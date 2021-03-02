Цена и дата выхода пока неизвестны.

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Intelligent Speakers могут распознавать голоса до десяти разных человек во время встречи в Teams, пишет компания в блоге.

Во время проведения собрания в мессенджере колонка создаёт расшифровку речи и идентифицирует говорящих. По мнению компании, это поможет участникам видеть, кто и что сказал во время встречи.

Для создания колонки Microsoft сотрудничала с производителем оборудования для конференц-связи Yealink и производителем акустических систем Epos.

Также колонки поддерживают перевод с нескольких языков, отмечает The Verge. Microsoft пока не объявила о ценах или дате выхода устройства.