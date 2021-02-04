Компания рассылала их в июне 2020 года для подготовки к переходу на собственные чипы.

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Developer Transition Kit (DTK) — это версия Mac mini с чипом Apple A12Z Bionic, которые компания рассылала в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки, пишет 9To5Mac.

Apple предупредила, что прототип нужно вернуть, поскольку он был создан только для тестирования. По данным компании, разработчики должны вернуть его в оригинальной упаковке.

По условиям программы, компания изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и после их будет необходимо вернуть.

Для участия в программе разработчикам пришлось заплатить $500 за DTK, поэтому взамен Apple предлагает купон на $200. Его можно использовать в качестве скидки на покупку нового M1 MacBook Air, MacBook Pro или Mac mini.

Издание отмечает, что базовая модель Mac mini с чипом M1 стоит $699, а это значит, что разработчики могут купить новый компьютер за $499 — ту же цену, которую они заплатили за DTK.