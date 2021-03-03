Когда я попытался воспользоваться Apple Card, она была отклонена. В приложении Wallet баланс оказался ниже лимита. Вспомнив, что представитель поддержки Apple пробормотал нечто про Apple Card, я решил проверить почту, чтобы выяснить, не найдётся ли связь.

Как оказалось, в январе изменился номер моего банковского счёта, из-за чего перестали работать автоплатежи Apple Card. Затем Apple Store попытался списать деньги с Apple Card. Меньше, чем через 15 дней после этого мои аккаунты App Store, iCloud, Apple Music и Apple ID были отключены картой Apple Card.