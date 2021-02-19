Техника
Рая Хачатрян

«Сбер» начал продавать «умные» лампочки и розетки с голосовым управлением Статьи редакции

Лампочки будут стоить 990 рублей, а розетки — 1390 рублей, но на старте можно купить со скидкой.

28 28 комментариев
1060 просмотров

О запуске vc.ru сообщили в «Сбере». Управлять устройствами можно будет через виртуальные ассистенты семейства «Салют» — можно отдавать команды голосом или через touch-интерфейс в мобильном приложении «Сбер Салют», с «умного» экрана SberPortal и ТВ-приставки SberBox.

Например, можно регулировать яркость, цвет, насыщенность и цветовую температуру «умных» ламп, включать и выключать электроприборы через «умные» розетки, находясь в доме или вне.

На сайте SberDevices представлены две «умные» лампы: светодиодная с миниатюрным цоколем и яркая — с большим. Обе лампы на старте продаж стоят 890 рублей, розетка продаётся за 1190 рублей. Рекомендованная розничная цена для товаров — 990 и 1390 рублей соответственно, отмечает РБК.

Компания не раскрывает конкретные планы продаж новых устройств — ориентируются на миллионы, отмечает РБК. В «Сбере» говорят, что начали с «умных» розеток и лампочек, потому что это наиболее массовые и востребованные устройства в сегменте. В компании сообщили vc.ru, что планируют разработку и других товаров, но сроки не уточнили.

Также «Сбер» планирует в будущем добавить возможность подключения устройств других производителей через свою систему, сообщили vc.ru. До конца 2021 года компания планирует интеграцию с примерно десятью производителями устройств «умного» дома.

  • Аналитическая компания Statista оценивала объём мирового рынка «умного» дома в 2020 году в $77,4 млрд. По итогам 2021 года крупнейшими рынками будут США ($28,9 млрд) и Китай ($18 млрд), а Россия попадет в топ-15 с показателем $1,2 млрд, указывал Аналитический центр при правительстве.
  • Товары для «умного» дома с 2019 года разрабатывает «Яндекс» — они работают на базе «Алисы». На «Яндекс.Маркете» лампочки стоят 1390 рублей, а розетки — 1190 рублей.
  • Кроме «Яндекса» и «Сбера» над товарами для «умного» дома работают также российские Rubetek и Redmond, можно также купить продукты зарубежных компаний — Xiaomi и Philips, отмечает РБК.
  • По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году спрос на товары для «умного» дома в России вырос в семь раз в штуках и 3,5 раза в деньгах. Самыми продаваемыми товарами стали розетки, лампы и пульты от «Яндекса», IP-камера и розетка Xiaomi.

  • В «Ситилинке» заявили о росте устройств «умного» дома на 64% в 2020 году. По данным компании, «умные» розетки в штучном выражении покупали на 185% чаще, чем в 2019 году, продажи ламп выросли на 240%, а выключателей и кнопок – на 671%.

#новость #сбер #sberdevices

28 28 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sberdevices"], "comments": 28, "likes": 7, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 210959, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 19 Feb 2021 15:12:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Рожнев

9

Ждём следующий анонс:

Ответить

Dmitry Kiselev

Илья
2

Cберкова в деле

Ответить

Dmitriy DovoS

6

Будущее за устройствами, не привязанными к одной экосистеме.
Например, есть устройства Digma (собственный бренд Ситилнка) или Hiper (бренд Связного) . Ими можно управлять, как через родное приложение, так и через Яндекс, через Tuya, через Google и т.д.
А смысла в том, что розетка Сбера работает только через Сбер - мало.

Ответить

Иван Касаткин

Dmitriy
3

Яндекс уникальный случай, они-то за счёт масштабов могут свою экосистему сколотить. А Сбер или Мэйл, сервисы которых не закрывают пока всех потребностей, нет. В их случае действительно, глупо ограничиваться внутренними инструментами. Ближайшие года два, по крайней мере.

Ответить

Пешка Комитета

Dmitriy
0

Так Яндекс устройства легко подвязываются к Туи

Ответить

Dmitriy DovoS

Пешка
0

Не все привязываются, но да. Многие устройства Яндекса можно привязать и к приложению Дигмы, и к Туи. 
Вопрос в том - нафиг устройства от Сбера, если они работают только с помошником Сбера и не работают с другими? 

Ответить

Ильназ Гафуров

6

«Сбер» начал продавать «умные» розетки с голосовым управлением. 
Советский анекдот все более становится реальным. 

"Приехал командированный мужик в гостиницу а его поселили в общий номер на 10 коек. Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей:
- Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?

Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит:

- Мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются, а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- Да кому мы нужны? Ты че придурок?

Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит:
- Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе...
Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Все испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает:
- А где все?
- А забрали всех ночью!
- А меня почему не тронули???
- Уж очень товарищу майору шутка с кофе понравилась..."

Ответить

Канищев Максим

0

Превратить свой дом в одно подслушивающие и подглядывающие устройство от сбера. Да ну нахрен.

Ответить

Альберт Алиев

Канищев
2

Не стоит так параноить. У вас в руках телефон, кому надо и так о вас слишком много знают. В устройство за 1к не будут ставить камеру с микрофоном и т.д. Там максимум стоит реле с платой управления и wifi модуль. 

Ответить

Михаил Качалов

1

Управлять устройствами можно будет через виртуальные ассистенты семейства «Салют»

- подсаживать клиента на сервис и за это еще надо платить 1390 за одну розетку? Только для гиков.

Ответить

Альберт Алиев

Михаил
0

Управлять всем этим можно будет через приложение. Зачем какой то сервис?

Ответить

Михаил Качалов

Альберт
0

- а приложение автономное, с облаком не взаимодействует? Вопрос риторический, потому что ответ - конечно да. И голосовую биометрию соберут и к своей экосистеме насильно подключат.

Ответить

Комочек злости

0

Курочка по зернышку клюёт, однако

Ответить

Yury Kotov

0

СберФон давайте уже

Ответить

Nikolay Kapustin

Yury
0

это для дозиметра зарезервировано

Ответить

Roman Kotov

0

Сбер молодец, умеет, могёт...

Ответить

Иван Касаткин

0

Бесспорно, Сбер пошёл по правильному пути — начал продвигать уже не только устройства, но и вспомогательные элементы для постройки дома.

Один только вопрос — когда они, наконец, выпустят самостоятельную колонку с голосовым помощником? Потому что управлять домом через телевизор или планшет (или, прости-господи, «Сбербанк Онлайн») как-то сверхглупо. 

Ответить

Victor Nosov

Иван
0

так есть же СберПортал - там и колонка, и монитор ) https://sberdevices.ru/sberportal

Ответить

Иван Касаткин

Victor
0

Я упомянул про «планшет». Лично мне кажется, это то самое устройство, которое «нам и на***й не нужно» примерно всем.

Ответить

Евгений Новожилов

0

Сбер изобрел функцию "ёлочка-гори"?

Ответить

Игорь Крафт

0

СберГэнгБээээнг

Ответить

Карен Арсенович

0

Молодцы

Ответить

Сумасшедший утюг

0

Следующее поколение рискует стать слишком жирным со всей этой автоматикой)

Ответить

El Riado

0

Лишь бы не запретили "неумные" устройства, как ранее поступили с лампами накаливания

Ответить

Илья М

El
0

95Вт лампочки до сих пор можно купить вроде? просто уже нет смысла

Ответить

Комментарий удален

Konstantin_Andreevich

0

Паучье чутьё мне подсказывает, что сделано всё равно всё китайцами

Ответить

BAGIRA8080

0

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

Ответить

Комментарий удален

Иван Касаткин

ANUTIKN
0

Очень крутое видео! @Инспектор — зацени тоже!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Кейс: как одновременно снизить число нецелевых лидов и улучшить обслуживание клиентов
Рассказываем, как совместные решения Smartis и CoMagic помогли сервису «ПИК-Аренда» тратить меньше времени на нецелевые…
1
Северсталь
Подписан
Отписаться
«Северсталь» в Clubhouse!
TextBack
Подписан
Отписаться
Okko Спорт: Как привлечь новых клиентов с помощью викторины в WhatsApp и получить конверсию 90%
За три недели из 3004 человек 2697 ответили на вопросы викторины в WhatsApp и получили промокод на 2 недели подписки на…
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Sorokin
за день
Скоро Яндекс будет полностью рулить интернет-магазинами и придётся отдавать ему 90% прибыли ;) + просто интересно, как это будет работать с товарами типа "Набор ручек", "Набор отверток". Я уж не говорю про копеечные…
«Яндекс.Маркет» начнёт скрывать все товары при превышении их цены медианной на 20% или больше
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Борис Моренко

Facebook запретила делиться…

Рулона Обоева

Цифровизация экономики и слежка…

Мочил манту, хотя…

Facebook запретила делиться…

Konstantin_Andreevi…

«Сбер» начал продавать «умные…

No Name

«Продукт тяжёлого времени…

Евгений Новожилов

Ровер NASA Perseverance…

Сидор

Mail.ru Group предложила…

Dmitry Kiselev

Panasonic представила…

Alex Yashin

Почему работа без ТЗ — это…

Nikolay Kapustin

«Сбер» начал продавать «умные…

Vitaliy Sitnikov

Ровер NASA Perseverance…

Alex Yashin

Почему работа без ТЗ — это…

TextBack

Okko Спорт: Как привлечь новых…

Михаил Качалов

«Сбер» начал продавать «умные…

ur spam

Panasonic представила…

Andy Lenty

Apple начала нанимать инженеров…

Андрей Пятин

«Продукт тяжёлого времени…
null