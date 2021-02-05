В планах включить её и на других устройствах с Android.

Функция появится в приложении в марте. Чтобы измерить частоту дыхания, необходимо направить фронтальную камеру телефона на голову и верхнюю часть туловища, а для измерения пульса — положить палец на заднюю камеру.

В компании отмечают, что измерения не предназначены для медицинской диагностики или оценки состояния здоровья, но могут быть полезны для людей, использующих Google Fit для отслеживания и улучшения самочувствия. После измерения данные можно сохранить в приложении.

Похожие функции есть у Samsung — в 2018 году компания представила приложение для определения артериального давления и уровня стресса. В 2020 году Xiaomi добавила в приложение MIUI Health возможность измерять пульс с помощью камеры.