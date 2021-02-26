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Техника
Евгения Евсеева

Facebook запланировала выпустить «умные» очки с функцией распознавания лиц Статьи редакции

Функция может не появиться из-за законов США и невозможности избавиться от рисков «реального вреда» для пользователей.

  • Компания обсуждает, есть ли у неё легальное право добавить распознавание лиц на устройства, которые выйдут в конце 2021 года, пишет BuzzFeed News с ссылкой на внутреннюю встречу сотрудников.
  • По словам вице-президента Facebook Эндрю Босворта, это пока только планы. Он отметил, что возможность поиска людей на основе изображений их лиц может не появиться из-за действующего законодательства США.
  • «Распознавание лиц может быть самой сложной проблемой, когда преимущества и риски очевидны, но пока непонятно, как их сбалансировать», — ответил Босворт на вопрос сотрудника, можно ли «отмечать свои лица как неопознаваемые». Также неназванный сотрудник выразил опасения по поводу потенциального «вреда», в том числе «сталкеров».
  • В 2014 году Facebook разработала систему распознавания лиц DeepFace — она используется, например, для идентификации людей на фотографиях.
  • В компании утверждают, что Facebook не продаёт DeepFace или какие-либо другие технологии распознавания лиц, в отличие от Amazon. Принадлежащая ей компания по обеспечению безопасности в домах Ring даёт полиции доступ к камерам видеозвонков на двери.
  • Facebook пообещала выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году. Неизвестно, появится ли в них функция распознавания лиц.

#новость #facebook

398 просмотров
8 8 комментариев
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Поджог Сараев

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Компания обсуждает, есть ли у неё легальное право добавить распознавание лиц

А не желает ли компания обсудить, зачем вообще нужна эта фича?

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Игорь Крафт

Поджог
1

Сканирую ....Жилин Анатолий Сергеевич сотрудник ЖКХ ...обещал наладить водопровод ...(рядом с ним ) Глава Мишкинского Марсианского Сельсовета ...отрубает не обоснованно энергию и не чистит снег ....ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?? RELOADING RELOADING ....ERROR ERROR ...

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Игорь Крафт

Игорь
0

Searching ... Loading...Тарасов Андрей Михайлович...занял на пачку сигарет 36 рублей в 2007 году ...НЕ ОТДАЕТ ДЕНЬГИ... SAVING IN PROCESSING

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Поджог Сараев

Игорь
1

Но очки Тарасова засекли вас раньше и скомандовали ему прыгнуть в кусты

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Artemy

0

Faceglass 

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Роман Александров

0

ОМОН 2027

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Azi Nr

0

Если такая статья напечатана, остается только ждать переваривания и привыкания к такой информации мозгов не размышляющей толпы. Вопрос как скоро толпа будет возжелать таких очков. А размышляющим остается только принять факт того что мы сами все отдаемся в руки властям, и сами готовы что бы нами управляли, находили где бы мы ни были и закрывали рты. И ты ниче не сделаешь. Ведь против толпы не попрешь. Снесет нахрен.

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Timur Mustafin

0

очевидно, что к функции распознавания должна быть добавлена функция блокировки нежелательных лиц

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