Немецкая компания хочет полностью сосредоточиться на профессиональной технике.

«У нас есть четыре бизнес-подразделения: Pro Audio, Business Communications, микрофоны Neumann и Consumer Electronics. Во всех этих областях мы видим большой потенциал для роста, но для них характерны разные группы клиентов со своими требованиями, жизненные циклы продуктов и динамика рынка», — отметил согендиректор Андреас Зеннхайзер (Andreas Sennheiser).

Чтобы наилучшим образом использовать потенциал каждого из подразделений, компания сосредоточит собственные ресурсы на трёх направлениях, а для четвёртого — потребительского — найдёт партнёра. Переговоры с потенциальными инвесторами начнутся в ближайшее время, сообщила компания.

Sennheiser

В интервью немецкому изданию Handelsblatt основатели отметили, что компания остаётся семейной, поэтому иногда нужен партнёр, чтобы максимизировать потенциал роста.

Как пишет Handelsblatt, на потребительский сегмент в размере €393 млн пришлось 52% продаж в 2019 году. Сегмент профессиональной техники принёс €363 млн. В Sennheiser работает около 2800 сотрудников, половина из которых находится в Германии.