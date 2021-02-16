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Техника
Таня Боброва

Закрывшийся производитель смартфонов Essential Энди Рубина передал права на бренд стартапу Карла Пея Статьи редакции

Essential с оценкой почти в $1 млрд выпустила только одно устройство и объявила о закрытии в начале 2020 года.

Компания Nothing сооснователя OnePlus стала единственным владельцем бренда смартфонов Essential одного из создателей Android Энди Рубина, пишет 9To5Google со ссылкой на документы в офисе интеллектуальной собственности Великобритании.

Компании подали заявку в ноябре 2020 года, а завершился процесс 6 января, уточняет издание. Теперь Nothing принадлежат товарные знаки, логотип и сам бренд Essential.

Переход интеллектуальной собственности не означает, что стартап Карла Пея обязательно выпустит смартфон, но это может произойти в ближайшем будущем, отмечает 9To5Google. В Nothing пока не ответили на запрос издания о комментарии.

  • Essential сообщил о прекращении работы в феврале 2020 года. С 2017 года компания выпустила только одно устройство — Essential Phone, которое плохо продавалось, писало The Verge. В том же году инвесторы оценивали стартап почти в $1 млрд.
  • Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021 года представил Nothing. Офис стартапа находится в Лондоне. Компания занимается разработкой беспроводных наушников и «умной» бытовой электроники. Среди её инвесторов — Alphabet, гендиректор Reddit Стив Хаффман и другие.
Essential Phone 2017 года The Verge

#новость #essential #nothing

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Роман Александров

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Nikita Kharchenko

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Фотографию вы вообще не лучшую выбрали если что.

Это отменённый продукт, не ушедший дальше концепта. У незнакомых с темой людей может возникнуть ощущение, что компания закрылась так как делала какую-то фриковатую хрень, а не телефоны.

Единственный телефон компании выглядел довольно симпатично, учитывая то, когда он вышел (2017 год, ещё до iPhone X).

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