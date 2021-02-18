Apple начала нанимать инженеров для разработки технологии 6G — Bloomberg Статьи редакции
Эксперты говорят, что технология не появится раньше 2030 года, но Apple намерена участвовать в самых ранних этапах разработки.
В середине февраля компания разместила объявления о поиске инженеров-исследователей беспроводных систем, пишет Bloomberg. В вакансиях говорится, что инженеры будут работать над созданием технологии следующего поколения, «которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple». года
Они также будут участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологии 6G. В списках указаны должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего — там компания занимается разработкой беспроводных технологий и дизайном микросхем.
Представитель компании от комментариев отказалась. Из вакансий следует, что Apple намерена участвовать в разработке новой технологии на самых ранних этапах. Пока неясно, когда появится технология, но эксперты говорят, что это произойдёт не раньше 2030 года, отмечает Bloomberg.
В ноябре 2020 года Apple вступила в альянс Next G Alliance — он объединяет компании, которые работают над стандартами для 6G и других технологий следующего поколения. В альянсе состоят Google, HP, Intel и другие. Стандарты и сроки для 6G все еще нечетко определены, но некоторые аналитики говорят, что технология может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше, чем 5G.
Выпущенные в 2020 году iPhone 12 и 12 mini от Apple стали первыми в линейке компании, которые используют модемы 5G. Тем не менее, Apple была не первой, которая внедрила технологию в смартфоны: её определили Samsung, Xiaomi и другие.
Модемы 5G для Apple разработал американский Qualcomm. Для работы над технологией компании урегулировали двухлетний конфликт: в 2017 году Apple подала иск на Qualcomm из-за злоупотребления положением на рынке микрочипов, Qualcomm в ответ обвинила Apple в травле. В 2019 году компании достигли соглашения и договорились о сотрудничестве сроком на шесть лет.
В декабре 2020 года Bloomberg рассказало, что Apple работает над собственным модемом для смартфонов, который заменит чип от Qualcomm. У компании есть команда, которая занимается этим — это инженеры, перешедшие из Intel в 2019 году.
Какие бы частоты они не надумали использовать - у нас они уже используются военными 😸
5г чип ещё не всем поставили, а уже 6г.
Ок, записал Вас в очередь на установку 5G чипа, приедут завтра, в 12:00, поставят чип, даже не заметите.
Спасибо, что воспользовались нашей компанией!
Мне уже поставили. Официально, у вас же подделка
Не, у нас тоже официальные, прямая поставка с фабрики Билла Гейтса, на чипе его профиль выжжен и официальный девиз мирового правительства массонов, все как надо.
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
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