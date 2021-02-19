Техника
Таня Боброва

Apple работает над магнитным аккумулятором для iPhone — Bloomberg Статьи редакции

В 2017 году компания уже анонсировала новое зарядное устройство — «коврик» AirPower, но в итоге отказалась от него.

По словам источников Bloomberg, знакомых с деталями устройства, Apple работает над аккумулятором не менее года и планировала представить его через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12 в октябре 2020 года.

Зарядный блок будет крепиться к задней части смартфона с помощью магнитного коннектора MagSafe, пишет агентство. Сейчас система позволяет в том числе крепить к устройству аксессуары, например, кошельки.

У части прототипов белый прорезиненный корпус, рассказал один из источников. Во время внутренних тестов система крепления оказалась достаточно прочной, пишет издание, однако у компании возникли сложности с ПО. В частности, iPhone ошибочно показывал, что аккумулятор перегревается.

Источники отметили, что из-за сложностей в разработке устройство в итоге может выйти позже запланированного срока или не выйти вовсе. В Apple отказались от комментариев.

  • В 2017 году Apple анонсировала «коврик» AirPower, который одновременно заряжал бы Apple Watch, iPhone и AirPods. Однако устройство так и не поступило в продажу, по данным TechCrunch, из-за его перегрева.
  • Аксессуары и носимые устройства стали для Apple растущим источником выручки, отмечает Bloomberg. Эти товары принесли компании почти $13 млрд за квартал при общей выручке в $111,4 млрд.

#новость #apple

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Евгений Бв

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Какой-то лютый бред с этими зарядками. Положил телефон на такую зарядку и как пользоваться телефоном то?)) Ни взять его, ничего. Сидишь как дурак, ждёшь пока зарядится  Эти беспонтовые понты кроме смеха ничего не вызывают.
С проводными подключил и спокойно пользуешься.
Теперь эти магниты, куда огрызок лепить собираются? На холодильник?
Странные люди, купят хлам "понтовый" и мучаются потом с ними.
Или как идиоты с часами. Несут в руках телефон, приходит смс, смотрят в начале на часы, а потом на телефон...Это что за тупизм такой?))

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Артем Гарбарт

Евгений
1

В смысле? А что не так с магнитным пауэр-банком? Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня не было этого дурацкого провода из одного кармана в другой, так что магнит на задник – очень удобно, я считаю. 
Короче – если тебе неудобно этим пользоваться, то не пользуйся, тебя ведь никто не заставляет. 

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Евгений Бв

Артем
0

А зачем покупать телефон, чтобы таскать к нему павэр банк? Нормальные телефоны должны нормально зарядку держать.
Так не покупаю естественно, огрызок один из худших телефонов для комфортного пользования ИНТЕРНЕТОМ. 

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Дима Анонимный

Евгений
0

Двенашка у меня живет до 1.5 суток при тех же паттернах использования, при которых самсунг на кексинусе жил с утра до вечера. Для путешествий магнитная плоская зарядка, которую прикрепил и забыл - идеальный вариант.
В прошлом году я ездил на юг, много снимал на тот злополучный самсунг. Соответственно, в сумке лежал телефон и провод к павербанку, все это путается и отсоединяется, чтобы снять что-то, нужно отключать, потом подключать. Давно пора на все телефоны с беспроводной зарядкой делать магниты и продавать увесистые по махам павербанки с теми же магнитами.

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Евгений Бв

Дима
0

Ну путешествие, это ещё ладно. Только зачем в сумке заряжать то? Вытащил и пусть спокойно заряжается.
Я говорю про просто беспроводные зарядки, которые по функционалу проигрывают проводным.

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Kirill Astafyev

Евгений
0

Так магнитные зарядки типа MagSafe идут с проводом...

Ответить

Евгений Бв

Kirill
4

Гениально)))

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Alexey Ivanov

Евгений
0

Беспороводная зарядка с проводом! 6 камер! 300 000 рублей и он ваш.

Ответить

Павел

Евгений
0

На картинке все кажется «дибильным» до момента пока не попользуешься. К примеру, магнитная зарядка удобнее в разы в плане подключения и с ней так же можно пользоваться телефоном как и с проводной. Часы отличное устройство для оплаты, тренировок и прочих мелочей, а с есим замена телефону на определенное время.

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Евгений Бв

Павел
0

Это называется жертвой маркетинга. Оплату, тренироваться и прочих мелочей, хватает и самого телефона.

Ответить

Павел

Евгений
1

Не, это называется - «не читал, но осуждаю». 

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Комментарий удален

ALIKX

Евгений
0

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

Ответить

Roman Moskovskiy

2

Китайцы в этот раз первые

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Денис Шорохов

Roman
6

Они всегда первые, просто Apple делает то же самое, но лучше

Ответить

Roman Moskovskiy

Денис
0

Перегревается

Лучше

Не знаю, в каких-то сложных технических устройствах это оправдано. Powerbank? Хз. С другой стороны Apple такие же люди, тоже косячат

Ответить

Денис Шорохов

Roman
1

Они поэтому и не выпускают AirPower и эту банку, потому что «Не соответствует стандартам качества»

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Комментарий удален

Комментарий удален

Danila Linnik

2

Думаю, это реинкарнация Battery Case, только теперь вы сможете заряжать айфон через MagSafe. Оригинальный чехол с батареей был не самым удобным, а тут может стать лучше

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inlitro

1

Из заголовка подумал про спинтронные аккумуляторы, а тут все лишь про крепление к корпусу.

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Журавка

inlitro
0

Аналогично. Назвали бы магнитная powerbank-приставка

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