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Техника
Рая Хачатрян

Исследование: поставки китайских Huawei и Xiaomi в Россию за год упали на 26% и 20% соответственно Статьи редакции

Выросли Samsung и Apple.

Всего в страну поставили 7,7 млн устройств Huawei и 5,9 млн Xiaomi. В 2021 году доля Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (Oppo, Vivo, Realme) в России может снизиться до 25%, если США продолжат вводить санкции против них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт аналитиков GS Group.

«Коммерсантъ»

В 2020 году общая доля этих китайских брендов в поставках составила 47%. По данным GS Group, за год в Россию ввезли на 10% меньше телефонов — всего 43,3 млн штук. Долю рынка могла увеличиться у Samsung, которая в 2020 году поставила в Россию на 7% больше смартфонов — более 11 млн, и у Apple, которая увеличила продажи на 17% — до 4 млн устройств.

Одной из причин снижения доли китайских производителей в России эксперты называют санкции США: у Huawei из-за них возникли проблемы с поставкой комплектующих, а Google перестала сотрудничать с компанией. В январе 2021 года власти США включили Xiaomi в черный список из-за возможных связей с военными Китая. Но проблем как у Huawei у компании нет: единственное ограничение — американцы не могут инвестировать в компанию.

В GS Group полагают, что правительство США может предъявить претензии и к BBK Electronics (занимает 4,2% российского рынка). Сейчас бренды компании занимают 20% глобального рынка и усиливает влияние, из-за чего на него могут «обратить внимание», поясняет руководитель GS Group Александр Сурков.

#новость #huawei #xiaomi

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Airat Kafman

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Скорее всего суть в том, что сильно просела международная почта, по которой и шел немалый поток всяких Сяоми. Ну с Хуавеем понятно - люди боятся страшилок про Гугл Сервисы. Поэтому 2020 год - был годом ритейла.

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Michael Petrov

Airat
13

причем тут почта? это ж считают белые поставки, а не частников

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Юрий Глотов

Airat
4

Не раз сталкивался, что люди покупали Хуавей и недоумевали, а где ютубчик? А вы говорите страшилки.

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Александр Тцев

Airat
0

магазины с алиэкспресс, если речь про них, везут в черную и как правило декларируют совсем не телефоны, а какой нибудь gift, стоимостью 10$ )

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feinrir1

Александр
0

Сейчас это уже почти без разницы, какую стоимость продавец указывает на коробке. Али начала более тесное сотрудничество с нашими органами. Например, пошлина на уплату за телефон стоимостью выше 200 евро, появляется в личном кабинете почты России, хотя телефон ещё даже не покинул пределы Китая. 

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L A

4

очень похоже, что новость надо читать наоборот.
Поставки упали, а продажи нет.
Вывод: серовозы

PS беспошлинный лимит при всей простоте оплаты конечно тоже сделал своё дело в том смысле что продажи суммарно хотябы  "не растут"

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Nesterov Igor

3

Доходы падают, а продажи  эпл растут...
В кредит выходит берут, все больше на последнее? 

Ответить

Rash Beats

2

Серовозы как процветали , так и процветают

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Rash
0

Даже по пищевой продукции есть такой тренд

Ответить

xxx xxx

1

Продуктовые карточки вводить хотят, тонущим в дерьме телефоны не нужны. 

Ответить

Виталий Воробьев

xxx
2

По этому растут продажи apple и самсунг?

Ответить

Bet Papa

Виталий
3

Он не знал куда вставить продуктовые карточки, поэтому вставил их сюда

Ответить

xxx xxx

Bet
2

Да дружок, мне больно видеть вокруг толпы людей, считающих каждую копейку и тех кто довёл богатую страну до этого считаю преступниками, надеюсь скоро подавятся.

Ответить

xxx xxx

Виталий
2

Я вижу тренд на падение продаж, и уверен, что дальше будет стабильно хуже. Если кто-то в таких условиях что-то продаёт , я рад за них. Людей у которых денег хватает на всё что хочется пока хватает , но их ряды редеют, и может скоро тут и рынка для телефонов за сотку не будет.

Ответить

Leo Uvarov

Виталий
0

где они растут?

Продажи новых iPhone в России сократились втрое
Около 48 тыс.
www.vedomosti.ru
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Serge Tikhonenko

1

Поднасрал Трамп Хуавею и К.

Ответить

Bobo Momo

Serge
0

Красава

Ответить

Ivan Zenkov

0

Кто у нас полноценно есть кроме Samsung и Apple? Вроде Huawei уже всё

Ответить

Виктор Булов

0

За понты переплачивать у некоторых в крови. Поэтому и покупают ужасный бюджетный Самсунг.

Ответить

Гала Перидоловна

Виктор
0

При чем тут понты? Если вы считаете, что офигеть как сэкономили, купив китайский ноунейм, который "не хуже iphone", то у меня для вас плохие новости. Он все же ни по железу, ни по времени поддержки ОС не сравнится с Samsung и тем более Apple. Ноунейм уже через год прекратит обновление ОС.

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