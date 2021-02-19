«Сбер» начал продавать «умные» лампочки и розетки с голосовым управлением Статьи редакции
Лампочки будут стоить 990 рублей, а розетки — 1390 рублей, но на старте можно купить со скидкой.
О запуске vc.ru сообщили в «Сбере». Управлять устройствами можно будет через виртуальные ассистенты семейства «Салют» — можно отдавать команды голосом или через touch-интерфейс в мобильном приложении «Сбер Салют», с «умного» экрана SberPortal и ТВ-приставки SberBox.
Например, можно регулировать яркость, цвет, насыщенность и цветовую температуру «умных» ламп, включать и выключать электроприборы через «умные» розетки, находясь в доме или вне.
На сайте SberDevices представлены две «умные» лампы: светодиодная с миниатюрным цоколем и яркая — с большим. Обе лампы на старте продаж стоят 890 рублей, розетка продаётся за 1190 рублей. Рекомендованная розничная цена для товаров — 990 и 1390 рублей соответственно, отмечает РБК.
Компания не раскрывает конкретные планы продаж новых устройств — ориентируются на миллионы, отмечает РБК. В «Сбере» говорят, что начали с «умных» розеток и лампочек, потому что это наиболее массовые и востребованные устройства в сегменте. В компании сообщили vc.ru, что планируют разработку и других товаров, но сроки не уточнили.
Также «Сбер» планирует в будущем добавить возможность подключения устройств других производителей через свою систему, сообщили vc.ru. До конца 2021 года компания планирует интеграцию с примерно десятью производителями устройств «умного» дома.
- Аналитическая компания Statista оценивала объём мирового рынка «умного» дома в 2020 году в $77,4 млрд. По итогам 2021 года крупнейшими рынками будут США ($28,9 млрд) и Китай ($18 млрд), а Россия попадет в топ-15 с показателем $1,2 млрд, указывал Аналитический центр при правительстве.
- Товары для «умного» дома с 2019 года разрабатывает «Яндекс» — они работают на базе «Алисы». На «Яндекс.Маркете» лампочки стоят 1390 рублей, а розетки — 1190 рублей.
- Кроме «Яндекса» и «Сбера» над товарами для «умного» дома работают также российские Rubetek и Redmond, можно также купить продукты зарубежных компаний — Xiaomi и Philips, отмечает РБК.
- По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году спрос на товары для «умного» дома в России вырос в семь раз в штуках и 3,5 раза в деньгах. Самыми продаваемыми товарами стали розетки, лампы и пульты от «Яндекса», IP-камера и розетка Xiaomi.
В «Ситилинке» заявили о росте устройств «умного» дома на 64% в 2020 году. По данным компании, «умные» розетки в штучном выражении покупали на 185% чаще, чем в 2019 году, продажи ламп выросли на 240%, а выключателей и кнопок – на 671%.
Ждём следующий анонс:
Будущее за устройствами, не привязанными к одной экосистеме.
Например, есть устройства Digma (собственный бренд Ситилнка) или Hiper (бренд Связного) . Ими можно управлять, как через родное приложение, так и через Яндекс, через Tuya, через Google и т.д.
А смысла в том, что розетка Сбера работает только через Сбер - мало.
Яндекс уникальный случай, они-то за счёт масштабов могут свою экосистему сколотить. А Сбер или Мэйл, сервисы которых не закрывают пока всех потребностей, нет. В их случае действительно, глупо ограничиваться внутренними инструментами. Ближайшие года два, по крайней мере.
Так Яндекс устройства легко подвязываются к Туи
Не все привязываются, но да. Многие устройства Яндекса можно привязать и к приложению Дигмы, и к Туи.
Вопрос в том - нафиг устройства от Сбера, если они работают только с помошником Сбера и не работают с другими?
«Сбер» начал продавать «умные» розетки с голосовым управлением.
Советский анекдот все более становится реальным.
"Приехал командированный мужик в гостиницу а его поселили в общий номер на 10 коек. Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей:
- Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит:
- Мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются, а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- Да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит:
- Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе...
Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Все испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает:
- А где все?
- А забрали всех ночью!
- А меня почему не тронули???
- Уж очень товарищу майору шутка с кофе понравилась..."
Превратить свой дом в одно подслушивающие и подглядывающие устройство от сбера. Да ну нахрен.
Не стоит так параноить. У вас в руках телефон, кому надо и так о вас слишком много знают. В устройство за 1к не будут ставить камеру с микрофоном и т.д. Там максимум стоит реле с платой управления и wifi модуль.
Управлять устройствами можно будет через виртуальные ассистенты семейства «Салют»
- подсаживать клиента на сервис и за это еще надо платить 1390 за одну розетку? Только для гиков.
Управлять всем этим можно будет через приложение. Зачем какой то сервис?
- а приложение автономное, с облаком не взаимодействует? Вопрос риторический, потому что ответ - конечно да. И голосовую биометрию соберут и к своей экосистеме насильно подключат.
СберФон давайте уже
Бесспорно, Сбер пошёл по правильному пути — начал продвигать уже не только устройства, но и вспомогательные элементы для постройки дома.
Один только вопрос — когда они, наконец, выпустят самостоятельную колонку с голосовым помощником? Потому что управлять домом через телевизор или планшет (или, прости-господи, «Сбербанк Онлайн») как-то сверхглупо.
так есть же СберПортал - там и колонка, и монитор ) https://sberdevices.ru/sberportal
Я упомянул про «планшет». Лично мне кажется, это то самое устройство, которое «нам и на***й не нужно» примерно всем.
Лишь бы не запретили "неумные" устройства, как ранее поступили с лампами накаливания
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Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
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