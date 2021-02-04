Apple попросила разработчиков вернуть комплекты Mac mini, которые те купили для тестов, и предложила взамен купоны Статьи редакции
Компания рассылала их в июне 2020 года для подготовки к переходу на собственные чипы.
Developer Transition Kit (DTK) — это версия Mac mini с чипом Apple A12Z Bionic, которые компания рассылала в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки, пишет 9To5Mac.
Apple предупредила, что прототип нужно вернуть, поскольку он был создан только для тестирования. По данным компании, разработчики должны вернуть его в оригинальной упаковке.
По условиям программы, компания изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и после их будет необходимо вернуть.
Для участия в программе разработчикам пришлось заплатить $500 за DTK, поэтому взамен Apple предлагает купон на $200. Его можно использовать в качестве скидки на покупку нового M1 MacBook Air, MacBook Pro или Mac mini.
Издание отмечает, что базовая модель Mac mini с чипом M1 стоит $699, а это значит, что разработчики могут купить новый компьютер за $499 — ту же цену, которую они заплатили за DTK.
- Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
- Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
- В 2021 году источники Bloomberg сообщали, что Apple планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel.
Ммм, выглядит довольно честно.
Как бы это было в договоре, а они им ещё и скидку дают
Вот несколько вариантов ответа:
- прототип потерялся
- прототип утонул
- прототип уничтожен в ходе испытаний
Локнут такой прототип удаленно и у себя отметят, что конкретный разработчик обладает повышенной хитрожопостью :)
В России бы прокатило «утеряно при переезде». Прокатывает даже для налоговой 😆
Как будет если это требование игнорировать?
Странная тема с возвратом. Возможно попадает под программу утилизации и уменьшение налоговой базы для компании. В противном случае не понятно зачем весь этот процесс по возврату и вовлечению огромного количества сотрудников.
Как минимум, есть причина – не оставлять на рынке большого количества сырых, недоделанных прототипов. Не портить этим культовый статус.
Деньги - ничто, жажда - все 😁 те кто купил эту шляпу знали на что шли )
Интересно, а есть же изначальное соглашение, может быть стоит его почитать? Слабо верится что вот так вот просто взяли и попросили вернуть, без оговоренных до этого условий.
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