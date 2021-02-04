После сделки Nvidia начнёт выдвигать невыгодные условия, а ARM потеряет независимость, опасаются конкуренты.

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Официальные представители в ЕС и Великобритании сказали FT, что поскольку процессоры ARM используют большинство участников рынка, необходимо серьёзное изучение сделки.

Расследование может привести к запрету, сказал один из источников издания, знакомый с ситуацией. Другие заверили, что сделку всё равно разрешат либо безоговорочно, либо с некоторыми уступками.

Компании объявили о сделке в сентябре 2020 года: Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров ARM за $40 млрд у японского холдинга Softbank. На закрытие сделки и получение одобрения регуляторов стороны рассчитывали потратить 18 месяцев.

Arm был независимым поставщиком технологий, его изделия в своих продуктах используют Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другие. Представитель одного из конкурентов Nvidia опасения, что компания будет использовать Arm, чтобы поставить в невыгодное положение других и усовершенствовать свои собственные технологии.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг опроверг эти опасения в письме FT. Он заявил, что Nvidia будет поддерживать модель открытого лицензирования Arm. «У нас нет намерения "задушить" или отказать в поставке Arm какому-либо клиенту» , — сказал он.

Расследование всё ещё находится на предварительной стадии. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании попросило представителей индустрии высказать свое мнение и пообещало начать официальное расследование в ближайшие месяцы. Официально документы в Брюсселе не поданы, пишет FT. Сделку критикуют также в США и Китае, отмечает издание.