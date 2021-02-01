«Ростех» создаст консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G Статьи редакции
В нём готовы участвовать десять компаний-производителей радиоэлектронного оборудования.
«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G и пригласит к участию в нём всех заинтересованных российских разработчиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участника рынка, знакомого с планами госкорпорации. Планы подтвердили в пресс-службе «Ростеха».
Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко рассказал «Ведомостям», что взаимодействие будет строиться на использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G. Использованы будут наиболее эффективные и коммерчески привлекательные.
Каждый из разработчиков консорциума сможет предложить своё программное обеспечение, антенну или другой элемент базовой станции, а после оценки эффективности данного решения его сможет использовать производитель конечного изделия.
В «Ростехе» сообщили, что в кооперации готовы участвовать 10 ведущих российских компаний, которые производят радиоэлектронное оборудование, но не назвали конкретные предприятия. «Ведомости» связались с представителями некоторых производителей и разработчиков, но те отказались дать комментарии.
В ноябре прошлого года правительство России утвердило «дорожную карту» развития 5G в России. Ответственными исполнителями станут «Ростех» и «Ростелеком». Расходы на «дорожную карту» оцениваются в 208 млрд рублей до 2024 года, из которых 28,8 млрд рублей должны привлечь из федерального бюджета.
Хорошая новость
В России много нереально крутых разработчиков, гле то и бейдж инжиниринг будет но надо с чего-то то начинать
Простите, на словах в России средняя зарплата 2500 долларов и мы входим в ТОП5 экономик мира ))
Но мы тут о реальности, а она "немного иная".
Приведите, пожалуйста, пример невероятно крутых разработчиков - что они разработали и, главное, коммерциализировали и где это используется?
Вы точно уверены что разбираетесь в ситуации?
Секретное фото с предварительного заседания консорциума
Они живут в озере
шилдики на железо хуавея. другого 5G не ждите, а то китай быстро закроет торговлю. австралию показательно наказывают уже, а тут рф без друзей, партнеров или диверсификации торговли
Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко
Это же тот самый Бровко из скандально известного Апостола, кто в начале 10-х с Канделаки успешно и эффективно бюджеты осваивали.
Курирует со стороны Ростеха реализацию пяти соглашений с Правительством РФ: новые производственные технологии, квантовые сенсоры, распределенный реестр, интернет вещей, технологии беспроводной связи нового поколения (5G). В частности, отвечает за разработку дорожной карты по развитию 5G в рамках соглашения между Правительством РФ, Ростехом и Ростелекомом по развитию этих технологий. Является со-председателем Архитектурного совета по 5G, созданного в целях реализации указанного соглашения. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Бровко,_Василий_Юрьевич
Удивительно, что журналисту-медийщику дали курировать технологическое направление.
Затраты колоссальные, оправдано?
Ну как вы думаете - проще купить у китайцев, или разработать с нуля то же самое (в лучшем случае) и собрать из тех же китайских компонентов? :)
Производств электроники у нас в стране все равно не было и нет.
А через 2 года будет 6G.
Я так понимаю, что кормовая база сужается - поэтому полезли распиливать к сотовым операторам.
В военных и государственных целях согласнен, а так растрачиваться есть ли смысл? Комплектующие все равно китай и филипины.
Ростех - это говно собачье, как и многие другие его дочки. Постоянно мутят что-то. Вымывают национальный мать его бюджет. А толку от их работы ноль. Ничего не сделали за все все свое существование. Миллиарды тратят на полную хуергу. Чемезов либо в уши долбится, либо нюхает без конца всякое дерьмо и жрет такте грибы, что ему можно только позавидовать. Скорее всего про грибы - мои влажные мечты.
Впизду, наболело.
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