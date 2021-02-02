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Техника
Евгения Евсеева

В бета-версии iOS 14.5 появилась функция разблокировки iPhone с Face ID при помощи Apple Watch Статьи редакции

Она позволяет разблокировать телефон, не снимая маску.

  • Apple выпустила бета-версию iOS 14.5 для разработчиков, в которой появилась возможность разблокировать смартфон, не снимая маску, пишет Engadget.
  • Новая функция позволяет разблокировать смартфон через Face ID с помощью Apple Watch.
  • Функцию необходимо включать вручную в настройках смартфона. После этого нужно разблокировать Apple Watch, а затем воспользоваться Face ID как обычно. Часы завибрируют, что будет означать разблокировку телефона.
  • Для работы функции в настройках Apple Watch должно быть включено распознавание запястья.
  • Функция работает только для разблокировки и блокировки телефона. Чтобы, например, оплатить покупку в App Store через Face ID, придётся снять маску.
  • Это не первое улучшение, которое Apple добавила в работу Face ID в период пандемии. В мае 2020 года Apple упростила разблокировку пользователям в медицинских масках — они могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля без ожидания после неудачной попытки с помощью Face ID.

#новость #apple

1237 просмотров
9 9 комментариев
12
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9 комментариев
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Владимир Мартышевский

2

В целом удобная фича.
Вообще если у тебя на руке apple watch , то мне кажется iPhone должен автоматом разблокироваться. По типу как макбук 🤷🏻‍♂️

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Денис Иванов

1

Нафига? Меня айфон уже начал в маске узнавать. 

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Yury Kotov

Денис
2

Не верю )

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Apple™

Yury
0

Меня тоже

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Виталий Юров

Yury
0

Если маска не закрывает нос, то да, фейс айди работает без проблем. Проверено. 

Ответить

Yury Kotov

0

Надо делать по сетчатке глаза

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Vitold Sedyshev

Yury
0

... уха

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igogo

Yury
0

Кстати, меня в этом вопросе удивляет позиция самсунга. У них есть эта технология, но почему то в s21 они не стали ее добавлять, хотя, казалось бы, самое время

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Alex Flints

Yury
0

По сетчатке распознать сложнее, мне кажется. Возможно, нужна камера получше.

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