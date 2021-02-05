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Техника
Таня Боброва

Xiaomi показала смартфон с экраном вместо граней, без физических кнопок и портов Статьи редакции

Это концептуальное устройство, которое может не поступить на массовый рынок.

35 35 комментариев
2500 просмотров

Китайская компания называет смартфон устройством с четырёхгранным «экраном-водопадом».

Его основное отличие — отсутствие любых портов и физических кнопок. Производитель считает, что с развитием беспроводных зарядок, сенсоров, камер под дисплеями и eSIM, именно за такой формой будущее устройств. Какие-либо детали о характеристиках и возможной стоимости устройства не сообщаются.

В Xiaomi расказали The Verge, что устройство уже выпустили и ипользовали внутри компании. Однако это концептуальный смартфон, который может никогда не появиться в открытой продаже, отмечает издание.

В 2019 году Xiaomi показывала смартфон с «обёрнутым» вокруг корпуса экраном. У него была камера на 108 МП, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, аккумулятор ёмкостью 4050 мАч. Это также был концепт, но компания планировала выпустить ограниченную серию по цене 19 990 юаней (около 231,5 тысяч рублей по курсу на 5 февраля).

#новость #xiaomi

35 35 комментариев
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35 комментариев
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Roman Perfilyev

–15

убогая азиатщина)

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NIKITA KOROLEV

Roman
18

Базара мало, в России то лучше телефоны делают. Патриот хуев.

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Алексис Второй

Roman
10

Поясните, какие именно азиатские элементы дизайна и черты вы увидели на видео (кроме китайского письма и надписи Сяоми)?

Ответить

Sergey Ontime

4

Эппл до сих пор не слышал даже про отпечаток в экране, не то, что камеру. В масочный режим их face id, как fail id.

(Пишу с iphone 📲)

Ответить

Павел

Sergey
2

В масочный режим их face id, как fail id

Действительно, ведь любая компания при проектировании своих смартфонов должна учитывать пандемии и стихийные бедствия.

Ответить

Sergey Ontime

Павел
1

Бла бла. Куча смартфонов где есть и фейс и тач. Они ясновидящие? Или выпуская последнюю модель в сентябре 2020 надо быть ясновидящим?))))

Ответить

Григорий Иоффе

Sergey
0

Назовите хотя бы один. Подсказка: не существует. Face unlock это не Face ID 

Ответить

Sergey Ontime

Григорий
1

Какая разница, какие слова после слова фейс?

Ответить

Евгений Дмитриев

Sergey
0

Технологии разные :)

Ответить

Sergey Ontime

Евгений
0

И что, что технологии разные? Эппл не могёт, что ли?

Ответить

Gennady

Григорий
0

Погодите, S9+ по радужной оболочке разблокировать умеет, там и лицо не надо видеть целиком.

Ответить

Roman Kuznetsov

Gennady
0

Это первыми сделали Nokia ещё в Lumia 950, а это 2015 год

Ответить

Евгений Дмитриев

Sergey
0

По-твоему модель разрабатывается за пару месяцев?🤔

Ответить

Sergey Ontime

Евгений
0

Ну у других как получается и фейс и тач иметь, давая удобство и безопасность? Пишу с айфона, не хейтер)

Ответить

Сергей Щукин

Павел
0

Да, дейсивительно, должна.
В разработке ПО это называется edge cases

Ответить

Максим Мильгаузен

3

Сяоми: выпускает рендер смартфона, который может никогда не появиться на рынке.
Школьники: Эпол опять обосрался, ясно

Ответить

Sergey Ontime

Максим
0

Эппл сделал неудобство, когда убрал тач, вместо встройки его в экран.

Ответить

Макс Линдерман

Sergey
0

на практике - лучше не в экран, а в кнопку включения, это вот реально удобно

Ответить

true iBegginer

1

классно, что они знают английский и читали инсайды о видении Джони Айва, который хотел, чтобы iPhone X ещё в 2017 был беспортовый :)

Ответить

Пётр Сдобин

true
1

Может они и читают инсайды с 2017, но при этом только они смогли воплотить этот концепт)

Ответить

Пётр Корниенко

1

Надо будет посмотреть на деле, если будет адекватно работать, то почему нет

Ответить

Санан Фатуллазаде

1

Мне нравится, хотел бы себе такой)))

Ответить

Известный Артем

0

Что за время? Не по Питеру..
@Denis Shiryaev 

Ответить

Артемий Марусев

0

Поэтому и не выпустили, что дорогой больно получился. Наши люди всё же привыкли к телефонам из этой страны не дороже 40 тысяч.

Ответить

Анар FS

0

Не люблю прозрачные чехлы.

Ответить

Sergey Ontime

Анар
–1

Держите в курсе))

Ответить

Алексей Моисеев

0

Первое падение даже с высоты футбольного мяча может стать для этого экрана последним. Хороший способ избавиться от 200.000руб.

Ответить

Igor Alexandrov

0

А как звук наушников убавить если телефон в кармане лежит? Как перезагрузить его если глючит? (а сяоми бывает глючит)

Ответить

Sergey Ontime

Igor
0

Наверное, сенсорное реагирование будет.

Ответить

Сергей Щукин

Igor
0

1. Сенсорными кнопками самих наушников

2. Можно прикрутить к акселерометру специальный ритм тряски - потряс - перезагрузил 😉 как на vc

Ответить

Sergey Ontime

Сергей
0

Случайности могут быть. Хотя, если запрограммировано на танец с бубном, то нет)

Ответить

Alexey Tykhonov

0

3000 долларов. Ждем в клипах прогрессивных рэперов.

Ответить

Эдуард Чистяков

–1

Выглядит не плохо, но так как на андройде, все равно будет не очень, если бы они под свои продукты сделали единую экосистему, то это было бы интересно, при учете всего что под их брендом выходит

Ответить

Sergey Ontime

Эдуард
0

На андройде не делается экосистема?

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Эдуард Чистяков

Sergey
–1

делается, но это все равно не то, у них есть компы, телефоны, колонки и прочее, это было бы удобно для пользователей

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