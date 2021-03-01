Skydio представила свой дебютный дрон R1 в 2018 году — он мог отслеживать цель и снимать её без какого-либо вмешательства человека. В 2019 году компания выпустила свой второй беспилотник, снизив цену более чем в два раза до $999 и улучшив возможности автономного отслеживания и съёмки видео.