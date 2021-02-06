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Техника
Евгения Евсеева

Apple изменила условия возврата тестовых комплектов Mac mini и предложила скидку в $500 вместо $200 Статьи редакции

Из-за жалоб разработчиков.

  • Разработчики пожаловались на размер скидки, которую Apple предоставила взамен на возврат тестовых комплектов Mac mini, и временные ограничения, так как использовать купон необходимо до 31 мая 2021 года, пишет MacRumors.
  • После этого Apple изменила условия возврата и увеличила скидку до $500 на покупку Mac на процессоре M1 или любого другого продукта Apple. Также компания увеличила сроки — воспользоваться купоном можно до конца 2021 года.
  • Apple рассылала комплекты в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки.
  • В начале февраля 2021 года Apple попросила разработчиков вернуть Mac mini, которые те купили для тестов, и предложила взамен купоны на $200.
  • По условиям программы, Apple изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и после их будет необходимо вернуть.

#новость #apple

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Константин Полухтин

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Отвечаю, это потому что в комментариях прошлой новости их так смачно опустили VCшники)

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