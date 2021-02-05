Xiaomi показала смартфон с экраном вместо граней, без физических кнопок и портов Статьи редакции
Это концептуальное устройство, которое может не поступить на массовый рынок.
Китайская компания называет смартфон устройством с четырёхгранным «экраном-водопадом».
Его основное отличие — отсутствие любых портов и физических кнопок. Производитель считает, что с развитием беспроводных зарядок, сенсоров, камер под дисплеями и eSIM, именно за такой формой будущее устройств. Какие-либо детали о характеристиках и возможной стоимости устройства не сообщаются.
В Xiaomi расказали The Verge, что устройство уже выпустили и ипользовали внутри компании. Однако это концептуальный смартфон, который может никогда не появиться в открытой продаже, отмечает издание.
В 2019 году Xiaomi показывала смартфон с «обёрнутым» вокруг корпуса экраном. У него была камера на 108 МП, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, аккумулятор ёмкостью 4050 мАч. Это также был концепт, но компания планировала выпустить ограниченную серию по цене 19 990 юаней (около 231,5 тысяч рублей по курсу на 5 февраля).
убогая азиатщина)
Поясните, какие именно азиатские элементы дизайна и черты вы увидели на видео (кроме китайского письма и надписи Сяоми)?
Эппл до сих пор не слышал даже про отпечаток в экране, не то, что камеру. В масочный режим их face id, как fail id.
(Пишу с iphone 📲)
Бла бла. Куча смартфонов где есть и фейс и тач. Они ясновидящие? Или выпуская последнюю модель в сентябре 2020 надо быть ясновидящим?))))
Назовите хотя бы один. Подсказка: не существует. Face unlock это не Face ID
Какая разница, какие слова после слова фейс?
Технологии разные :)
По-твоему модель разрабатывается за пару месяцев?🤔
Ну у других как получается и фейс и тач иметь, давая удобство и безопасность? Пишу с айфона, не хейтер)
Сяоми: выпускает рендер смартфона, который может никогда не появиться на рынке.
Школьники: Эпол опять обосрался, ясно
Эппл сделал неудобство, когда убрал тач, вместо встройки его в экран.
на практике - лучше не в экран, а в кнопку включения, это вот реально удобно
классно, что они знают английский и читали инсайды о видении Джони Айва, который хотел, чтобы iPhone X ещё в 2017 был беспортовый :)
Может они и читают инсайды с 2017, но при этом только они смогли воплотить этот концепт)
Надо будет посмотреть на деле, если будет адекватно работать, то почему нет
Поэтому и не выпустили, что дорогой больно получился. Наши люди всё же привыкли к телефонам из этой страны не дороже 40 тысяч.
Не люблю прозрачные чехлы.
Первое падение даже с высоты футбольного мяча может стать для этого экрана последним. Хороший способ избавиться от 200.000руб.
А как звук наушников убавить если телефон в кармане лежит? Как перезагрузить его если глючит? (а сяоми бывает глючит)
1. Сенсорными кнопками самих наушников
2. Можно прикрутить к акселерометру специальный ритм тряски - потряс - перезагрузил 😉 как на vc
Случайности могут быть. Хотя, если запрограммировано на танец с бубном, то нет)
Выглядит не плохо, но так как на андройде, все равно будет не очень, если бы они под свои продукты сделали единую экосистему, то это было бы интересно, при учете всего что под их брендом выходит
На андройде не делается экосистема?
делается, но это все равно не то, у них есть компы, телефоны, колонки и прочее, это было бы удобно для пользователей
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