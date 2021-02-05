Это концептуальное устройство, которое может не поступить на массовый рынок.

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Китайская компания называет смартфон устройством с четырёхгранным «экраном-водопадом».

Его основное отличие — отсутствие любых портов и физических кнопок. Производитель считает, что с развитием беспроводных зарядок, сенсоров, камер под дисплеями и eSIM, именно за такой формой будущее устройств. Какие-либо детали о характеристиках и возможной стоимости устройства не сообщаются.

В Xiaomi расказали The Verge, что устройство уже выпустили и ипользовали внутри компании. Однако это концептуальный смартфон, который может никогда не появиться в открытой продаже, отмечает издание.