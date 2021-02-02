В бета-версии iOS 14.5 появилась функция разблокировки iPhone с Face ID при помощи Apple Watch Статьи редакции
Она позволяет разблокировать телефон, не снимая маску.
- Apple выпустила бета-версию iOS 14.5 для разработчиков, в которой появилась возможность разблокировать смартфон, не снимая маску, пишет Engadget.
- Новая функция позволяет разблокировать смартфон через Face ID с помощью Apple Watch.
- Функцию необходимо включать вручную в настройках смартфона. После этого нужно разблокировать Apple Watch, а затем воспользоваться Face ID как обычно. Часы завибрируют, что будет означать разблокировку телефона.
- Для работы функции в настройках Apple Watch должно быть включено распознавание запястья.
- Функция работает только для разблокировки и блокировки телефона. Чтобы, например, оплатить покупку в App Store через Face ID, придётся снять маску.
- Это не первое улучшение, которое Apple добавила в работу Face ID в период пандемии. В мае 2020 года Apple упростила разблокировку пользователям в медицинских масках — они могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля без ожидания после неудачной попытки с помощью Face ID.
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9 комментариев
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2
В целом удобная фича.
Вообще если у тебя на руке apple watch , то мне кажется iPhone должен автоматом разблокироваться. По типу как макбук 🤷🏻♂️
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1
Нафига? Меня айфон уже начал в маске узнавать.
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2
Не верю )
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0
Если маска не закрывает нос, то да, фейс айди работает без проблем. Проверено.
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0
Надо делать по сетчатке глаза
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0
По сетчатке распознать сложнее, мне кажется. Возможно, нужна камера получше.
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