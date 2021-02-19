Техника
Новости TJ

Panasonic представила робота-кошку, которая может игнорировать хозяина и пукать Статьи редакции

Убирать лоток за ней не нужно.

27 27 комментариев
1708 просмотров

Робот Nicobo не может самостоятельно передвигаться по квартире, в него встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещённости, чтобы робот мог поспать при ярком солнечном свете. Об этом пишет Gizmodo.

Nicobo может поворачиваться в разные стороны и менять направление взгляда. Если робота погладить, то он начнёт вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать, чтобы быть похожим на настоящих кошек. С ним также можно разговаривать, но сначала он будет знать только несколько слов, постепенно речь будет развиваться до уровня ребёнка. Осмысленного разговора с роботом не получится, но его бормотания «помогут усилить ощущение, что он действительно внимателен и слушает вас».

Робот стоит 26 тысяч рублей, но купить его нельзя — Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцы также должны будут платить по $10 ежемесячно для обновления ПО.

Panasonic разработала робота совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси, который несколько лет занимается роботами-компаньонами, которые помогают справиться с одиночеством.

#новость #роботы

27 27 комментариев
10
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 27, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 210839, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 19 Feb 2021 10:12:59 +0300", "is_special": false }
Создать объявление Отключить рекламу
Техника
Как найти скрытую камеру в съемной квартире или номере отеля
Airbnb и его аналоги решают множество проблем со съемом жилья. Но такая аренда подразумевает и некоторые риски…
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ЯжПрограммист

13

Мне кажется или это попахивает идиотизмом 🤔 хотя очевидно во мне говорит зависть и старость... отрицание прогресса и прочее что не даёт влиться содрогаясь в экстазе в современные тренды 🤷‍♂️

Ответить

Sergei Markov

ЯжПрограммист
3

Так и есть, рад что ты сам признаешь проблему. 

Ответить

Николай Глущенко

ЯжПрограммист
1

Скажем так, эта бесполезная фигня - важный этап развития робототехники. Другое дело кто будет за неё платить - вероятно у них есть лишние пара миллионов и им по приколу)

Ответить

Священный рак

6

Проблемы белых людей прям - некому тебя игнорировать и напердеть под одеяло 

Ответить

Андрей Захаров

5

Но при плохом настроении он будет пукать,

Киллер фича)))

Походу пора открывать side проект: продавать к "кошке" расходники - баллончики с газом))

Ответить

Airat Kafman

Андрей
3

Можем обеспечить стабильные поставки наполнения для баллонов. Пишите)

Ответить

greg chudnoff

Андрей
1

У японцев понятия "что естественно, то не безобразно" слегка отличаются от наших. На мой взгляд, в лучшую сторону.

Ответить

Андрей Захаров

greg
0

Так я тоже за естественность, за реализм))

Ответить

Denis1710

4

 Если робота погладить, то он начнёт вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать....Робот стоит 26 тысяч рублей,

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

2

Почему панасоник делает такие всратые ноутбуки?

Ответить

Viktor Mann

1

Киберпанк, который мы заслужили.

Ответить

Роман Александров

Viktor
3

Киберпук

Ответить

Al Dunkan

1

без срыгивание комочков шерсти не считается

Ответить

Дмитрий Трифонов

1

панасоник о(ё)бнулись совсем?? заменить живого котика вот этой хренью?? кто, кто этот псих кто променяет тёплого кота вот на это механическое безумие? 

Ответить

Airat Kafman

Дмитрий
0

японцы

Ответить

Дмитрий Трифонов

Airat
0

судя по их шоу, у них с головой точно не всё в порядке, так что не удивительно)) 

Ответить

evilnw

0

Платить 10$ в месяц, чтобы разработчики исправляли баги в пердеже? Серьезно?

Ответить

Тарас Мукин

evilnw
2

За то чтоб у меня багов в пердеже не было я б и больше платил...

Ответить

Evil Pechenka

0

Ответить

Ярослав Шенцов

0

Навеяло...

Ответить

alex twit

0

Кошка Малышевой

Ответить

greg chudnoff

0

О, круто. Я долгое время задавался вопросом, может ли мой кот пукать, пока ответа нет.

Ответить

Elijah Garrison

0

Это максимальный уровень креатива на который способны азиаты?

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Евгений Новожилов

0

Никобо! 

Ответить

Комментарий удален

shtir

0

Когда я разбираю МФУ панасонк мне хочется убивать.
Таких тупых решений не у одного вендора нет.
Не дай боже кошка такая же, как МФУ.

Ответить

ALLEXVS

0

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как мы превратили семейные забеги в IT-бизнес
Григорий Кричмара вместе с семьей проводит выходные, участвуя в международных марафонах. А еще он один из основателей к…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
19 февраля - День орнитолога в России
Несколько фактов, которые стоит знать об этом дне.
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Топовая подборка про Business Intelligence к длинным выходным
Делится Владимир Шилов – руководитель направления в департаменте анализа данных Ростелекома.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Sorokin
за день
Скоро Яндекс будет полностью рулить интернет-магазинами и придётся отдавать ему 90% прибыли ;) + просто интересно, как это будет работать с товарами типа "Набор ручек", "Набор отверток". Я уж не говорю про копеечные…
«Яндекс.Маркет» начнёт скрывать все товары при превышении их цены медианной на 20% или больше
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Александр Колосов

Предпринимательская рулетка…

Артём Лисин

Ровер NASA Perseverance…

Я не скажу свое…

Как сделать чарджбек с Киви

Мочил манту, хотя…

Как сделать чарджбек с Киви

Ilya Sorokin

Ровер NASA Perseverance…

No Name

«Здравствуй, Остин»: Земфира…

Александр Колосов

Предпринимательская рулетка…

Артём Лисин

Ровер NASA Perseverance…

Fred Han

Ровер NASA Perseverance…

Александр Колосов

Предпринимательская рулетка…

malleyaa

Как найти свое любимое дело и…

Эдуард Гладышев

Ровер NASA Perseverance…

Дмитрий Трифонов

Panasonic представила…

Andrey Kim

Предпринимательская рулетка…

Ivan Zenkov

Ровер NASA Perseverance…

alex twit

Ровер NASA Perseverance…

L A

«Яндекс.Маркет» начнёт скрывать…

Алексей Рожков

Почему работа без ТЗ — это…

Valentin Omelyan

Владельцы сайтов из Украины…

Александр Колосов

Предпринимательская рулетка…
null