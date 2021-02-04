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Техника
Рая Хачатрян

Дюжина камер и дисплей 8K: The Information рассказало о разработке Apple гарнитуры смешанной реальности Статьи редакции

Пока у компании проблемы — цена на очки слишком высокая и непонятно, для какой они аудитории, пишет издание.

3 3 комментария
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Компания разрабатывает очки смешанной реальности — с помощью камер они будут передавать пользователю видео реального мира и дополнят её элементами виртуального, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с разработкой. Её могут выпустить уже в 2022 году.

У гарнитуры под кодовым названием N301 будет больше дюжины камер для отслеживания движений рук, глаз и съемки видео, дисплей 8K со сверхвысоким разрешением и технология отслеживания взгляда. Очки полностью блокируют периферийное зрение, чтобы внешний свет не попадал в поле зрения пользователя, заявил источник, знакомый с продуктом.

Apple разрабатывает несколько технологий для управления гарнитурой, например, компания может представить наперсток для пальца, пишет издание. Неизвестно, планирует ли Apple поставлять это устройство вместе с очками или продавать его отдельно.

Издание посмотрело внутренние изображения Apple, на которых прототип 2020 года: в них видны сменные повязки на голову. The Information воссоздало изображение прототипа.

Гарнитура от Apple будет стоить дороже, чем у большинства конкурентов. В 2020 году компания обсуждала возможную цену в $3000, заявил источник издания. Цены шлемов виртуальной реальности Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony, варьируются от $300 до $1000, но гарнитура смешанной реальности от Microsoft HoloLens стоит около $3500.

Из-за высокой цены в компании предполагают ограненное число поставок — всего около 250 тысяч единиц гарнитуры в первый год выпуска, но планы могут измениться, отметил источник. В январе об этом говорили источники Bloomberg — они заявили, что Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своём магазине.

Пока непонятно, на кого рассчитано устройство и с какой целью люди будут использовать его, пишет The Information. Вероятно, компания сфокусируется на играх, но по словам собеседника издания, пользователи также получат доступ к приложениям для повышения производительности и образования. Издание отмечает, что это пока молодая ниша и неясно, какими темпами будет расти количество клиентов.

Компания обратилась к тайваньскому Pegatron, который занимается производством iPhone и iPad для Apple, для сборки гарнитуры, говорит собеседник издания. Тем не менее, продукт сложный и рискованный, поэтому Apple может отложить его выпуск.

Представитель Apple отказался комментировать эту информацию. Pegatron не ответил на запрос о комментарии.

По данным издания, Apple также работает над парой умных очков, предназначенных для наложения виртуальных объектов на реальный мир человека. Устройство может выйти в 2023 году — сейчас у него серьезные технические проблемы.

#новость #apple

3 3 комментария
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3 комментария
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Eugene Danilov

1

Пока непонятно, на кого рассчитано устройство

На лыжников же

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KINCH

0

Хочу мастурбатор от Apple. 

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Denis G

0

 Неизвестно, планирует ли Apple поставлять это устройство вместе с очками или продавать его отдельно.

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