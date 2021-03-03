Пользователю отключили доступ к Apple ID и всем сервисам из-за пропущенного платежа по кредитке Apple Card Статьи редакции
Из-за проблем с картой, которую предлагает компания, он оказался заблокирован в iCloud, App Store и других приложениях экосистемы.
Дизайнер и инвестор Дастин Кёртис рассказал в своём блоге, что Apple отключила его Apple ID после того, как он по ошибке пропустил платёж за ноутбук по кредитной карте Apple Card.
В результате он потерял доступ к iCloud, App Store, «Календарю» и другим сервисам — причем на всех устройствах, а восстановление доступа проходило с ошибками и задержками со стороны поддержки Apple.
Как Кёртис обнаружил блокировку
В конце февраля 2021 года дизайнер начал обновлять приложения в App Store на Mac и столкнулся с ошибкой: «Ваш аккаунт отключен от App Store и iTunes». Кёртис решил, что это баг, но на следующий день перестало работать приложение Music, а сервисы стали недоступны и на iPhone. Например, была отключена функция Apple Handoff, но работали iMessage и «Фото».
Он попытался связаться с поддержкой, но там не смогли помочь и предложили подождать звонка от более серьёзного специалиста на следующий день. Никто не позвонил.
Повторный запрос в поддержку тоже не помог: сотрудник «что-то промямлил про Apple Card», сказал, что у него «недостаточно полномочий», а Apple ID относится к другому отделу, с которым можно связаться только по электронной почте.
Он им написал, а Кёртис продолжил ждать.
Что привело к блокировке Apple ID
Кёртис определил последовательность действий, которая привела к блокировке:
- В январе 2021 года он купил MacBook Pro M1.
- При оформлении заказа Кёртис принял предложение отдать в trade-in старый MacBook Pro в счёт оплаты нового ноутбука. Остаток он оплатил через Apple Card.
- После покупки Apple должна была прислать упаковку для отправки старого ноутбука в счет доплаты, но она так и не пришла, и Кертис забыл о ней.
- В середине февраля Apple прислала письмо с просьбой вернуть старый MacBook Pro, на что он ответил, что всё ещё ждёт упаковочный комплект.
- Apple не ответила на письмо и приписала упущенную скидку к балансу Apple Card и попыталась списать деньги. Но это не удалось, так как у Кёртиса сменился банковский счёт, с которого автоматически переводились деньги на счет Apple Card.
После неудачного списания Apple заблокировала Apple ID и прислала письмо, в котором объяснила причину блокировки.
В письме было несколько неточностей. Компания утверждала, что Кёртис купил iPhone, а не MacBook, а обратный адрес предположительно указан с опечаткой — “preceivables” вместо “receiveables”, обратило внимание 9to5Mac.
При этом в письме говорится про блокировку купленного, но неоплаченного ноутбука, тогда как у Кёртиса был заблокирован доступ к аккаунту на всех устройствах Apple.
Кёртис решил проблему и попытался отправить письмо по указанному адресу, но оно не доставлялось. Техподдержка отказалась помогать и не смогла найти проблему.
В итоге дизайнер через бизнес-чат Apple связался с представителем Goldman Sachs (банк-партнёр Apple Card). Тот растерялся, но смог отправить письмо в отдел Apple для активации Apple ID — с обратным звонком в течение нескольких дней.
1 марта Кёртису позвонил сотрудник Apple и объяснил, что с командой повторной активации аккаунта можно связаться только по почте, и этот процесс займёт не менее 3-5 рабочих дней. Но уже спустя несколько часов Apple ID разблокировали.
Кёртис признает, что сам допустил ошибки: забыл про обмен ноутбуков и не поправил банковский счет для оплаты Apple Card. Но при этом процесс блокировки называет «чрезвычайно тревожным»:
- Apple официально заявила, что будет «удерживать аккаунты в заложниках», пока не получит платёж.
- В письме указан iPhone вместо MacBook Pro, а iTunes больше не существует — отсутствие внимания к деталям неприятно, учитывая серьёзность угрозы.
- Сообщение было отправлено лишь спустя несколько дней после просрочки Apple Card.
- Взимаемые платежи с Apple Card отличаются от обычных покупок и могут иметь серьёзные последствия, о которых не упоминается в договоре при подключении кредитной карты.
9to5Mac и iMore тоже признают, что блокировка неоплаченного устройства может быть справедливой, чтобы не допускать случаев мошенничества.
Но если пользователю Apple Card блокируют сразу все устройства из-за каких-то проблем с оплатой — это куда более серьёзное дело, особенно учитывая, что Кёртис исправно платил за отключенный iCloud.
Очередной amazing в коллекторском деле от Apple.
Вот что бывает, когда банк и поставщик всех важных для тебя услуг – одна и та же компания.
а зачем блокировать аккаунт целиком без возможности с него отправить письмо в поддержку или написать в чат? это же отрезает клиента от инфраструктуры даже если он готов все оплатить, это как отключать электричество за неуплату пациенту на ивл, который питается от электричества.
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