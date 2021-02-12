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Техника
Рая Хачатрян

Исследование: поставки китайских Huawei и Xiaomi в Россию упали на 26% и 20% за год Статьи редакции

Выросли Samsung и Apple.

Всего в страну поставили 7,7 млн устройств Huawei и 5,9 млн Xiaomi. В 2021 году доля Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (Oppo, Vivo, Realme) в России может снизиться до 25%, если США продолжат вводить санкции против них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт аналитиков GS Group.

«Коммерсантъ»

В 2020 году общая доля этих китайских брендов в поставках составила 47%. По данным GS Group, за год в Россию ввезли на 10% меньше телефонов — всего 43,3 млн штук. Долю рынка могла увеличиться у Samsung, которая в 2020 году поставила в Россию на 7% больше смартфонов — более 11 млн, и у Apple, которая увеличила продажи на 17% — до 4 млн устройств.

Одной из причин снижения доли китайских производителей в России эксперты называют санкции США: у Huawei из-за них возникли проблемы с поставкой комплектующих, а Google перестала сотрудничать с компанией. В январе 2021 года власти США включили Xiaomi в черный список из-за возможных связей с военными Китая. Но проблем как у Huawei у компании нет: единственное ограничение — американцы не могут инвестировать в компанию.

В GS Group полагают, что правительство США может предъявить претензии и к BBK Electronics (занимает 4,2% российского рынка). Сейчас бренды компании занимают 20% глобального рынка и усиливает влияние, из-за чего на него могут «обратить внимание», поясняет руководитель GS Group Александр Сурков.

#новость #huawei #xiaomi

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4 комментария
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Airat Kafman

1

Скорее всего суть в том, что сильно просела международная почта, по которой и шел немалый поток всяких Сяоми. Ну с Хуавеем понятно - люди боятся страшилок про Гугл Сервисы. Поэтому 2020 год - был годом ритейла.

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Michael Petrov

Airat
2

причем тут почта? это ж считают белые поставки, а не частников

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Rash Beats

0

Серовозы как процветали , так и процветают

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Pavel Natalia Selivanovi

Rash
0

Даже по пищевой продукции есть такой тренд

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