%
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3
Ждём когда Гугл, Фейсбук и Википедия подадут в китайский суд на блокировку. А не, не будет. Ибо китайцам пофиг. Они любят играть в одни ворота
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