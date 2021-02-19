В 2017 году компания уже анонсировала новое зарядное устройство — «коврик» AirPower, но в итоге отказалась от него.

По словам источников Bloomberg, знакомых с деталями устройства, Apple работает над аккумулятором не менее года и планировала представить его через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12 в октябре 2020 года.

Зарядный блок будет крепиться к задней части смартфона с помощью магнитного коннектора MagSafe, пишет агентство. Сейчас система позволяет в том числе крепить к устройству аксессуары, например, кошельки.

У части прототипов белый прорезиненный корпус, рассказал один из источников. Во время внутренних тестов система крепления оказалась достаточно прочной, пишет издание, однако у компании возникли сложности с ПО. В частности, iPhone ошибочно показывал, что аккумулятор перегревается.

Источники отметили, что из-за сложностей в разработке устройство в итоге может выйти позже запланированного срока или не выйти вовсе. В Apple отказались от комментариев.

В 2017 году Apple анонсировала «коврик» AirPower, который одновременно заряжал бы Apple Watch, iPhone и AirPods. Однако устройство так и не поступило в продажу, по данным TechCrunch, из-за его перегрева.

Аксессуары и носимые устройства стали для Apple растущим источником выручки, отмечает Bloomberg. Эти товары принесли компании почти $13 млрд за квартал при общей выручке в $111,4 млрд.

