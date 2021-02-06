Apple изменила условия возврата тестовых комплектов Mac mini и предложила скидку в $500 вместо $200 Статьи редакции
Из-за жалоб разработчиков.
- Разработчики пожаловались на размер скидки, которую Apple предоставила взамен на возврат тестовых комплектов Mac mini, и временные ограничения, так как использовать купон необходимо до 31 мая 2021 года, пишет MacRumors.
- После этого Apple изменила условия возврата и увеличила скидку до $500 на покупку Mac на процессоре M1 или любого другого продукта Apple. Также компания увеличила сроки — воспользоваться купоном можно до конца 2021 года.
- Apple рассылала комплекты в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки.
- В начале февраля 2021 года Apple попросила разработчиков вернуть Mac mini, которые те купили для тестов, и предложила взамен купоны на $200.
- По условиям программы, Apple изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и после их будет необходимо вернуть.
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1 комментарий
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Отвечаю, это потому что в комментариях прошлой новости их так смачно опустили VCшники)
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