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Техника
Таня Боброва

Производитель наушников Sennheiser начал искать партнёра для развития бизнеса потребительского аудио Статьи редакции

Немецкая компания хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике.

«У нас есть четыре бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications, микрофоны Neumann и Consumer Electronics. Во всех этих областях мы видим большой потенциал для роста, но для них характерны разные группы клиентов со своими требованиями, жизненные циклы продуктов и динамика рынка», — отметил согендиректор Андреас Зеннхайзер (Andreas Sennheiser).

Чтобы наилучшим образом использовать потенциал каждого из подразделений, компания сосредоточит собственные ресурсы на трёх направлениях, а для четвёртого — потребительского — найдёт партнёра. Переговоры с потенциальными инвесторами начнутся в ближайшее время, сообщила компания.

Sennheiser

В интервью немецкому изданию Handelsblatt основатели отметили, что компания остаётся семейной, поэтому иногда нужен партнёр, чтобы максимизировать потенциал роста.

Как пишет Handelsblatt, на потребительский сегмент в размере €393 млн пришлось 52% продаж в 2019 году. Сегмент профессиональной техники принёс €363 млн. В Sennheiser работает около 2800 сотрудников, половина из которых находится в Германии.

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Одни из немногих наушников, которые по качеству могут сравниться с наушниками CG Pods 5.0 от Вадима

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Project News

1

Пользуюсь 300 моделью, очень доволен; звук чистый; эргономика правильная, можно использовать по 5-6 часов не снимая, шумодава нет, но плотность амбрашур практически создаёт этот эффект.

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Для Сохранения

0

В последнее время требования к аудио сильно упали.
В ходу ужатый стриминг и неудобные простенькие приложения.
Ну и миниджеки поубирали.

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Глеб Щавлев

0

Последние лет 8 хожу с Зенхами CX серии. Ничего лучше пока не нашел по цене/качество. Те же, многими любимые jbl, по живучести и читаемости звука на столько уступают, что даже не смешно. Единственная реальная проблема зеннхайзер это дизайн...очень мало моделей с хорошим дизайном.

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