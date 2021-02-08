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Техника
Евгений Делюкин

PCWorld: Intel провела «тщательно разработанные» тесты Core i7 против Apple M1, в которых побеждает конкурента Статьи редакции

Спустя три месяца после выхода устройств на базе M1.

8 8 комментариев
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TechRadar

Издание PCWorld опубликовало слайды презентации Intel. В них производитель показывает, что ноутбуки на базе Core i7 11-го поколения превосходят MacBook Air и MacBook Pro с чипом M1.

PCWorld называет презентацию «тщательно разработанной» и считает, что Intel выделила в ней наиболее «узкие» места, в которых может выиграть. Среди них:

  • Конвертирование презентаций PowerPoint в PDF и работа с макросами в Excel.
  • Обработка фото нейросетями.
  • Сертификация Intel Evo для «качественных» ноутбуков.
  • Совместимость с большим числом приложений и устройств.
  • «Гигантское количество игр».

Быстрее в Excel и при работе с фото

Core i7-1185G7 может сравниться с M1 в MacBook Pro или значительно превзойти его по производительности как в нативных, так и в портированных приложениях, указывает Intel. Например, чип Intel в 2,3 раза быстрее при экспорте презентации PowerPoint в PDF и некоторых макросах Excel.

Компания отмечает, что PowerPoint и другие проверенные приложения нативно работают на обеих системах.

Также процессор Intel обогнал Apple M1 в приложении Gigapixel AI для улучшения фотографий. Некоторые задачи в приложении на базе машинного обучения выполняются в шесть раз быстрее.

PCWorld считает, что «результаты вполне реальны», но заметило, что приложение при работе использует аппаратное ускорение процессоров Intel.

Если приложение оптимизировано под процессор, оно получит огромный прирост производительности. Такая же «магия» у смартфонов Apple, благодаря которой они так долго могут работать и не тормозить.

PCWorld

Что касается обработки видео, Intel считает: Core i7 примерно в 1,12 раза быстрее, чем M1, в преобразовании 4K AVC в формат HEVC/H.265.

Также чип Intel лидирует в Adobe Premiere Pro. Компания сравнила его с бета-версией приложения для M1 и подчеркнула, что некоторые важные функции сервисов Adobe не поддерживаются на платформе Apple.

Mac не идеален для игр, так как на Windows больше библиотека

В игровых тестах нет явного лидера, в некоторых побеждает M1. Но Intel подчеркнула, что «экосистема Windows и процессоров Intel предлагает гигантскую библиотеку игр».

Она не только опубликовала список популярных игр, которые не работают на MacBook M1, но и выставила их на общий график, где M1 получил 0 кадров.

MacBook не пройдёт сертификацию Intel: он «слишком медленный»

Программа сертификации Intel Evo призвана улучшить производительность ноутбука в «областях, критичных для пользователей». Например, при работе с видео и фото.

Intel утверждает, что если бы Apple предоставила на сертификацию MacBook наравне с Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI или Acer, она бы не прошла тесты.

Компания заявляет, что M1 слишком медленно выполняет задачи, которые и без того раздражают пользователей:

  • Переключение на календарь в Outlook.
  • Запуск видеоконференций Zoom.
  • Открытие меню изображения в PowerPoint.

Разницы в автономной работе практически нет, считает Intel

Официально Apple говорит, что MacBook на базе M1 проработает до 18 часов при просмотре FullHD-видео в Apple TV с яркостью «Восемь положений вверх». А с открытыми 25 «популярными сайтами» — до 15 часов при тех же «восьми кликах».

Intel сравнила MacBook Air M1 с Acer Swift 5 с Core i7-1165G7, и тесты показали примерный паритет. MacBook Air продержался 10 часов 12 минут, а Acer Swift 5 — 10 часов 6 минут.

Но ключевое отличие в том, что Intel использовала на MacBook браузер Safari для просмотра Netflix с другими открытыми вкладками и яркостью в 250 нит.

Тогда как на Acer заменила браузер на Chrome, сохранив яркость и Netflix. По словам Intel, 8 кликов яркости на MacBook Air составляет около 125 нит яркости, что «довольно тускло» для просмотра видео.

PCWorld согласилась, что 125 нит — «довольно нелепая яркость для тестирования видео». Глупо смотреть фильм на ноутбуке, снизив яркость настолько, что изображения не видно, отметило издание.

PCWorld допускает, что приложение Apple TV может быть оптимизировано лучше Safari, но в то же время «трудно поверить, что Safari плохо оптимизирован».

MacRumors также замечает, что Intel в тестах использует разные процессоры и устройства. Например, в тестах производительности выбран более мощный Core i7, который сравнивается с M1 в MacBook Pro, тогда как в тесте батареи MacBook Pro заменили на MacBook Air.

На M1 не работает периферия

Intel указала на другие серьёзные недостатки MacBook Pro. Например, к нему нельзя подключить второй монитор через док-станцию Thunderbolt.

Тогда как ПК на базе Intel может не только работать с несколькими мониторами, но и геймпадами, игровыми гарнитурами, внешними видеокартами, графическими планшетами Wacom. Также устройства с Intel поддерживают плагины для Ableton, Avid Pro Tools, FL Studio и многих других приложений.

Права ли Intel

Журналисты PCWorld в целом считают, что Intel могла подобрать удачные тесты, в которых чипы действительно не уступают или превосходят Apple M1. Но, как и их коллеги из Tom’s Hardware, уточняют: ко всем тестам от производителей следует относиться с недоверием.

Обозреватель Apple Джейсон Снелл раскритиковал тесты Intel и назвал их «недружелюбными» по отношению к M1.

Несогласованные тестовые платформы, плавающие аргументы, пропущенные данные и не такой уж слабый запах отчаяния. Выпущенный процессор M1 — это чип начального уровня для базовых систем.

Поэтому у Intel есть лишь небольшое окно, чтобы показать сравнимые результаты. После того, как появятся более производительные процессоры Apple, провернуть подобное (подобрать удачные тесты — vc.ru) Intel будет куда сложнее.

Джейсон Снелл

The Verge также отмечает, что большинство тестов — нестандартные для отрасли и «явно выбраны в пользу чипов Intel». А для теста автономности компания даже заменила MacBook Pro на MacBook Air, который работает меньше. Это позволило Intel выиграть, но разница с Air — шесть минут.

Более того тесты Intel не охватывают «опыта использования» устройства на базе M1, пишет издание. Например, новые MacBook бесшумны в большинстве задач, а MacBook Air и вовсе безвентиляторный, время работы у них больше, а совместимость с ПО выглядит «надёжной».

«Переход Apple на собственные процессоры прошел на удивление плавно, а ведь это только первое поколение чипов, которые появились на рынке», — заключает The Verge.

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#intel #apple #macbook #m1 #процессоры

8 8 комментариев
1
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8 комментариев
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Павел Евграфович

4

На хабре уже делали сегодня разбор. Вкратце, очень сильное передёргивание со стороны Интел. На тест производительности берут один чип, а на тест энергоэффективности – другой. В заслугу процессорам intel ставят заслуги Windows. Не говоря уже о том, что они состязаются с первым, самым медленным чипом M1 из серии. Какая-то истерика сотстороны Intel, как в истории с AMD Ryzen.

Вот подробности этого тестирования, уже сделали разбор косяков.

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Andreas Lapueros

Павел
3

Интел просто уже пустился в откровенное враньё, т.к. больше козырей не осталось. Но все всё понимают. И теперь это не только технологические потери, но и репутационные - и производители ПК теперь могут ооочень сильно задуматься, а будут ли покупать их ноутбуки с (теперь уже) зашкварным значком Intel inside

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Tworog busy

3

В своём же исследовании они подводят к тому, что процессоры M1, практически, не уступают i7🤷‍♂️

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Evgeny Safonov

Tworog
0

При чем последним. 

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Прозрачный пистолет

2

Похоже, новый глава Intel, увы, тоже дальновидностью не блещет: интересно, что он собирается делать после выхода М2? 🤭

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Andreas Lapueros

Прозрачный
1

Они просто уже пустились на откровенную ложь и мухлёж от отчаяния. Потому что терять нечего. Имхо мы видим последние муки умирающего гиганта.

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Andreas Lapueros

2

Интел дико лопухнулись. Они проигрывают даже AMD, куда уж им там до Apple. Даже если учесть всю ложь и мухлёж который они там сделали в "тестах" (типа топовый проц VS проц начального уровня, энергопотребление на одном а перформанс на другом и т.п.) - даже с учетом этого, вся их статья выглядит как [тщетная] попытка аутсайдера догнать лидера. Извини Интел, но ты спёкся еще году в 2012 примерно.

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Roman Moskovskiy

1

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