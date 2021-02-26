Билл Гейтс признался, что предпочитает не iOS, а Android — он объяснил это «гибкостью» операционной системы Статьи редакции
Гейтс рассказал об этом в Clubhouse, который пока доступен только на iOS.
Основатель Microsoft впервые посетил Clubhouse. Гейтса спросили, пользуется ли он iPhone регулярно и что предпочитает: iOS или Android, сообщает MacRumors.
«На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу всё отслеживать, я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android», — сказал Гейтс.
По его словам, программное обеспечение Microsoft, предустановленное некоторыми производителями Android, очень удобно. Гейтс сказал, что эти смартфоны более гибкие в отношениях между программным обеспечением и операционной системой. При этом у него много друзей, которые пользуются iPhone.
Один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который также присутствовал в комнате, сказал Гейтсу, что версия приложения для Android — это главное, над чем они сейчас работают.
20 февраля российский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse. Но он не гарантирует, что соцсеть не забанит пользователей нестандартного приложения.
Может себе позволить два телефона.
Наверное богат
Да не, оба в кредит, 100%.
Пока не богат, но очень перспективный молодой человек. Возможно в ближайшее будущее он станет миллиардером.
Легендарный фитиль
Его помощникам приходится уточнять, купить ли ему новый телефон или, например, весь Samsung / etc )
Ну, только если с Маском и Безосом скинуться, сам не потянет - net worth около $120 ярдов, у корейцев market cap чуть больше $500b
Привет, Шелдон!
Сказ о том, как весь мир следил за созданием клабхауса на андройд. Столько новостей вышло:
1) у клабхауса нет андройд версии
2) вход по инвайту и только на айос. только на айос и точка.
3) они ищут разработчика на андройд
4) прогер из вк психанул и запилил свою версию
5) клабхаус нашел разработчика. Что? аж девушку разработчицу!
6) Бил Гейтс любит андройд, но версии нет. Создатели делают все возможное.
Можно было снять сериал на нэтфликс.
Андройд , рука лицо. нет такой OS. Есть android. Достали коверкать , как яблоко выше ебучие помните как пишится. Запомните, android ))))
Специально для Вас, как думаете Android OS есть ? И внимания вопрос, что такое OS ?
С большой или маленькой буквы android, уточните пожалуйста.
А ещё почему никто не уточнил, каким шрифтом писать андроид. Безобразие
Принято, хоть один нормальный человек )))
Я думаю, там пара-тройка медиахолдингов уже столбит сериальную поляну наперегонки. А под ними литературные издатели копошатся.
1) есть порт работает отлично
2) простите ,что
3) конечно , что не так ?
4) Прогер просто нестал ждать , смотри пункт первый
5) Вот прям все силы бросил кто же за кодит новою сот сеть ? да
6) Бил в курсе???
о Билл Гейтс похоже натурал
Просто Samsung партнер Microsoft, потому их телефоны Хорошо работают с виндой, почти как handoff
В жизни они тоже хорошо работают? Или на словах самсунга? Негде потестить мне.
Реально крутая синхронизация, очень рекомендую
Ты про приложение "Ваш телефон"?
Да, про него
Подождите. А оно только с самсунгом работает?! Ух как мне повезло то...
полноценно - только с самсунгом. Не на самсунге - ограниченный набор функций
Билл с молодости в контрах с Apple. Неудивительно, что он предпочитает "не Apple"))) и странно что не Виндофон 😄
Ну как, у них были и вполне дружеские времена. Например, Microsoft в самые трудные времена влила денег в Apple. Яблоко предустанавливало IE в OS X до разработки Safari. В Microsoft был целый раздел "Mactopia", который разрабатывал под маки многие продукты. Да и наличие Excel в первые годы Macintosh было важным конкретным преимуществом. Стив и Билл — люди зари персональных компьютеров, там было больше, чем просто "контры", там была страсть.
Это из за антимонопольщиков, если внимательно посмотрите на США там в одной сфере должны быть 2 копании что бы была конкуренция.
Строго говоря, до конца 90-х были живы ещё OS/2 и BeOS, не считая многоликих коммерческих *nix’ов, коих в то время был вагон, от RedHat и HP до Corel и Sun. Но вы безусловно правы, смерть яблока подставила бы Microsoft окончательно под антимонопольный закон и принудительное расчленение.
Все верно. Аос - это система, где с тебя вымогают деньги за каждый чих. Андроид - это свободная система, где платить не надо, купил телефон и наслаждаешься чистым интернетом, без рекламы, всегда есть альтернативы приложениям без рекламы, что Ютуб, что инста, что ВК.
Но так-же, андройд, это место где про тебя собирает убер много данных и твоя безопасность только в твоих руках, там множество дыр и поэтому я бы не стал пользоваться андройдом. Apple продают девайся, дорого, Google, продают рекламу и все четко знают где их бизнес
Ага, зато эппл топят за твою безопасность?
Везде всё собирается, и используется. И приложений гавенных тоже можно на эпл наставить, то что они из апстора, это не гарантия их безопасности.
И если говорить о безопасности как таковой, если пользователь за неё реально беспокоится, он на андроиде сделает всё что захочет и что нужно с софтом, чтобы эта безопасность была реальной.
На андроид безопасность только в твоих руках, и они у тебя полностью развязаны, в айфон ты не покастомизируешь.
Вообще безопасность можно по разному воспринимать, то как я её понимаю, на айфон я практически уверен что не получится реализовать.
P.S. 100% безопасности не существует
Безопасность чего? Я все время слышу эту мантру, но никак не могу понять про безопасность? Андроид с 2014 года, с 2016 к телефону привязаны карты, пользуюсь ютубом ванседом с гугловским аккаунтом, катаюсь на всех такси, какие есть, расплачиваюсь телефоном, рекламу не смотрю, т.к. стоит адгуард. Что не так с безопасностью?
А это что?
И google тоже продаёт девайсы, и тоже дорого. И кстати очень даже хорошие.
Для них это не главное. Pixel в масштабах вселенной покупают очень мало людей. А если мы говорим про pixelbook (а он вообще еще есть?) то там тоже все не очень
Да я и не спорю что не главное, я просто про то что продают, продают дорого, и вполне себе очень хорошие аппараты. Да я pixel имел ввиду.
У меня жена всю жизнь с айфоном проходила, начиная с 4s и сейчас с 11. И её все мои андроиды почему-то бесили в использовании.
Но как только я обзавелся google pixel 5, она впервые была готова поменять айфон.
Говорит все лучше чем в 11, скорость, отклик, фото, как-то говорит удобно всё, ничего лишнего.
Считаю и айфоны нормальными аппаратами, но гибкости мне там не хватает что ли, и конечно ёмкость батареи главная их беда наверное. Но безопасность я бы не стал выше голого андроида в нормальных руках.
Емкость батареи какой-то странный аргумент учитывая оптимизацию, по моему живут девайсы на этих ОС плюс минус одинаково )
Пятый пиксель живёт заметно дольше, я сравнивал с iphone 12 pro при +- одинаковом использовании в течение дня.
Командный Влад
басня от человека который не понимает что значит дыра, и что значит собирают
так надоело слушать эти общие слова от попугаев, дыр в андроиде не больше чем в иос
тот факт что иос несколько раз удачно jailhack делали уже говорит о критичнвх дырах через которые можно увести что угодно.
иос примитивная и обрезанная, поэтому ее проше зашитить. как дом без окон проше обезопасить, чем дом с панорамным остеклением. все
Надеюсь это сарказм был?
))) даже парировать нечем. Но ничего, это бывает. Просто вы застряли в 2015 годах, тогда да, огрызок был лучше. Но сейчас это уже отсталость на рынке. Теперь не покозыряешь даже статусом, т.к. статус есть у лучших аппаратов на рынке. Кроме того, люди уже меняются и понты отходят на второй план, когда они видят те возможности и удобства, что даёт андроид. И от этого ещё смешнее, когда телефон за 100к, не может то, что есть даже на бюджетном Сяоми за 6-7 тысяч.
Так если Андройд такой хороший. Кстати а что он может?
Зачем телефоны на Андройд за 120 000₽, вы же сказали понты отошли на второй план.
За 120к, только безмозглые будут покупать.
Топы андроидов могут:
1.Можете накатить любую прошивку, какую пожелаете.
2. Телефоны невероятно быстрые, те времена, когда они лагали-давно в прошлом.
3. Можно убрать рекламу в интернете и приложениях на 100%, причем бесплатно.
4. Есть бесплатные Ютуб вансед, где функционал даже лучше, чем на премиуме, так как есть спонсорблок. Есть безрекламное ВК, есть безрекламная Инста, есть безрекламный и бесплатный Ютуб мьюзик.
5. Вы можете установить любую прогу, какая есть в интернете.
6. Использовать телефон как флешку.
7. Зарядка лучшая на рынке у Андроида.
8. Ось лучшая на рынке у one plus
9. Камеры лучшие у Андроида
10. Цены не запредельные.
11. Не надо ни за что платить.
1. Зачем?
2. Айфоны не когда не лагали
3. Интересно. Я вот не вижу в приложениях на айфон рекламы которую надо как то убирать отдельно и бесплатно
4. То есть вы на гугло оси, ругаете официальное приложение ютуба, и ставите в плюс возможность установки другого без рекламы, так я не понял Гугл хороший или хочет на вас нежится?
5. Клабхаус говорят не ставится, он только для либидо с iPhone
6. iPhone тоже умеет так
7. Что значит лучшая зарядка, при чем тут ось и блок питания? И у какого производителя конкретно?
8. То есть покупаешь один телефон за 100 000₽ и надо ось поменять на менее глючную сборку?
9. Опять причём тут ось, и само железо , оно разное как минимум , может уточните на какой конкретно модели камера лучше чем в iPhone ?
10. Ок
11. А за что по вашему мнению нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО платить на iPhone ?
1.Можете накатить любую прошивку, какую пожелаете.
У меня есть хонор 20 Lite, накатите на него мне плиз любую прошивку. Точнее, даже не так. Мне нужно накатить туда кастомный рекавери, большего не надо.
8. Ось лучшая на рынке у one plus
Лучшая ось — Debian, а не у уанплас. Вторая лучшая ось — macOS.
11. Не надо ни за что платить.
Ммм, пиратство, охуенный аргумент
Я хожу с android и пишу приложения под эту ось, но ваши аргументы настолько сомнительные или неверные, что не удержался влепить минус.
А теперь по существу:
1) Кастомная прошивка - лотерея, куча неработающих функций. Лучше стоковой нет ничего. Я устал возиться с сяоми и решил покупкой пикселя;
2) Но они не быстрее айфонов в плане отзывчивости, как минимум;
3) Насколько знаю, на ios можно также. Рекламу в сервисе убирает подписка, не хотите платить - смиритесь с нынешним рынком и миром в целом;
4) Нечего сказать, не могу понять, в чём профит;
5) То чувство, когда все необходимые проги есть в маркете и не надо устанавливать ничего нового;
6) Зачем?
7) О чём вообще речь, для айфонов плохие зарядки делают?
8) Лучшая ось среди андроидов - голый андроид, это не про one plus;
9) На пятом пикселе камера отменна, но на iphone 12 pro во многих аспектах лучше;
10) Что ж, кому как;
11) Это как? За что платят пользователи iOS, за что не платят пользователи андроида?
От себя могу добавить сравнение pixel 5 vs iphone 12 pro:
1) Аккумулятор лучше на пикселе;
2) Камера 50/50, на лету легче сфоткать на айфоне, цветопередача лучше на пикселе;
3) Сканер отпечатков с тыльной стороны - провал. Ходил два года с Mi6 и кайфовал от утопленной кнопки, но с безрамочными так не прокатит. Тут айфоны выигрывают;
4) Форм фактор - конкретно между этими двумя моделями разницы я не заметил, но вот 12 mini - шикарный, пришлось отговаривать себя от его покупки. Производители андроидов не могут сделать ничего стоящего с компактным размером, или не хотят - не важно.
Причем тут санкции США к Китаю?)
Все эти возможности даёт и Самсунг и другие телефоны.
Только за 120 будет шанс, что они не будут лагать в стандартных приложениях оболочки. Повторюсь: шанс
Сарказм чего? Кто станет утверждать, если он только не выжал из ума, что огрызок -это телефон жертв маркетинга с минимальными возможностями и удобствами по конской цене?!
Зарядка - дно
Возможности настроек-дно
Возможности камеры-дно(за такую то цену)
Возможности удобства серфинга-просто пздц, ни блокировщика рекламы, ни ютуба ванседа, ни безрекламного ВК, ни безрекламной инсты. Ровным счётом - ничего. Зато цена -да, впереди планеты всей и вымогательство за каждую прогу.
Ты разницу между вендорами и авторскими продуктами не использующих чужую ось ощущаешь ?
Кстати а почему Самсунг на бесплатном андройде такой дорогой?
1. Затем, что это можно сделать, если вдруг захотелось, это и есть выбор.
2. Серьезно?)) А про кого интересно тогда писали, когда выходит обновление и начинало все отваливаться и лагать?
3. Ну плиз приложение ютуба на Айфоне без рекламы и бесплатное есть? Инста? ВК?
4.Приложение Адгуард, убирает всю рекламу, в любом браузере, в любых приложениях(кроме ютуба). Оно работает в фоне и куда бы не зашёл, у тебя девственно чистый интернет.
Гугл, как гугл - реклама это их бизнес, но мое право ее не смотреть. У вас такого права нет.
5. Эмм..клабхаус? Серьезный аргумент, даже это мутотень вышла бы на Андроиде, то она нафиг никому не сдалась, но я принимаю этот довод в вашу пользу.
6. Умеет, но к обычному компу вы его не подключите. Только с гемором.
7. Моя девочка ставит айфон на зарядку на целую ночь, я ставлю на зарядку когда просыпаюсь, потому что ставить на ночь нет смысла. При этом, у меня телефон 2016 года, у нее 2018. С родными зарядками. И никакой просадки батареи нет от такой мощности.
8 Нет. Ты покупаешь телефон за 40к и у тебя лучшая ось в мире. И не надо ничего менять.
9. One Plus 7pro, 8pro,8T, Пиксель.
11. За ютуб.за сайты без рекламы, за музыку.
Айфон нормальный телефон, если бы не цены. По тем возможностям, что он даёт, красная цена -30к. Не больше.
Я на 3 пункте уже охренел, и не стал читать вашу ахинею дальше.
Потому что там тоже понты. И Самсунг уже давно не лучший телефон на рынке.
Ну это пока США очередным китайским вендорам не запретит использовать сервисы Гугл.
Скачал я намедни менеджер паролей dashlane - на телефон Андройд и на iPad. Проверяю стоимость подписки - на телефоне смотрю 3к, на iPad 600 рублей. Я купил на iPad и соответственно на андройде также активировалась подписка - нехилая экономия получилась. Почему такая большая разница не понятно.
То есть ты говоришь о пиратстве, классный довод. Но и на айфон есть джейл который многое позволяет
Лошина, не может iPhone купить и оправдывается.
ахаха, для многих андроид - дело предпочтения или принципов, а не денег. лошина, как по мне, это когда iPhone покупается в кредит, который не можешь выплатить)
А потом ходят с разбитыми экранами годами, и.к. денег не хватает заменить
Многие люди не любят авторитарную Айос
Хуавей вон спокойно без гугл сервисов смартфоны выпускал. Ничего, работают.
У меня планшет без них (древний очень, решил ускорить и выпилил), пользуюсь спокойно
А как они относятся к авторитарным сайтам и приложениям которыми пользуются ежедневно ?
Ну не знаю: у меня iPhone 6s, очень гибкий!
По моему мнению вся программное обеспечение. Операционные системы и технологии заслуживают уважения.
о май гадабл, я прямо как Билл Гейтс!
Билл Гейтс стал каким-то общемировым Юрием Лозой, высказывается по всем вопросам каждый день.
Кстати, русские вроде запилили порт clubhouse на дроиды)
ага, об этом весь последний абзац
Весь этот clubhouse невозможно слушать. Пару человек распознаешь по голосу, на других срать, и в целом такая нудятина. Ведро говна
я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android
хуя, у него айфон на андроиде
и такое может себе позволить
По его словам, программное обеспечение Microsoft, предустановленное некоторыми производителями Android, очень удобно
Я правильно понимаю, что Билл не умеет зайти в стор и нажать кнопочку "установить"?
И второй вопрос: то, что эту ненужную предустановленную хуйню никак не удалить — это норм по его мнению?
Гейтс сказал, что эти смартфоны более гибкие в отношениях между программным обеспечением и операционной системой
Ха-ха. Андроид местами уже более анально огороженный, чем iOS, а дальше будет только хуже. Это я как андроид-разработчик говорю. Чтобы не быть голословным — на iOS если ты используешь Private API тебя просто не пустят в стор, а на Android оно вообще тупо не будет работать. Ну и System-As-Root доставляет, конечно.
А ещё я тут недавно обновился до Android 11 на Galaxy A51, сделав _чистую_ установку, и у меня осталось 500 мб свободного места. Охуенно, да? У меня чистый телефон, и я ничего не могу установить на него.
Оправдание нищеброда, который не может позволить себе iphone.
Я предпочитаю Blackberry.
Q10 был топчик, жаль, что RIM не осилили конкуренцию с Apple.
Особенно учитывая, что жесты в современной iOS именно из Blackberry OS 2013 года.
Было бы странно, если бы БГ топил за конкурента
я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который я ношу с собой, — на Android», —так высказывается умный и добрый человек. Он и дипломат и щедрый благотворитель и очень умный. Никогда не устану хвалить этого прекрасного, с большой буквой человека.🙂👍
Дипломатично рассказал как подсматривает на фишки конкурентов, не как молодость забыть не может.
Ничего удивительного. Конкуренция заставляет нас всех быть предусмотрительными. c'est la vie
😊
Ща половина айфонолюбов быстренько переобуется))
Еще раз запалишь контору и планы, получишь по жопе.
Был вроде как пользователем Blackberry раньше любимым, а теперь устройства на андроид, что за сравнение с гибкостью в операционной системе?) Андроид хорош пару лет, и ой как не хватает оптимизации... Устройства по мощности не выдерживают то количество обновлений, которые выпускают разработчики...