Производитель наушников Sennheiser начал искать партнёра для развития бизнеса потребительского аудио Статьи редакции
Немецкая компания хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике.
«У нас есть четыре бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications, микрофоны Neumann и Consumer Electronics. Во всех этих областях мы видим большой потенциал для роста, но для них характерны разные группы клиентов со своими требованиями, жизненные циклы продуктов и динамика рынка», — отметил согендиректор Андреас Зеннхайзер (Andreas Sennheiser).
Чтобы наилучшим образом использовать потенциал каждого из подразделений, компания сосредоточит собственные ресурсы на трёх направлениях, а для четвёртого — потребительского — найдёт партнёра. Переговоры с потенциальными инвесторами начнутся в ближайшее время, сообщила компания.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt основатели отметили, что компания остаётся семейной, поэтому иногда нужен партнёр, чтобы максимизировать потенциал роста.
Как пишет Handelsblatt, на потребительский сегмент в размере €393 млн пришлось 52% продаж в 2019 году. Сегмент профессиональной техники принёс €363 млн. В Sennheiser работает около 2800 сотрудников, половина из которых находится в Германии.
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Пользуюсь 300 моделью, очень доволен; звук чистый; эргономика правильная, можно использовать по 5-6 часов не снимая, шумодава нет, но плотность амбрашур практически создаёт этот эффект.
В последнее время требования к аудио сильно упали.
В ходу ужатый стриминг и неудобные простенькие приложения.
Ну и миниджеки поубирали.
Последние лет 8 хожу с Зенхами CX серии. Ничего лучше пока не нашел по цене/качество. Те же, многими любимые jbl, по живучести и читаемости звука на столько уступают, что даже не смешно. Единственная реальная проблема зеннхайзер это дизайн...очень мало моделей с хорошим дизайном.
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