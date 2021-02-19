Убирать лоток за ней не нужно.

{"id":210839,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat","title":"Panasonic \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430-\u043a\u043e\u0448\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0443\u043a\u0430\u0442\u044c","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat&title=Panasonic \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430-\u043a\u043e\u0448\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0443\u043a\u0430\u0442\u044c","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat&text=Panasonic \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430-\u043a\u043e\u0448\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0443\u043a\u0430\u0442\u044c","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat&text=Panasonic \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430-\u043a\u043e\u0448\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0443\u043a\u0430\u0442\u044c","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Panasonic \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430-\u043a\u043e\u0448\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0443\u043a\u0430\u0442\u044c&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/210839-panasonic-predstavila-robota-koshku-kotoraya-mozhet-ignorirovat-hozyaina-i-pukat","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1708 просмотров

Робот Nicobo не может самостоятельно передвигаться по квартире, в него встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещённости, чтобы робот мог поспать при ярком солнечном свете. Об этом пишет Gizmodo.

Nicobo может поворачиваться в разные стороны и менять направление взгляда. Если робота погладить, то он начнёт вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать, чтобы быть похожим на настоящих кошек. С ним также можно разговаривать, но сначала он будет знать только несколько слов, постепенно речь будет развиваться до уровня ребёнка. Осмысленного разговора с роботом не получится, но его бормотания «помогут усилить ощущение, что он действительно внимателен и слушает вас».

Робот стоит 26 тысяч рублей, но купить его нельзя — Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцы также должны будут платить по $10 ежемесячно для обновления ПО.