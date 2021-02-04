FT: Великобритания и ЕС начнут расследование сделки Nvidia и ARM на $40 млрд по требованию конкурентов Статьи редакции
После сделки Nvidia начнёт выдвигать невыгодные условия, а ARM потеряет независимость, опасаются конкуренты.
Официальные представители в ЕС и Великобритании сказали FT, что поскольку процессоры ARM используют большинство участников рынка, необходимо серьёзное изучение сделки.
Расследование может привести к запрету, сказал один из источников издания, знакомый с ситуацией. Другие заверили, что сделку всё равно разрешат либо безоговорочно, либо с некоторыми уступками.
Компании объявили о сделке в сентябре 2020 года: Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров ARM за $40 млрд у японского холдинга Softbank. На закрытие сделки и получение одобрения регуляторов стороны рассчитывали потратить 18 месяцев.
Arm был независимым поставщиком технологий, его изделия в своих продуктах используют Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другие. Представитель одного из конкурентов Nvidia опасения, что компания будет использовать Arm, чтобы поставить в невыгодное положение других и усовершенствовать свои собственные технологии.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг опроверг эти опасения в письме FT. Он заявил, что Nvidia будет поддерживать модель открытого лицензирования Arm. «У нас нет намерения "задушить" или отказать в поставке Arm какому-либо клиенту» , — сказал он.
Расследование всё ещё находится на предварительной стадии. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании попросило представителей индустрии высказать свое мнение и пообещало начать официальное расследование в ближайшие месяцы. Официально документы в Брюсселе не поданы, пишет FT. Сделку критикуют также в США и Китае, отмечает издание.
Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер: он запустил общественную кампанию «Спасите Arm» и написал письмо премьер-министру Великобритании, в котором заявил, что покупка повлияет на занятость в стране, бизнес-модель компании и будущее экономической независимости Великобритании от США.
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