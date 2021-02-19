Panasonic представила робота-кошку, которая может игнорировать хозяина и пукать Статьи редакции
Убирать лоток за ней не нужно.
Робот Nicobo не может самостоятельно передвигаться по квартире, в него встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещённости, чтобы робот мог поспать при ярком солнечном свете. Об этом пишет Gizmodo.
Nicobo может поворачиваться в разные стороны и менять направление взгляда. Если робота погладить, то он начнёт вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать, чтобы быть похожим на настоящих кошек. С ним также можно разговаривать, но сначала он будет знать только несколько слов, постепенно речь будет развиваться до уровня ребёнка. Осмысленного разговора с роботом не получится, но его бормотания «помогут усилить ощущение, что он действительно внимателен и слушает вас».
Робот стоит 26 тысяч рублей, но купить его нельзя — Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцы также должны будут платить по $10 ежемесячно для обновления ПО.
Panasonic разработала робота совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси, который несколько лет занимается роботами-компаньонами, которые помогают справиться с одиночеством.
Мне кажется или это попахивает идиотизмом 🤔 хотя очевидно во мне говорит зависть и старость... отрицание прогресса и прочее что не даёт влиться содрогаясь в экстазе в современные тренды 🤷♂️
Скажем так, эта бесполезная фигня - важный этап развития робототехники. Другое дело кто будет за неё платить - вероятно у них есть лишние пара миллионов и им по приколу)
Но при плохом настроении он будет пукать,
Киллер фича)))
Походу пора открывать side проект: продавать к "кошке" расходники - баллончики с газом))
Можем обеспечить стабильные поставки наполнения для баллонов. Пишите)
У японцев понятия "что естественно, то не безобразно" слегка отличаются от наших. На мой взгляд, в лучшую сторону.
Если робота погладить, то он начнёт вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать....Робот стоит 26 тысяч рублей,
Киберпанк, который мы заслужили.
панасоник о(ё)бнулись совсем?? заменить живого котика вот этой хренью?? кто, кто этот псих кто променяет тёплого кота вот на это механическое безумие?
японцы
судя по их шоу, у них с головой точно не всё в порядке, так что не удивительно))
Платить 10$ в месяц, чтобы разработчики исправляли баги в пердеже? Серьезно?
О, круто. Я долгое время задавался вопросом, может ли мой кот пукать, пока ответа нет.
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Когда я разбираю МФУ панасонк мне хочется убивать.
Таких тупых решений не у одного вендора нет.
Не дай боже кошка такая же, как МФУ.
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
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