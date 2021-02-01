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Техника
Евгения Евсеева

Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфин США из-за включения в чёрный список Статьи редакции

Xiaomi отрицает связь с военными и утверждает, что включение в список нанесёт непоправимый вред компании.

  • Xiaomi подала иск против Министерства финансов и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая, пишет CNBC.
  • Компания утверждает, что включение в список «неконституционно», поскольку лишает её свободы и права собственности без надлежащей правовой процедуры.
  • В компании отрицают связь с военной отраслью Китая и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.
  • Запрет на покупку акций компании нанесёт ей «непоправимый вред», утверждает Xiaomi. Ограничения также «повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать продукты, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников».
  • В январе 2021 года Минобороны США внесло в чёрный список девять китайских компаний, в том числе авиастроительную Comac и производителя смартфонов Xiaomi.
  • Санкции подразумевают, что американские инвесторы должны будут избавиться от своих активов в компаниях до 11 ноября 2021 года.

#новость #xiaomi

1281 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Максим Попов

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Свободный рынок,  такой свободный...

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Nikolay Vavilov

Максим
2

Рынок в США свободный и работает в ИНТЕРЕСАХ граждан США. Если личные данные граждан США могут пострадать - то вот вам запрет. 

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Марат Демченко

Nikolay
1

Как могут пострадать личные данные граждан США от производителя гражданских самолетов (COMAC)? И да, какие-то пруфы о «сливе данных» со стороны Xiaomi были? 

Ответить

Murat Oshroev

Марат
0

Xiaomi - китайская компания. Этого достаточно. Вероятность работы с китайскими спецслужбами 146%

Ответить

Alexander Mitryashkin

3

Ждём когда Гугл, Фейсбук и Википедия подадут в китайский суд на блокировку. А не, не будет. Ибо китайцам пофиг. Они любят играть в одни ворота

Ответить

Kirk Louson

Alexander
0

вот у меня вопрос - а кому НЕ пофиг?
тем кто играть не умеет?)

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Gosoo Gosoo

–1

Демократичненько.

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Keyz Bryansky

1

Бледнолицые придумали новую игру.
Что ни день снова "new game"

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Денис Мамаев

0

Сообщение удалено

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