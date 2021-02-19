Лампочки будут стоить 990 рублей, а розетки — 1390 рублей, но на старте можно купить со скидкой.

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О запуске vc.ru сообщили в «Сбере». Управлять устройствами можно будет через виртуальные ассистенты семейства «Салют» — можно отдавать команды голосом или через touch-интерфейс в мобильном приложении «Сбер Салют», с «умного» экрана SberPortal и ТВ-приставки SberBox.

Например, можно регулировать яркость, цвет, насыщенность и цветовую температуру «умных» ламп, включать и выключать электроприборы через «умные» розетки, находясь в доме или вне.

На сайте SberDevices представлены две «умные» лампы: светодиодная с миниатюрным цоколем и яркая — с большим. Обе лампы на старте продаж стоят 890 рублей, розетка продаётся за 1190 рублей. Рекомендованная розничная цена для товаров — 990 и 1390 рублей соответственно, отмечает РБК.

Компания не раскрывает конкретные планы продаж новых устройств — ориентируются на миллионы, отмечает РБК. В «Сбере» говорят, что начали с «умных» розеток и лампочек, потому что это наиболее массовые и востребованные устройства в сегменте. В компании сообщили vc.ru, что планируют разработку и других товаров, но сроки не уточнили.

Также «Сбер» планирует в будущем добавить возможность подключения устройств других производителей через свою систему, сообщили vc.ru. До конца 2021 года компания планирует интеграцию с примерно десятью производителями устройств «умного» дома.