Microsoft показала колонки для расшифровки и перевода онлайн-собраний в реальном времени Статьи редакции
Цена и дата выхода устройства пока неизвестны.
Intelligent Speakers могут распознавать голоса до десяти разных человек во время встречи в Teams, пишет компания в блоге.
Во время проведения собрания в мессенджере колонка создаёт расшифровку речи и идентифицирует говорящих. По мнению компании, это поможет участникам видеть, кто и что сказал во время встречи.
Для создания колонки Microsoft сотрудничала с производителем оборудования для конференц-связи Yealink и производителем акустических систем Epos.
Также колонки поддерживают перевод с нескольких языков, отмечает The Verge. Microsoft пока не объявила о ценах или дате выхода устройства.
Microsoft впервые продемонстрировала концепцию таких колонок на выставке Build в 2018 году.
Все неотвратимо идет к тому, что будет контролироваться любой сетевой трафик. Это просто неизбежно. Распознаваться будет голос, фразы, выражения лица. В ответ пользователи начнут использовать дипфейки и другие инструменты для взлома системы. В ответ системы начнут эволюционировать и распознавать дипфейки, и т.п. Эволюция ИИ начинается, господа, это эпохальный момент: мы с вами сегодня присутствуем при сотворении нового мира - виртуального, населенного виртуальными эволюционирующими живыми сущностями. К чему это приведет? Несомненно, к потере части контроля над ними, но вряд ли они обретут самостоятельность и начнут угрожать человеку как таковому. Скорее, они начнут угрожать одним людям по заказу других людей - вот это вполне вероятно, ибо только люди настолько ебанутые, что херачат друг друга от балды.
смотри, чат-боты уже есть, и голосовые ассистенты уже есть, и их уже почти невозможно отличить от человека, они понимают речь и даже шутят и хамят (привет Олег!), выполняют полезные функции по дому (умному), анализируют большие данные и многое другое - да впрочем, что я объясняю такие непростые вещи примитивному белковому, которое в своей эволюции смогло выучить лишь тему таблеток?
Эти «сущности» являются интеллектами только в сравнении с отдельными индивидами
В сравнении с большинством индивидов, бро. Интеллект чат-бота Олега от Тинькофф в короткие сроки набрал на VC мощнейшую карму, а местный электорат просто так не плюсует. И это только начало
Для протоколирования деловых встреч было бы неплохо контрольную фразу собеседника записывать как эталонную перед встречей (https://youtu.be/Zs--ofCKqxA?t=108), чтобы машина смогла разобрать кто именно говорит в моменте. Чтобы это выглядело в результате, как:
Иванов: вот наша презентация
Петров: очень красивая
Сидоров: а фуршет будет?
а не:
Голос 1: вот наша презентация
Голос 2: очень красивая
Голос 3: а фуршет будет?
Товарищ Майор будет доволен.
Ктож ему доступ даст)))
У меня уже такая есть. Только белая
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