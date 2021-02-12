Исследование: поставки китайских Huawei и Xiaomi в Россию за год упали на 26% и 20% соответственно Статьи редакции
Выросли Samsung и Apple.
Всего в страну поставили 7,7 млн устройств Huawei и 5,9 млн Xiaomi. В 2021 году доля Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (Oppo, Vivo, Realme) в России может снизиться до 25%, если США продолжат вводить санкции против них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт аналитиков GS Group.
В 2020 году общая доля этих китайских брендов в поставках составила 47%. По данным GS Group, за год в Россию ввезли на 10% меньше телефонов — всего 43,3 млн штук. Долю рынка могла увеличиться у Samsung, которая в 2020 году поставила в Россию на 7% больше смартфонов — более 11 млн, и у Apple, которая увеличила продажи на 17% — до 4 млн устройств.
Одной из причин снижения доли китайских производителей в России эксперты называют санкции США: у Huawei из-за них возникли проблемы с поставкой комплектующих, а Google перестала сотрудничать с компанией. В январе 2021 года власти США включили Xiaomi в черный список из-за возможных связей с военными Китая. Но проблем как у Huawei у компании нет: единственное ограничение — американцы не могут инвестировать в компанию.
В GS Group полагают, что правительство США может предъявить претензии и к BBK Electronics (занимает 4,2% российского рынка). Сейчас бренды компании занимают 20% глобального рынка и усиливает влияние, из-за чего на него могут «обратить внимание», поясняет руководитель GS Group Александр Сурков.
Скорее всего суть в том, что сильно просела международная почта, по которой и шел немалый поток всяких Сяоми. Ну с Хуавеем понятно - люди боятся страшилок про Гугл Сервисы. Поэтому 2020 год - был годом ритейла.
Не раз сталкивался, что люди покупали Хуавей и недоумевали, а где ютубчик? А вы говорите страшилки.
магазины с алиэкспресс, если речь про них, везут в черную и как правило декларируют совсем не телефоны, а какой нибудь gift, стоимостью 10$ )
Сейчас это уже почти без разницы, какую стоимость продавец указывает на коробке. Али начала более тесное сотрудничество с нашими органами. Например, пошлина на уплату за телефон стоимостью выше 200 евро, появляется в личном кабинете почты России, хотя телефон ещё даже не покинул пределы Китая.
очень похоже, что новость надо читать наоборот.
Поставки упали, а продажи нет.
Вывод: серовозы
PS беспошлинный лимит при всей простоте оплаты конечно тоже сделал своё дело в том смысле что продажи суммарно хотябы "не растут"
Доходы падают, а продажи эпл растут...
В кредит выходит берут, все больше на последнее?
Серовозы как процветали , так и процветают
Продуктовые карточки вводить хотят, тонущим в дерьме телефоны не нужны.
По этому растут продажи apple и самсунг?
Я вижу тренд на падение продаж, и уверен, что дальше будет стабильно хуже. Если кто-то в таких условиях что-то продаёт , я рад за них. Людей у которых денег хватает на всё что хочется пока хватает , но их ряды редеют, и может скоро тут и рынка для телефонов за сотку не будет.
Поднасрал Трамп Хуавею и К.
За понты переплачивать у некоторых в крови. Поэтому и покупают ужасный бюджетный Самсунг.
При чем тут понты? Если вы считаете, что офигеть как сэкономили, купив китайский ноунейм, который "не хуже iphone", то у меня для вас плохие новости. Он все же ни по железу, ни по времени поддержки ОС не сравнится с Samsung и тем более Apple. Ноунейм уже через год прекратит обновление ОС.
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