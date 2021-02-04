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Техника
Евгения Евсеева

Apple попросила разработчиков вернуть комплекты Mac mini, которые те купили для тестов, и предложила взамен купоны Статьи редакции

Компания рассылала их в июне 2020 года для подготовки к переходу на собственные чипы.

20 20 комментариев
1984 просмотров

Developer Transition Kit (DTK) — это версия Mac mini с чипом Apple A12Z Bionic, которые компания рассылала в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки, пишет 9To5Mac.

Apple предупредила, что прототип нужно вернуть, поскольку он был создан только для тестирования. По данным компании, разработчики должны вернуть его в оригинальной упаковке.

По условиям программы, компания изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и после их будет необходимо вернуть.

Для участия в программе разработчикам пришлось заплатить $500 за DTK, поэтому взамен Apple предлагает купон на $200. Его можно использовать в качестве скидки на покупку нового M1 MacBook Air, MacBook Pro или Mac mini.

Издание отмечает, что базовая модель Mac mini с чипом M1 стоит $699, а это значит, что разработчики могут купить новый компьютер за $499 — ту же цену, которую они заплатили за DTK.

  • Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года.
  • Первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1 компания представила 10 ноября.
  • В 2021 году источники Bloomberg сообщали, что Apple планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel.

#новость #apple

20 20 комментариев
6
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20 комментариев
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Константин Полухтин

17

Ммм, выглядит довольно честно.

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Dmitry Porkhaev

Константин
20

Как бы это было в договоре, а они им ещё и скидку дают

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Dmitrii K

Dmitry
12

Неплохо было бы добавить эту инфу в статью, поскольку для человека, незнающего подробностей, Apple в очередной раз может показаться крахобором

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Юрий Глотов

Dmitrii
4

Так это ж vc, на это рассчитано)

Ответить

Евгения Евсеева

Dmitry
1

спасибо за то, что стоите на дозоре косяков. условия нашли, добавили, поправили текст. спасибо!

Ответить

Бледный химик

Dmitry
1

Как говорится, 'чукча-не читатель, чукча - писатель' 

Ответить

Кирилл Виноградов

Константин
1

Эмейзинг честно

Ответить

Даба-Самбу Дамдинов

4

Прям МММ какой-то - минус 33% годовых

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Хозяин

2

Вот несколько вариантов ответа:
- прототип потерялся
- прототип утонул
- прототип уничтожен в ходе испытаний

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Sergei Tikson

Хозяин
6

Локнут такой прототип удаленно и у себя отметят, что конкретный разработчик обладает повышенной хитрожопостью :)

Ответить

Nikolay Kapustin

Sergei
0

Он на ебае потом через 5 лет отобъется

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Павел Евграфович

Хозяин
2

В России бы прокатило «утеряно при переезде». Прокатывает даже для налоговой 😆 

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Ilya Proklov

1

Как будет если это требование игнорировать?

Ответить

Pavel Pokrovsky

Ilya
2

Будет стыдно

Ответить

Andrey Smalkov

1

Странная тема с возвратом. Возможно попадает под программу утилизации и уменьшение налоговой базы для компании. В противном случае не понятно зачем весь этот процесс по возврату и вовлечению огромного количества сотрудников.

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Павел Евграфович

Andrey
0

Как минимум, есть причина – не оставлять на рынке большого количества сырых, недоделанных прототипов. Не портить этим культовый статус.

Ответить

Andrei Apanasik

1
Ответить

Mihael Isaev

Andrei
0

Деньги - ничто, жажда - все 😁 те кто купил эту шляпу знали на что шли )

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Angel Vivaldi

0

Интересно, а есть же изначальное соглашение, может быть стоит его почитать? Слабо верится что вот так вот просто взяли и попросили вернуть, без оговоренных до этого условий.

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Действующий утюг

0

Think Different

А вообще интересно, что они с этим барахлом делать собрались... Разве что восстанавливать и продавать в обычном режиме? 🤔

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