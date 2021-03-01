Американский производитель автономных дронов Skydio привлёк $170 млн при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции
У компании есть шанс увеличить долю на рынке из-за проблем китайской DJI.
- Раунд D в $170 млн возглавил фонд Andreessen Horowitz, пишет TechCrunch. Оценка компании превысила $1 млрд, всего с момента основания в 2014 году Skydio привлекла $340 млн.
- В компанию также инвестировали Lines Capital, Next47, IVP и UP.Partners.
Skydio представила свой дебютный дрон R1 в 2018 году — он мог отслеживать цель и снимать её без какого-либо вмешательства человека. В 2019 году компания выпустила свой второй беспилотник, снизив цену более чем в два раза до $999 и улучшив возможности автономного отслеживания и съёмки видео.
- Компания постепенно уходит от потребительского рынка в корпоративный сегмент, отмечает TechCrunch. В июле 2020 года Skydio представила свой первый специализированный дрон для корпоративных клиентов X2.
- Компания также запустила программное обеспечение для коммерческих клиентов и наняла сотрудников для разработки ПО. Skydio уже сотрудничает с коммунальными и пожарными службами, строительными фирмами, добавляет TechCrunch.
- На рынке дронов компания конкурирует с Airpeak от Sony, китайской DJI и европейской Parrot.
- В декабре 2020 года DJI добавили в «чёрный список» Минторга США. Компаниям из США запретили экспортировать свои технологии для использования в дронах. TechCrunch отмечает, что «американские корни» Skydio помогут ей укрепить свои позиции на рынке.
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2 комментария
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У них не Дрон, а летающий комп с мощной видяхой. Скоро их отлавливать будут и заставлять майнить :)
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