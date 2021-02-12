CNBC: Qualcomm выступила против сделки Nvidia и Arm на $40 млрд Статьи редакции
В начале февраля регуляторы начали расследование сделки по требованию конкурентов.
- Qualcomm сообщила регуляторам США, ЕС, Великобритании и Китая, что у неё есть опасения по поводу покупки Nvidia Arm, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Qualcomm отказалась комментировать это заявление. Но по словам источников, компания связалась с регуляторами, так как считает, что именно они повлияют на итог расследования.
Расследование Федеральной торговой комиссии США (FTC) перешло на «вторую фазу», и американский регулятор попросил SoftBank, Nvidia и Arm предоставить дополнительную информацию, говорят два источника, знакомые со сделкой.
По словам источников, на выполнение этого запроса потребуется много времени. На этом этапе расследования FTC будет взаимодействовать с другими представителями индустрии, чтобы принять решение с опорой на их информацию.
- Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у японского холдинга Softbank в сентябре 2020 года. На закрытие сделки и получение одобрения регуляторов стороны рассчитывали потратить 18 месяцев.
- В начале февраля Financial Times сообщило, что Великобритания и ЕС начнут расследование сделки Nvidia и Arm на $40 млрд по требованию конкурентов — они опасаются, что сделки Nvidia начнёт выдвигать невыгодные условия, а ARM потеряет независимость.
- Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер: он запустил общественную кампанию «Спасите Arm» и написал письмо премьер-министру Великобритании, в котором заявил, что покупка повлияет на занятость в стране, бизнес-модель компании и будущее экономической независимости Великобритании от США.
Qualcomm в лоббировании 5g была замешана и сейчас здесь
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Про лоббирование 5g что можно было бы интересного почитать? Как то эту тему пропустил...
на юпупе смотрел видос ноунейма про это и не придавал значения думал просто теория заговора, через неделю после видоса данная индийская компания выпустила релиз про поставку 5g, если видос найду скину
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