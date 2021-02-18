Эксперты говорят, что технология не появится раньше 2030 года, но Apple намерена участвовать в самых ранних этапах разработки.

{"id":210713,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg","title":"Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 6G \u2014 Bloomberg","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg&title=Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 6G \u2014 Bloomberg","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg&text=Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 6G \u2014 Bloomberg","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg&text=Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 6G \u2014 Bloomberg","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 6G \u2014 Bloomberg&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/210713-apple-nachala-nanimat-inzhenerov-dlya-razrabotki-tehnologii-6g-bloomberg","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 944 просмотров

В середине февраля компания разместила объявления о поиске инженеров-исследователей беспроводных систем, пишет Bloomberg. В вакансиях говорится, что инженеры будут работать над созданием технологии следующего поколения, «которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple». года

Они также будут участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологии 6G. В списках указаны должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего — там компания занимается разработкой беспроводных технологий и дизайном микросхем.

Представитель компании от комментариев отказалась. Из вакансий следует, что Apple намерена участвовать в разработке новой технологии на самых ранних этапах. Пока неясно, когда появится технология, но эксперты говорят, что это произойдёт не раньше 2030 года, отмечает Bloomberg.

В ноябре 2020 года Apple вступила в альянс Next G Alliance — он объединяет компании, которые работают над стандартами для 6G и других технологий следующего поколения. В альянсе состоят Google, HP, Intel и другие. Стандарты и сроки для 6G все еще нечетко определены, но некоторые аналитики говорят, что технология может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше, чем 5G.

Выпущенные в 2020 году iPhone 12 и 12 mini от Apple стали первыми в линейке компании, которые используют модемы 5G. Тем не менее, Apple была не первой, которая внедрила технологию в смартфоны: её определили Samsung, Xiaomi и другие.

Модемы 5G для Apple разработал американский Qualcomm. Для работы над технологией компании урегулировали двухлетний конфликт: в 2017 году Apple подала иск на Qualcomm из-за злоупотребления положением на рынке микрочипов, Qualcomm в ответ обвинила Apple в травле. В 2019 году компании достигли соглашения и договорились о сотрудничестве сроком на шесть лет.