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Техника
Рая Хачатрян

«Ведомости»: МТС купит МТТ — оператора связи для компаний Статьи редакции

Покупка поможет МТС усилить направление виртуальных АТС и улучшить позиции на рынке услуг для среднего и малого бизнеса, считают источники.

5 5 комментариев
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О покупке компании МТТ пишут «Ведомости» со ссылкой на трёх источников, знакомых с менеджерами крупных операторских компаний, и на источник, близкий к МТТ.

В МТС не опровергли возможную покупку. В компании заявили, что «рассматривают различные варианты расширения портфеля продуктов для бизнес-клиентов».

МТТ оказывает корпоративным клиентам и другим операторам услуги связи. Компания предлагает интеллектуальные платформы взаимодействия для банков, ритейлеров и других, предоставляет услуги виртуальных АТС, создаёт платформы для запуска виртуальных операторов.

МТС, скорее всего, заинтересована в покупке интеллектуальных сервисов МТТ — это усилит направление виртуальных АТС, а также улучшит позиции оператора на рынке услуг для среднего и малого бизнеса, отмечают собеседники «Ведомостей».

По данным «Ведомостей», которые подтвердили в МТТ, компания принадлежит гендиректору Евгению Васильеву, а также его замам Марату Билялетдинову, Денису Широкому и Андрею Ажигирову. По данным базы «Контур.Фокус» Васильеву лично принадлежит 9,45% компании, его замам — 7,42% суммарно. Большая часть долей компании — 25% — находятся в кипрском Birdman Investments Limited.

В 2019 году нынешние владельцы выкупили актив у фонда «Альтернатива капитал» бывшего министра связи Леонида Реймана. До 2009 года 50% акций МТТ были у АФК «Система», куда входит МТС, но их выкупила компания «Синтерра».

В МТТ рассказали «Ведомостям», что «традиционно находятся в контакте со всеми мейджорами рынка, обсуждая в том числе и вопросы стратегического партнерства», но детали комментировать не стали. Тем не менее, в компании заявили, что рассматривают самостоятельное развитие бизнеса.

В 2019 году выручка МТТ составила 7,5 млрд рублей, чистый долг – 3,3 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на отчёт компании. Выручка совпадает с данными «Контур.Фокуса», чистая прибыль, согласно данным базы, составляет 3,7 млн рублей.

Источники «Ведомостей» не назвали, в какую сумму была оценена МТТ в ходе переговоров. Один из них сообщил, что компанию могут оценить в размере до его 1,5 годовой выручки (по данным 2019 года, 11,25 млрд рублей). По словам другого, этот коэффициент может составлять до 1,8, но без учета долга (7,56 млрд рублей).

По словам источника издания, знакомого с менеджерами МТТ, вопрос о его продаже обсуждается не впервые: переговоры велись с «Ростелекомом», но сделка не состоялась. Представитель «Ростелекома» не прокомментировал переговоры с владельцами МТТ.

По данным «ТМТ консалтинга», которые приводит «Ведомости», в 2019 году МТТ контролировал 15% российского рынка виртуальных АТС в денежном выражении. Его опережает только «Манго телеком» — у него 24% рынка.

#новость #мтс

5 5 комментариев
3
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Andreas Blokh

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МТТ МТС АТС МТТ МТТ МТТ
Читатели! Будьте аккуратны, данная статья - зона повышенной концентрации аббревиатур, может вызвать аутизм.

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Артём Палённый

Andreas
0

ТМТ забыл

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Юрий Другач

3

«Выручка составила 7,5 млрд рублей», «чистая прибыль 3,7 млн». Всегда нравилось, как богатые компании оптимизируют доходы и расходы.

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Andreas Blokh

Юрий
2

Так наверное учитывали расходы по покрытию долгов, может сразу решили выплачивать крупными частями. Мы же не знаем всех подробностей.

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Антон Гранд

2

Всегда думал что МТТ это МТС - даже логотипы похожие

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