В нём готовы участвовать десять компаний-производителей радиоэлектронного оборудования.

«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G и пригласит к участию в нём всех заинтересованных российских разработчиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участника рынка, знакомого с планами госкорпорации. Планы подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко рассказал «Ведомостям», что взаимодействие будет строиться на использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G. Использованы будут наиболее эффективные и коммерчески привлекательные.

Каждый из разработчиков консорциума сможет предложить своё программное обеспечение, антенну или другой элемент базовой станции, а после оценки эффективности данного решения его сможет использовать производитель конечного изделия.

В «Ростехе» сообщили, что в кооперации готовы участвовать 10 ведущих российских компаний, которые производят радиоэлектронное оборудование, но не назвали конкретные предприятия. «Ведомости» связались с представителями некоторых производителей и разработчиков, но те отказались дать комментарии.

В ноябре прошлого года правительство России утвердило «дорожную карту» развития 5G в России. Ответственными исполнителями станут «Ростех» и «Ростелеком». Расходы на «дорожную карту» оцениваются в 208 млрд рублей до 2024 года, из которых 28,8 млрд рублей должны привлечь из федерального бюджета.