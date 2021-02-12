Расследование Федеральной торговой комиссии США (FTC) перешло на «вторую фазу», и американский регулятор попросил SoftBank, Nvidia и Arm предоставить дополнительную информацию, говорят два источника, знакомые со сделкой.

По словам источников, на выполнение этого запроса потребуется много времени. На этом этапе расследования FTC будет взаимодействовать с другими представителями индустрии, чтобы принять решение с опорой на их информацию.

