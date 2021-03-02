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Техника
Евгения Евсеева

Microsoft показала колонки для расшифровки и перевода онлайн-собраний в реальном времени Статьи редакции

Цена и дата выхода устройства пока неизвестны.

17 17 комментариев
1171 просмотров

Intelligent Speakers могут распознавать голоса до десяти разных человек во время встречи в Teams, пишет компания в блоге.

Во время проведения собрания в мессенджере колонка создаёт расшифровку речи и идентифицирует говорящих. По мнению компании, это поможет участникам видеть, кто и что сказал во время встречи.

Для создания колонки Microsoft сотрудничала с производителем оборудования для конференц-связи Yealink и производителем акустических систем Epos.

Также колонки поддерживают перевод с нескольких языков, отмечает The Verge. Microsoft пока не объявила о ценах или дате выхода устройства.

Microsoft впервые продемонстрировала концепцию таких колонок на выставке Build в 2018 году.

#новость #microsoft

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Виктор Булов

3

Это удобно, если не будет кучи ошибок

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greg chudnoff

–3

Все неотвратимо идет к тому, что будет контролироваться любой сетевой трафик. Это просто неизбежно. Распознаваться будет голос, фразы, выражения лица. В ответ пользователи начнут использовать дипфейки и другие инструменты для взлома системы. В ответ системы начнут эволюционировать и распознавать дипфейки, и т.п. Эволюция ИИ начинается, господа, это эпохальный момент: мы с вами сегодня присутствуем при сотворении нового мира - виртуального, населенного виртуальными эволюционирующими живыми сущностями.  К чему это приведет? Несомненно, к потере части контроля над ними, но вряд ли они обретут самостоятельность и начнут угрожать человеку как таковому. Скорее, они начнут угрожать одним людям по заказу других людей - вот это вполне вероятно, ибо только люди настолько ебанутые, что херачат друг друга от балды. 

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911

greg
4

бро, ты забыл таблетки

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greg chudnoff

911
0

смотри, чат-боты уже есть, и голосовые ассистенты уже есть, и их уже почти невозможно отличить от человека, они понимают речь и даже шутят и хамят (привет Олег!), выполняют полезные функции по дому (умному), анализируют большие данные и многое другое - да впрочем, что я объясняю такие непростые вещи примитивному белковому, которое в своей эволюции смогло выучить лишь тему таблеток? 

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greg chudnoff

911
–2

главное, чтобы ты не забывал, бро

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Denis Kiselev

greg
0

Эти «сущности» являются интеллектами только в сравнении с отдельными индивидами

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greg chudnoff

Denis
0

В сравнении с большинством индивидов, бро. Интеллект чат-бота Олега от Тинькофф в короткие сроки набрал на VC мощнейшую карму, а местный электорат просто так не плюсует. И это только начало

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A V

1

Так это не колонка тогда наверное, а микрофон🤔

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Добровольный историк

1

Для протоколирования деловых встреч было бы неплохо контрольную фразу собеседника записывать как эталонную перед встречей (https://youtu.be/Zs--ofCKqxA?t=108), чтобы машина смогла разобрать кто именно говорит в моменте. Чтобы это выглядело в результате, как:

Иванов: вот наша презентация
Петров: очень красивая
Сидоров: а фуршет будет?

а не:
Голос 1: вот наша презентация
Голос 2: очень красивая
Голос 3: а фуршет будет?

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Евгений Дроздов

0

Товарищ Майор будет доволен.

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Кигхриль Vselensky

Евгений
0

Ктож ему доступ даст)))

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Михаил М

Кигхриль
1

Если не дадут, то не смогут работать в России.

Ответить

Кигхриль

Михаил
0

Расскажите это гуглу, фейсбуку и твиттеру

Ответить

Сергей Милосердов

Евгений
0

Агент западных спецслужб скорее.

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Игорь Рачук

0
Ответить

Игорь Васильев

0

У меня уже такая есть. Только белая

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Максим Игумнов

Игорь
0

Такая распознает разве что слова заядлого курильщика(

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