Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгения Евсеева

«Ростех» создаст консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G Статьи редакции

В нём готовы участвовать десять компаний-производителей радиоэлектронного оборудования.

«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G и пригласит к участию в нём всех заинтересованных российских разработчиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участника рынка, знакомого с планами госкорпорации. Планы подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко рассказал «Ведомостям», что взаимодействие будет строиться на использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G. Использованы будут наиболее эффективные и коммерчески привлекательные.

Каждый из разработчиков консорциума сможет предложить своё программное обеспечение, антенну или другой элемент базовой станции, а после оценки эффективности данного решения его сможет использовать производитель конечного изделия.

В «Ростехе» сообщили, что в кооперации готовы участвовать 10 ведущих российских компаний, которые производят радиоэлектронное оборудование, но не назвали конкретные предприятия. «Ведомости» связались с представителями некоторых производителей и разработчиков, но те отказались дать комментарии.

В ноябре прошлого года правительство России утвердило «дорожную карту» развития 5G в России. Ответственными исполнителями станут «Ростех» и «Ростелеком». Расходы на «дорожную карту» оцениваются в 208 млрд рублей до 2024 года, из которых 28,8 млрд рублей должны привлечь из федерального бюджета.

#новость #5g

636 просмотров
22 22 комментария
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 22, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 203072, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 09:52:48 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Личный опыт
Как с пользой провести пандемию, выпустив 3 новых продукта
Сегодня я расскажу историю, как мы, Smart Engines, работали в пандемию и что у нас из этого получилось. Расскажу…
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Беспалов

–6

Хорошая новость

Ответить

Sergey K

Олег
5

В россии дохрена разработчиков промышленной радиоэлектроники, ага.
Поэтому все операторы на Хуавэях и Нокиях с Эрикссонами.

Корпорация, поозреваю, займется бейдж-инжинирингом.
Ну а мы получим 5G намного позже всех остальных.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
3

Наклейки переклеивают.

Ответить

Олег Беспалов

Sergey
–1

В России много нереально крутых разработчиков, гле то и бейдж инжиниринг будет но надо с чего-то то начинать

Ответить

Sergey K

Олег
2

Простите, на словах в России средняя зарплата 2500 долларов и мы входим в ТОП5 экономик мира ))

Но мы тут о реальности, а она "немного иная".

Приведите, пожалуйста, пример невероятно крутых разработчиков - что они разработали и, главное, коммерциализировали и где это используется?

Ответить

Антон

Sergey
2

Ну эээ...на этом все. Могут только сборкой заниматься через жопу 

Ответить

Олег Беспалов

Антон
–4

Вы точно уверены что разбираетесь в ситуации?

Ответить

Sergey K

Олег
0

Ну главное, что вы в ней разбираетесь :)

Вас выше попросили привести конкретный пример - вы в состоянии это сделать?
Похоже, что нет...

Ответить

Олег

Sergey
–1

Я просто увлёкся прочтением ваших 588 комментов к различным статьям. Вы и спец и в атомной энергетике и финансах и в программирование и как вести бизнес. Я тебе для начала сразу 70 с лишним предприятий скину - КРЭТ

Ответить

Роман Александров

2

Секретное фото с предварительного заседания консорциума

Ответить

semen matrasov

Роман
0

Они живут в озере

Ответить

Роман Александров

semen
0

Комо?

Ответить

semen matrasov

Роман
0

Я про наших озёрных гадов)

Ответить

fffggg gggfff

2

шилдики на железо хуавея. другого 5G не ждите, а то китай быстро закроет торговлю. австралию показательно наказывают уже, а тут рф без друзей, партнеров или диверсификации торговли

Ответить

Антон

1

Начнут печатать наклейки.

Ответить

Алексис Второй

1

 Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко

Это же тот самый Бровко из скандально известного Апостола, кто в начале 10-х с Канделаки успешно и эффективно бюджеты осваивали.
 
 Курирует со стороны Ростеха реализацию пяти соглашений с Правительством РФ: новые производственные технологии, квантовые сенсоры, распределенный реестр, интернет вещей, технологии беспроводной связи нового поколения (5G). В частности, отвечает за разработку дорожной карты по развитию 5G в рамках соглашения между Правительством РФ, Ростехом и Ростелекомом по развитию этих технологий. Является со-председателем Архитектурного совета по 5G, созданного в целях реализации указанного соглашения. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Бровко,_Василий_Юрьевич

Удивительно, что журналисту-медийщику дали курировать технологическое направление.

Ответить

Карен Арсенович

0

Затраты колоссальные, оправдано?

Ответить

Sergey K

Карен
1

Ну как вы думаете - проще купить у китайцев, или разработать с нуля то же самое (в лучшем случае) и собрать из тех же китайских компонентов? :)

Производств электроники у нас в стране все равно не было и нет.
А через 2 года будет 6G.

Я так понимаю, что кормовая база сужается - поэтому полезли распиливать к сотовым операторам.

Ответить

alex twit

0

https://hsto.org/webt/-j/ww/_8/-jww_8rdj2gzhaafvalwksxwgug.jpeg

Ответить

Карен Арсенович

0

В военных и государственных целях согласнен, а так растрачиваться есть ли смысл? Комплектующие все равно китай и филипины.

Ответить

semen matrasov

0

Приставка /рос. Значат эффективные управленцы осваивают огромные бюджеты.

Ответить

lotnomer

0

Ростех - это говно собачье, как и многие другие его дочки. Постоянно мутят что-то. Вымывают национальный мать его бюджет. А толку от их работы ноль. Ничего не сделали за все все свое существование. Миллиарды тратят на полную хуергу. Чемезов либо в уши долбится, либо нюхает без конца всякое дерьмо и жрет такте грибы, что ему можно только позавидовать. Скорее всего про грибы - мои влажные мечты. 

Впизду, наболело. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
Смартап как бизнес и возможности виртуальных ассистентов Салют: Второй митап разработчиков SmartMarket
SmartMarket — маркетплейс приложений для виртуальных ассистентов Салют. Мы уже рассказывали, как он работает и какие во…
1
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Самый северный преакселератор "Б8" открыл прием заявок для стартапов со всей России​
Якутский акселератор “Б8” объявил прием заявок на программу преакселератора, которая будет проходить с 8 февраля по 5 м…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Неделя интервью Evrone — день 7. Автор Flask Армин Ронахер про Python и время для работы и семьи
Некоторые люди кажутся супегероями. Вот Армин Ронахер — у него есть обычная работа, он делает большой вклад в open-sour…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Дюша Метёлкин
за день
[@191607|Авито] — упыри. Не пользуйтесь Авито, экономьте время и нервы. 
Продал товар через «Авито Доставку», но не получил деньги даже спустя пять месяцев. Продолжение
Юрий Другач
за неделю
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%

Комментарии

Денис Демидов

«Наша цель — сделать…

Julian Russinhoff

Тинькофф мобайл занижает…

Roman Buzko

Станет ли Telegram новой…

Aleksei Riazantsev

Как китайцы воруют идеи…

Sergei Timofeyev

Оборот «СберМаркета» вырос в…

Aleksei Riazantsev

Как китайцы воруют идеи…

Денис Демидов

«Наша цель — сделать…

Евгений Кузовкин

Оборот «СберМаркета» вырос в…

xxx xxx

Оборот «СберМаркета» вырос в…

semen matrasov

Продал товар через «Авито…

Aleksei Riazantsev

Как китайцы воруют идеи…

Sergei Timofeyev

Оборот «СберМаркета» вырос в…

Ol Ka

Станет ли Telegram новой…

Денис Демидов

«Наша цель — сделать…

Дмитрий Морылев

Ода о поиске работы, или как…

Антон Штадлер

NYT: Robinhood экстренно…

Paul

«Ъ»: «Яндекс», Google и другие…

Игорь Пронин

Фондовые и сырьевые рынки…

Дмитрий Морылев

Ода о поиске работы, или как…

Денис Демидов

Постепенно перехожу с Facebook…
null